Сумщина пережила 83 российских обстрела в течение дня: ранены 16 человек
26 августа россияне совершили 83 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 212 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Ворожбянская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), двое гражданских людей были травмированы.
- Краснопольская громада: россияне нанесли авиаудар КАБ (3 взрыва), пятеро гражданских людей были ранены, также враг бил из артиллерии (11 взрывов), в результате чего двое гражданских людей получили ранения, зафиксирован и минометный обстрел (10 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), атака FPV-дроном (7 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва), авиаудар КАБ (19 взрывов), атака FPV-дроном (16 взрывов).
- Хотинская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), в результате обстрела пятеро гражданских лиц получили ранения, также россияне били из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (17 взрывов), минометный обстрел (19 взрывов), обстрел из РСЗО (17 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва), также враг атаковал FPV-дроном (3 взрыва), ранения получили двое местных жителей.
- Глуховская громада: осуществлена атака FPV-дроном (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: враг бил из миномета (7 взрывов).
- Новослободская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: враг бил из миномета (1 взрыв), а также совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).
- Дружбовская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Свесская громада: артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий27.08.2024 05:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль