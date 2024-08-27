Атака дронов на Хмельнитчину: ранен 12-летний ребенок
Сегодня во время утренней воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО уничтожили еще 4 вражеские цели.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки ранения получил 12-летний ребенок. Он получил рваную рану правого бедра и безотлагательно был госпитализирован в больницу.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Хмельницкой области ночью работали силы ПВО: в результате атаки возникло возгорание двух частных домов.
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