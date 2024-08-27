Атака дронів на Хмельниччину: поранено 12-річну дитину

Сьогодні під час ранкової повітряної тривоги в межах Хмельницької області наші сили ППО знищили ще 4 ворожі цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина. Він отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Хмельниччині вночі працювали сили ППО: унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків.