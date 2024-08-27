УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини
1 230 0

Атака дронів на Хмельниччину: поранено 12-річну дитину

Шахед над Хмельниччиною

Сьогодні під час ранкової повітряної тривоги в межах Хмельницької області наші сили ППО знищили ще 4 ворожі цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина. Він отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російську атаку пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Хмельниччині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Хмельниччині вночі працювали сили ППО: унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків.

Автор: 

поранення (2798) Хмельниччина (914) дрони (4641)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 