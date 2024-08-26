Внаслідок обстрілів Херсону 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень

Ввечері 26 серпня удари росіян по Херсону забрали життя однієї людини, ще 3 - зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Унаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона постраждав 45-річний херсонець. Під час атаки він був на вулиці. Чоловіка шпиталізували із уламковими пораненнями правої і лівої ступні.

Пізніше до лікарні звернулася жінка 1972 року народження - вона отримала множинні уламкові поранення спини та всього тулуба унаслідок ворожого обстрілу.

Близько 18:30 ворог скинув вибухівку з дрона на автівку у Дніпровському районі Херсона. Двоє людей, які перебували в ній, отримали поранення. Наразі чоловіка 67 років та 59-річну жінку ушпиталили. Чоловік у тяжкому стані.

Згодом 67-річний чоловік, якого доставили до лікарні у тяжкому стані внаслідок атаки ворожого дрона, помер.

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