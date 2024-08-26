В результате обстрелов Херсона 1 человек погиб, 3 - получили ранения

Вечером 26 августа удары россиян по Херсону унесли жизнь одного человека, еще 3 - получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

В результате сброса россиянами взрывчатки с дрона пострадал 45-летний херсонец. Во время атаки он был на улице. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями правой и левой ступни.

Позже в больницу обратилась женщина 1972 года рождения Она получила множественные осколочные ранения спины и всего туловища в результате вражеского обстрела.

Около 18:30 враг сбросил взрывчатку с дрона на машину в Днепровском районе Херсона. Два человека, находящиеся в ней, получили ранения. Сейчас мужчину 67 лет и 59-летнюю женщину госпитализировали. Мужчина в тяжелом состоянии.

Впоследствии 67-летний мужчина, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии в результате атаки вражеского дрона, умер.

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