Оккупанты на Херсонщине атаковали с дрона авто сельсовета, ранен староста

В Понятовке Херсонской области россияне атаковали с дрона автомобиль сельсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Пострадал 60-летний староста села. Его доставили в больницу с контузией и взрывными травмами", - говорится в сообщении.

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