Окупанти на Херсонщині атакували з дрона авто сільради, поранений староста
У Понятівці Херсонської області росіяни атакували з дрона автомобіль сільради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Постраждав 60-річний староста села. Його доставили до лікарні з контузією та вибуховими травмами", - йдеться в повідомленні.
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