Не дуже люблю енергопіар, коли РФ знає, яких конкретних пошкоджень завдала нашій енергосистемі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що весь світ має знати, яких руйнувань завдає Україні РФ, проте не все деталі варто публікувати.
Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
"Поки що, на жаль, не по всій країні ще є світло. Повинно бути. Що стосується деталей щодо руйнувань, ГЕС або іншого. Я в цілому не дуже люблю енергопіар. Я не дуже люблю, не підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїм ударом Україні, енергосистемі тощо", - зазначив він.
За словами президента, є деталі, які повинен знати весь світ, розуміючи, що РФ чинить в Україні.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
показати весь коментар27.08.2024 14:18
+7 Лис Микита #575773
показати весь коментар27.08.2024 14:24
+5 Алекс Скела
показати весь коментар27.08.2024 14:22
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Авжеж, бо любиш потужнопіар!