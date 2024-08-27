Зеленський про сьогоднішній обстріл: 4 особи загинули, 16 постраждали. Обов’язково відповімо на цей та всі інші удари

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану атаку російських окупантів на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що окупанти застосували проти цивільного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - підсумував він.

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