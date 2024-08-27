Не очень люблю энергопиар, когда РФ знает, какие конкретные повреждения нанесла нашей энергосистеме, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен знать, какие разрушения наносит Украине РФ, однако не все детали стоит публиковать.
Об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.
"Пока, к сожалению, не по всей стране еще есть свет. Должен быть. Что касается деталей относительно разрушений, ГЭС или прочего. Я в целом не очень люблю энергопиар. Я не очень люблю, не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес своим ударом по Украине, энергосистеме и так далее", - отметил он.
По словам президента, есть детали, которые должен знать весь мир, понимая, что РФ совершает в Украине.
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+8 Яр Холодний
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Авжеж, бо любиш потужнопіар!