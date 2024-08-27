Сумщина пережила 83 российских обстрела в течение дня: ранены 16 человек

26 августа россияне совершили 83 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 212 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Ворожбянская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), двое гражданских людей были травмированы.

Краснопольская громада: россияне нанесли авиаудар КАБ (3 взрыва), пятеро гражданских людей были ранены, также враг бил из артиллерии (11 взрывов), в результате чего двое гражданских людей получили ранения , зафиксирован и минометный обстрел (10 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), атака FPV-дроном (7 взрывов).

также враг бил из артиллерии (11 взрывов), , зафиксирован и минометный обстрел (10 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), атака FPV-дроном (7 взрывов). Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва), авиаудар КАБ (19 взрывов), атака FPV-дроном (16 взрывов).

Хотинская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), в результате обстрела пятеро гражданских лиц получили ранения , также россияне били из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).

, также россияне били из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва). Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (17 взрывов), минометный обстрел (19 взрывов), обстрел из РСЗО (17 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва), также враг атаковал FPV-дроном (3 взрыва), ранения получили двое местных жителей.

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Глуховская громада: осуществлена атака FPV-дроном (3 взрыва).

Шалыгинская громада: враг бил из миномета (7 взрывов).

Новослободская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: враг бил из миномета (1 взрыв), а также совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Свесская громада: артиллерийский обстрел (2 взрыва).

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