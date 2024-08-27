Зеленський про сьогоднішній обстріл: 4 особи загинули, 16 постраждали. Обов’язково відповімо на цей та всі інші удари
Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану атаку російських окупантів на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.
Зеленський зазначив, що окупанти застосували проти цивільного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - підсумував він.
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Вова зє отримує оплату праці (роялті) від Вови ху,тому і рятує.
1.Вберегти владу якнайдовше.
2. Вкрасти якнайбільше.
3. Обміняти владу(і можливо частину намародьореного) на особисту безпеку.
Як ти можеш зробити висновки про дії тіла у сумжній кабінці громадського туалету по звукам що лунають,а не особисто сидячи в горщику!
Це слова з твого посту, і робиш ти те ж саме.
Але той, хто вважає, що він "приймає", тобі не подобається, бо вважає інакше за тебе, і правий ти, а не хтось там з незрозумілим ніком.
Як і у всіх інших питаннях.
Все вірно?
1. Знаю,що він сидів на меті ще ДО гастролів в Ізраеле.
2. Здача аналізів на наркоту у 2019 . Відмова від здачі ВСІХ(коров,сеча,волося) аналізів до міжнародно визнаній лабораторії це підтверила.
Якщо ***** буде стверджувати що 'Зємя кругла на орбіті Сонця" ти теж будеш заперчувати?!
А те,що вони скромніші,так це тому,що Зеленський В.А. є їх сек.сот.(агент) ФСБ ще з 2000 років!
І це не моє переконаня,а ФАКТИ,які про це свідчать!
Можна ще цитати обіцянок зєЛОХторату у 2019 !
Буде прикольно! Точно поржем!
То військові чекають масованого обстрілу щоб задіяти "відповідь"?
Всього буде більше, готуємось, очікуємо, відповімо, відбудуємо...
Не здивуюсь, якщо це придумує ШІ.
І плювали вони на воєнний стан.. ви все ще вірите, що закон, за який проголосували слуги має на меті заборону РПЦвУ?? (c)
негідники…
у нього мабуть свіжа партія ко. су зайшла