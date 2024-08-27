РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости
694 1

Сумщина пережила 83 российских обстрела в течение дня: ранены 16 человек

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

26 августа россияне совершили 83 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 212 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Ворожбянская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), двое гражданских людей были травмированы.
  • Краснопольская громада: россияне нанесли авиаудар КАБ (3 взрыва), пятеро гражданских людей были ранены, также враг бил из артиллерии (11 взрывов), в результате чего двое гражданских людей получили ранения, зафиксирован и минометный обстрел (10 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), атака FPV-дроном (7 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва), авиаудар КАБ (19 взрывов), атака FPV-дроном (16 взрывов).
  • Хотинская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), в результате обстрела пятеро гражданских лиц получили ранения, также россияне били из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (17 взрывов), минометный обстрел (19 взрывов), обстрел из РСЗО (17 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва), также враг атаковал FPV-дроном (3 взрыва), ранения получили двое местных жителей.

Также читайте: Рашисты попали в объект железнодорожной инфраструктуры на Сумщине: ранен помощник машиниста

  • Глуховская громада: осуществлена атака FPV-дроном (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: враг бил из миномета (7 взрывов).
  • Новослободская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: враг бил из миномета (1 взрыв), а также совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Свесская громада: артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже у кацапів не "принуждение к миру" Це вже "принуждение к любви"! І що саме цікаве - з-за географічного положення вони "принуждают к любви" саме тих людей значна частина яких цілком лояльно відносилась до війни до росіян Колись було таке - тільки вже "продумано": під час війни Дарія зі скіфами Частина скіфських племен відмовилася підтримать скіфське військо та воювать з персами Тоді скіфські вожді стали відступать саме через землі цих племен А так як персам було без різниці - вони вбивали та грабували УСІХ на своєму шляху І "нейтрали" змушені були воювать помимо свого небажання Саме це повторюється на сході та півдні Своєю поведінкою на окупованих землях кацапи самі налаштовують проти себе місцеве населення!
показать весь комментарий
27.08.2024 05:57 Ответить
 
 