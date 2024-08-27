Сумщина пережила 83 російські обстріли протягом дня: поранено 16 людей
26 серпня росіяни здійснили 83 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 212 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Ворожбянська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), двоє цивільних людей були травмовані.
- Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи), п’ятеро цивільних людей були поранені, також ворог бив із артилерії (11 вибухів), внаслідок чого двоє цивільних людей отримали поранення, зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атаку FPV-дроном (16 вибухів).
- Хотінська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), внаслідок обстрілу п’ятеро цивільних людей отримали поранення, також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл із РЗСВ (17 вибухів), скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), також ворог атакував FPV-дроном (3 вибухи), поранення отримали двоє місцевих мешканців.
- Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном (3 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (1 вибух), а також здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи).
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Яр Холодний
показати весь коментар27.08.2024 05:57 Відповісти Мені подобається 0
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