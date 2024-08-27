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Новини Війна
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Не дуже люблю енергопіар, коли РФ знає, яких конкретних пошкоджень завдала нашій енергосистемі, - Зеленський

Зеленський про удари по енергетиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що весь світ має знати, яких руйнувань завдає Україні РФ, проте не все деталі варто публікувати.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Поки що, на жаль, не по всій країні ще є світло. Повинно бути. Що стосується деталей щодо руйнувань, ГЕС або іншого. Я в цілому не дуже люблю енергопіар. Я не дуже люблю, не підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїм ударом Україні, енергосистемі тощо", - зазначив він.

За словами президента, є деталі, які повинен знати весь світ, розуміючи, що РФ чинить в Україні.

Читайте: Зеленський про сьогоднішній обстріл: 4 особи загинули, 16 постраждали. Обов’язково відповімо на цей та всі інші удари

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) обстріл (28296) енергетика (2581)


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Топ коментарі
+8
"Блазню"!!! Так ви ж самі все і здаєте! Більш того - ви прикриваєте тих хто це робить "на місцях"! Дмитрук ДЕ?!!!
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27.08.2024 14:18
+7
...плюс 1 ГВт до кінця року,плюс 3 ГВт до кінця року,ми вже відновили експорт електроенергії за кордон...а так звичайно,коли прилітає, то Володимир Потужний не дуже любить енергопіар.
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27.08.2024 14:24
+5
Не дуже люблю енергопіар

Авжеж, бо любиш потужнопіар!
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27.08.2024 14:22
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"Блазню"!!! Так ви ж самі все і здаєте! Більш того - ви прикриваєте тих хто це робить "на місцях"! Дмитрук ДЕ?!!!
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27.08.2024 14:18 Відповісти
Не дуже люблю енергопіар

Авжеж, бо любиш потужнопіар!
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27.08.2024 14:22 Відповісти
...плюс 1 ГВт до кінця року,плюс 3 ГВт до кінця року,ми вже відновили експорт електроенергії за кордон...а так звичайно,коли прилітає, то Володимир Потужний не дуже любить енергопіар.
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27.08.2024 14:24 Відповісти
Тут я трохи не згоден.
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27.08.2024 16:14 Відповісти
Потужний брехун
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27.08.2024 14:25 Відповісти
Вальодя, а куди ділись 20 міліардів шо у минулому році виделів бюджет на захист підстанцій? За залізобенонні укриття на габіони тощо? Не грошей ні захисту. Може у плешивого пуштуна спитати де? До речи, а де той пуштун зараз?
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27.08.2024 14:27 Відповісти
ЗСУ тебя не будет спрашивать, если посчитает нужным лупануть по энергосистеме твоих оманских хозяев
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27.08.2024 14:29 Відповісти
незламно - потужний колінопад енергосистеми на третій рік бидломарафону.
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27.08.2024 14:50 Відповісти
 
 