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Атака дронов на Хмельнитчину: ранен 12-летний ребенок

Шахед над Хмельниччиною

Сегодня во время утренней воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО уничтожили еще 4 вражеские цели.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки ранения получил 12-летний ребенок. Он получил рваную рану правого бедра и безотлагательно был госпитализирован в больницу.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Хмельницкой области ночью работали силы ПВО: в результате атаки возникло возгорание двух частных домов.

Автор: 

ранение (3378) Хмельнитчина (896) дроны (3857)


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