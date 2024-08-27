Оккупанты на Херсонщине атаковали с дрона авто сельсовета, ранен староста
В Понятовке Херсонской области россияне атаковали с дрона автомобиль сельсовета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
"Пострадал 60-летний староста села. Его доставили в больницу с контузией и взрывными травмами", - говорится в сообщении.
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