РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5588 посетителей онлайн
Новости Война
2 749 12

Не очень люблю энергопиар, когда РФ знает, какие конкретные повреждения нанесла нашей энергосистеме, - Зеленский

Зеленський про удари по енергетиці

Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен знать, какие разрушения наносит Украине РФ, однако не все детали стоит публиковать.

Об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Пока, к сожалению, не по всей стране еще есть свет. Должен быть. Что касается деталей относительно разрушений, ГЭС или прочего. Я в целом не очень люблю энергопиар. Я не очень люблю, не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес своим ударом по Украине, энергосистеме и так далее", - отметил он.

По словам президента, есть детали, которые должен знать весь мир, понимая, что РФ совершает в Украине.

Читайте также: РФ впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) обстрел (26975) энергетика (2553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
"Блазню"!!! Так ви ж самі все і здаєте! Більш того - ви прикриваєте тих хто це робить "на місцях"! Дмитрук ДЕ?!!!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:18
+7
...плюс 1 ГВт до кінця року,плюс 3 ГВт до кінця року,ми вже відновили експорт електроенергії за кордон...а так звичайно,коли прилітає, то Володимир Потужний не дуже любить енергопіар.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:24
+5
Не дуже люблю енергопіар

Авжеж, бо любиш потужнопіар!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Блазню"!!! Так ви ж самі все і здаєте! Більш того - ви прикриваєте тих хто це робить "на місцях"! Дмитрук ДЕ?!!!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:18 Ответить
Не дуже люблю енергопіар

Авжеж, бо любиш потужнопіар!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:22 Ответить
...плюс 1 ГВт до кінця року,плюс 3 ГВт до кінця року,ми вже відновили експорт електроенергії за кордон...а так звичайно,коли прилітає, то Володимир Потужний не дуже любить енергопіар.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:24 Ответить
Тут я трохи не згоден.
показать весь комментарий
27.08.2024 16:14 Ответить
Потужний брехун
показать весь комментарий
27.08.2024 14:25 Ответить
Вальодя, а куди ділись 20 міліардів шо у минулому році виделів бюджет на захист підстанцій? За залізобенонні укриття на габіони тощо? Не грошей ні захисту. Може у плешивого пуштуна спитати де? До речи, а де той пуштун зараз?
показать весь комментарий
27.08.2024 14:27 Ответить
ЗСУ тебя не будет спрашивать, если посчитает нужным лупануть по энергосистеме твоих оманских хозяев
показать весь комментарий
27.08.2024 14:29 Ответить
незламно - потужний колінопад енергосистеми на третій рік бидломарафону.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:50 Ответить
 
 