Сумщина пережила 83 російські обстріли протягом дня: поранено 16 людей

26 серпня росіяни здійснили 83 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 212 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Ворожбянська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), двоє цивільних людей були травмовані.

Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи), п’ятеро цивільних людей були поранені, також ворог бив із артилерії (11 вибухів), внаслідок чого двоє цивільних людей отримали поранення , зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів).

також ворог бив із артилерії (11 вибухів), , зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів). Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атаку FPV-дроном (16 вибухів).

Хотінська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), внаслідок обстрілу п’ятеро цивільних людей отримали поранення , також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).

, також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи). Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл із РЗСВ (17 вибухів), скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), також ворог атакував FPV-дроном (3 вибухи), поранення отримали двоє місцевих мешканців.

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Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (1 вибух), а також здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи).

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