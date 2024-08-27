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Новини Війна
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Зеленський про сьогоднішній обстріл: 4 особи загинули, 16 постраждали. Обов’язково відповімо на цей та всі інші удари

Зеленський про масований обстріл України

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану атаку російських окупантів на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що окупанти застосували проти цивільного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) обстріл (28284)


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Топ коментарі
+18
Вспомнилось...
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27.08.2024 10:34
+16
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27.08.2024 10:29
+11
Ну і чим він відповість? Черговим потужним видосіком? Хто може відповісти - відповідає одразу, а не балакає, от як Ізраїль
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27.08.2024 10:32
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27.08.2024 10:29 Відповісти
Два мудили-це сила.
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27.08.2024 13:53 Відповісти
Ну і чим він відповість? Черговим потужним видосіком? Хто може відповісти - відповідає одразу, а не балакає, от як Ізраїль
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27.08.2024 10:32 Відповісти
Не зовсім так...Ізраїль не відповів відразу на атаку Ірану, а через місяць вбив в Тегерані лідера ХАМАС....Подивимося на нашу відповідь у найближчі пару тижнів..
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27.08.2024 10:36 Відповісти
Маю надію, але це буде не ініціатива зелені..
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27.08.2024 10:38 Відповісти
Взагалі то у ісламському світі, наприклад з боку талібів, сповістили у впевненості що Ханію вбили зовсім не ізраїльтяни а самі іранці - "Корпус вартових Ісламської революції". Тож не варто саме цю подію розглядати на 100% як "відповідь" Ізраїлю на щось! А "Computerplus" нагадаю про палаючі на території Московії (т.з. "роССии") нафтобази, нафтопереробні підприємства, військові аеродроми, склади ***********, затонулі кораблі ЧФ та забезпечення (ті ж пароми). Тому і є чим, і є як відповісти, і не варто так відверто брехати демоструючи прокремлівську заангажованість і слабкість мозку в котрого пам'ять як в рибки гупі!
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27.08.2024 10:50 Відповісти
Чого в нас немає - так це політичної волі..
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27.08.2024 11:31 Відповісти
Політична воля Є! Рятувати роботодавця Вову ху!
Вова зє отримує оплату праці (роялті) від Вови ху,тому і рятує.
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27.08.2024 11:37 Відповісти
Воля, наполегливість це риси народу котрий примушує до них владу навіть у випадку коли в її представників цього не вистачає. Тож все у наших руках! ЗЕзидент ******** подобатись, тож треба частіше йому нагадувати що наші вподобання не співпадають із його та примусити таким чином прислуховуватись до нас!!!
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27.08.2024 11:42 Відповісти
В нього інші ціі!
1.Вберегти владу якнайдовше.
2. Вкрасти якнайбільше.
3. Обміняти владу(і можливо частину намародьореного) на особисту безпеку.
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27.08.2024 11:48 Відповісти
Він ці цілі оприлюднював?! Ні, ти робиш лише висновок на основі власних чи навіяних переконань. Якщо на те пішло перший пункт є природнім для будь якого політика бо інакше навіщо йти до влади?! Другий виконується деякими, деякі це покладають на плечі своїх підлеглих, інші й так непогано заробляли ще до зайняття високих посад і поділяються лише на тих кому й так достатньо, та на тих кому завжди замало. Тож не надавайте владу тим хто до цього не став успішним політиком чи бізнесменом і таким чином з більшою ймовірністю отримаєте того хто цього не прагне! Ну а третя позиція навіть теоретично може бути природньою лише для диктаторів і злочинців. Якщо ти вважаєш що в Україні має місце диктатура то тоді варто про подібне сповіщати, а якщо ні, то не варто це писати, бо це буде брехнею. І додам, що без сумніву усі ці три позиції притаманні )(уйлу (воно ж путін), Лукашенко..., і саме через те щоб подібного не було в Україні і пішла більшість добровольців на війну. То вони помилялись???!!!
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27.08.2024 12:03 Відповісти
Роблю висновки з дій зє з 2000 років!
Як ти можеш зробити висновки про дії тіла у сумжній кабінці громадського туалету по звукам що лунають,а не особисто сидячи в горщику!
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27.08.2024 12:25 Відповісти
Хочеться вірити, але...
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27.08.2024 10:38 Відповісти
Прийме ударну дозу при запису чергового гундосика!
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27.08.2024 11:45 Відповісти
Може це ти про Захарову, чи Лаврова пишеш?! Бо ЗЕзидент якщо щось і приймає, як стверджує кремлівська пропаганда котра з огляду на те що ти "Aleks Wav" пишеш тобі подобається, та стверджує саме )(уйло (воно ж путін), у порівнянні із московськими посадовцями та пропагандонами набагато скромніший у вживанні!
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27.08.2024 12:09 Відповісти
Ні, ти робиш лише висновок на основі власних чи навіяних переконань.
Це слова з твого посту, і робиш ти те ж саме.
Але той, хто вважає, що він "приймає", тобі не подобається, бо вважає інакше за тебе, і правий ти, а не хтось там з незрозумілим ніком.
Як і у всіх інших питаннях.
Все вірно?
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27.08.2024 12:16 Відповісти
Ні, про Зєленського В.А.
1. Знаю,що він сидів на меті ще ДО гастролів в Ізраеле.
2. Здача аналізів на наркоту у 2019 . Відмова від здачі ВСІХ(коров,сеча,волося) аналізів до міжнародно визнаній лабораторії це підтверила.
Якщо ***** буде стверджувати що 'Зємя кругла на орбіті Сонця" ти теж будеш заперчувати?!
А те,що вони скромніші,так це тому,що Зеленський В.А. є їх сек.сот.(агент) ФСБ ще з 2000 років!
І це не моє переконаня,а ФАКТИ,які про це свідчать!
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27.08.2024 12:41 Відповісти
Вово, вдар по них асвальтовим видосіком !
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27.08.2024 12:07 Відповісти
А )(уйло (воно ж путін) нехай набере повний рот лайна і як плюне ним в бік України та об'явить це "перемогою"!
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27.08.2024 12:11 Відповісти
Два вови, два *****
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27.08.2024 12:19 Відповісти
А ще краще бібордами "Кінець епохі бідності","просто перестать стрелять","та інше.
Можна ще цитати обіцянок зєЛОХторату у 2019 !
Буде прикольно! Точно поржем!
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27.08.2024 12:47 Відповісти
Вспомнилось...
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27.08.2024 10:34 Відповісти
ну і? людина вивчила назву місяців, що в тому поганого??
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27.08.2024 10:40 Відповісти
Капець
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27.08.2024 12:08 Відповісти
Що заважає роздовбати підстанції біля Курської АЕС та залишити без світла кілька губерній кацапстану?
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27.08.2024 10:36 Відповісти
Ніщо, тим більше що наявні в ЗСУ та ГУР і СБУ дрони-камікадзе дуже чудово із цим впораються, бо для атаки бо трансформаторам котрі наповненні трансформаторним мастилом що дуже добре горить потужності їх зарядів більш ніж достатньо! Чи це доцільно з військової точки зору?! Не впевнений, але морально буду дуже задоволений якщо рашисти отримають у відповідь те саме що роблять українцям!!!
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27.08.2024 10:54 Відповісти
З військової також - зупиниться військове виробництво, погіршиться зв'язок, електровози стануть та електрообладнання на залізниці не буде працювати.
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27.08.2024 11:04 Відповісти
Я сам працюю на стратегічному підприємстві і ЗАПЕВНЯЮ тебе бо зна хто під латинською літерою, що ЖОДНОГО ДНЯ воно не було без світла і не зупиняло виробничої діяльності після будь яких атак рашистів по енергосистемі України і військових та важливих для країни об'єктів це також стосується. Тож не переймайся - якщо метою кремлівських нацистів було саме це, то вони цього не досягли й не досягнуть ніколи, а от те що від цього страдають цивільні - факт, і любові до "руССкого мира" це їм не додає!
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27.08.2024 11:09 Відповісти
Десь зупиниться, десь ні. То таке. Але шкоди точно завдасть. Ну і нехай цивільні кацапи на собі відчують, бо в їхній уяві - війна -це десь далеко.
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27.08.2024 11:22 Відповісти
Аксіома з початку існування людства - агресор завжди зупиняється лише там ДЕ ЙОГО ЗУПИНЯТЬ інші. Тож і зупинемо, і змусимо повернути назад, і примусимо погодитись на усі умови України! А оці чергові "червоні лінії" що миттю зникають і заяви "навіщо нам світ якщо у ньому не буде роССиї" залиште для сцени, бо пафосу багато а сенсу НУЛЬ!
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27.08.2024 11:38 Відповісти
її Гроссі особисто, своїм тілом захищає, він сьогодні там.
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27.08.2024 11:07 Відповісти
Гроссі захищає станцію? А навіщо, її точно не торкнуться, принаймні сили захисників України, а от підстанції тут до чого?! Нехай зупиняють екстренно реактори та виводять їх у "холодний" режим, як ЗАЕС. Тож бити по підстанціях та АЕС - ЦЕ ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ!
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27.08.2024 11:13 Відповісти
Кацапи і так луплять по УСІХ підстанціях. Що нового буде?
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27.08.2024 11:18 Відповісти
АЕС то на останній випадок, якщо кацапи здуру ЯЗ застосують. Але сподіваюсь, розуміють, що сидячи на бочці з порохом, з сірниками не можна гратися.
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27.08.2024 11:26 Відповісти
Дубль: "Vasya Tata", тебе климануло, "не помічаєш" різниці між АЕС і підстанціями розповідаючи про якийсь "розмін" і "забувши" про то що ЗАЕС вже під контролем рашистів і що вони там ба зна що коять?! По підстанціях що біля АЕС, що далі ваші вже били й намагаються бити далі, і їх ніщо не зупиняло. Тож "спізнився" ти із "відповіддю. Починаючи ще з 2014-го, не кажучи вже про 2022-й, щось ДІЙСМНО ВІДПОВІДАТИ можемо лише ми, українці, бо ви, рашисти, все почали і щоб ми не робили, це завжди лише удар у відповідь і НЕ МОЖЕ БУТИ якоюсь "провокацією", бо саме ТОЙ ХТО ПОЧАВ робить провокацію, а не той хто на неї відповідає. Тож цей кремлівський наратив про "ми нічого не починали" - є брехнею що зрозуміла усьому адекватному світу!!!
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27.08.2024 11:34 Відповісти
Обов'язково відповімо Росії на цей та всі інші удари Джерело:
То військові чекають масованого обстрілу щоб задіяти "відповідь"?
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27.08.2024 10:37 Відповісти
Та це просто тренд влади, один із.
Всього буде більше, готуємось, очікуємо, відповімо, відбудуємо...
Не здивуюсь, якщо це придумує ШІ.
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27.08.2024 11:11 Відповісти
По перше- так, подібні заяви це політика. А по друге - обирання цілей для ударів ТЕЖ ПОЛІТИКА, і якщо народу буде приємно побачити як вдарили вже не по НПЗ чи нафтобазах, аеродромах чи складах з БК, а саме по підстанціям і рашисти отримали те що самі роблять українцям, то зробивши це ЗЕзидент отримає більше підтримки. Тож все це політика і одне іншому не заважає!
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27.08.2024 11:16 Відповісти
Але дуже хочеться, щоб вся парасія перетворилась на Бахмут з Мар'янкою..якщо зупинити своїх скажених тварюк при владі не можуть.
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27.08.2024 13:08 Відповісти
З сьогоднішнього дня, указом президента, загін " потужних менеджерів " буде перейменовано на загін " невловимих месників " !
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27.08.2024 10:38 Відповісти
А як перейменувати загони "кадирівців, якихось "легендарних" рашистських ПВК, котрі спочатку обіцяли "миттю" захопити Україну, а зараз "звільнити" Курщину?! Як назвати саме )(уйло (воно ж путін) котре сповіщало про "червоні лінії" що після їх перетинання Україною та її союзниками ставали враз непомітними ба навіть коричневими на кшталт того чим тхнули?! Обіссяні загони та обісраний президент паРаши?!
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27.08.2024 11:02 Відповісти
Навіщо їх перейменувати? Їх сама природа зробила підо-ми, ними вони і залишаться!
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27.08.2024 11:39 Відповісти
А чому пропонуючи перейминовувати наших не можна це саме робити відносно рашистів?!
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27.08.2024 11:46 Відповісти
Відповідь Зеленського-скинути кальсони і сісти в калюжу і перднути потужно...1001 відповідь...
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27.08.2024 10:39 Відповісти
Може він так і зробив би, але )(уйло (воно ж путін) його випередило і законність місця там кремлівського недопалка є беззаперечним, тож для ЗЕзидента вигадай "Влад Крук", щось цікавіше. Тільки не думой що я вигороджую нашого "найвеличнішого" - борони Боже, але йому не досягти ніколи того дна котрого досягло кремлівське ЧМО!
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27.08.2024 11:05 Відповісти
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27.08.2024 10:41 Відповісти
Краще по всій мокшандії..
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27.08.2024 13:09 Відповісти
Ти ще анонсуй відповідь куди і коли .
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27.08.2024 10:53 Відповісти
Брехливий, ниций нікчема і наркоша
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27.08.2024 10:55 Відповісти
Ну не кажи, у порівнянні з тим скільки по кількості та по тяжкості наркоти приймають у Кремлі, особливо у московському МЗС, наш ЗЕзидент любитель, тож не плутай реальних наркоманів та маразматиків з Московії (т.з. "роССии") і нашого "найвеличнішого"!
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27.08.2024 11:26 Відповісти
«хресна хода» РПЦвУ з молодими чоловіками призовного віку спокійно дійшла до Почаєва - без претензій з боку поліції та тцк.
І плювали вони на воєнний стан.. ви все ще вірите, що закон, за який проголосували слуги має на меті заборону РПЦвУ?? (c)
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27.08.2024 11:00 Відповісти
Може так і треба, просто не звертати на них увагу котрої вони домагаються?! І до того ж, передивився я чимало фото с цієї ходи, і якщо там і є молодики, то не більше 1-2%, а вся решта це баби (не плутати з жінками) та холопи (не плутати із чоловіками) зовсім не молодого віку! Тож не варто переоцінювати ці спроби РПЦшників та їх прихильників здійснювати галас. Це їм ніяк не допоможе, як не допомагають "хресні ходи" московських попів у "боротьбі" із пожежами, повінню, ДТП та іншими негараздами!
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27.08.2024 11:24 Відповісти
А ти часом, кацапи знов просунулись на Донеччині та захопили нові населені пункти...
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27.08.2024 11:13 Відповісти
Його відповіддю буде вимкнення світла українцям під гундосий відосик.
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27.08.2024 11:23 Відповісти
Тільки не ПІД,а ПІСЛЯ!
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27.08.2024 11:42 Відповісти
ВИПУСКАЙТЕ КРАКЕНА!!!
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27.08.2024 11:32 Відповісти
Верховний Потужний Анансіровіч
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27.08.2024 11:39 Відповісти
Відповість ПОТУЖНО,і ПІД ОСОБИСТИМ КОНТРОЛЕМ!😂😂
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27.08.2024 11:43 Відповісти
Заїбало вже це хрипате ,просрочене ,чмо і статист потужно відповідальне.Їбанутий нарід, невиліковний, який досить пір шастає в московську секту і гутарящій на общєпанятнмама чізикє.
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27.08.2024 11:55 Відповісти
"Відповімо" - це вулична бійка.Командуючій має бути стратегом,але це не той випадок.Невиліковне.
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27.08.2024 12:00 Відповісти
Нехай зі своїми посіпаками(чи вірніше наглядачами) стають і збивають шматками асфальту та відосиками ракети!!!!
негідники…
у нього мабуть свіжа партія ко. су зайшла
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27.08.2024 12:01 Відповісти
 
 