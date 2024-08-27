УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
694 1

Сумщина пережила 83 російські обстріли протягом дня: поранено 16 людей

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

26 серпня росіяни здійснили 83 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 212 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Ворожбянська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), двоє цивільних людей були травмовані.
  • Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи), п’ятеро цивільних людей були поранені, також ворог бив із артилерії (11 вибухів), внаслідок чого двоє цивільних людей отримали поранення, зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атаку FPV-дроном (16 вибухів).
  • Хотінська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), внаслідок обстрілу п’ятеро цивільних людей отримали поранення, також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл із РЗСВ (17 вибухів), скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), також ворог атакував FPV-дроном (3 вибухи), поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Читайте: Ворог вдарив по об’єкту залізничної інфраструктури на Сумщині

  • Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (1 вибух), а також здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).
  • Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
  • Свеська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість поранених від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8 осіб

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже у кацапів не "принуждение к миру" Це вже "принуждение к любви"! І що саме цікаве - з-за географічного положення вони "принуждают к любви" саме тих людей значна частина яких цілком лояльно відносилась до війни до росіян Колись було таке - тільки вже "продумано": під час війни Дарія зі скіфами Частина скіфських племен відмовилася підтримать скіфське військо та воювать з персами Тоді скіфські вожді стали відступать саме через землі цих племен А так як персам було без різниці - вони вбивали та грабували УСІХ на своєму шляху І "нейтрали" змушені були воювать помимо свого небажання Саме це повторюється на сході та півдні Своєю поведінкою на окупованих землях кацапи самі налаштовують проти себе місцеве населення!
показати весь коментар
27.08.2024 05:57 Відповісти
 
 