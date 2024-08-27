Окупанти на Херсонщині атакували з дрона авто сільради, поранений староста

У Понятівці Херсонської області росіяни атакували з дрона автомобіль сільради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Постраждав 60-річний староста села. Його доставили до лікарні з контузією та вибуховими травмами", - йдеться в повідомленні.

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