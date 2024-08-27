Зеленский о сегодняшнем обстреле: 4 человека погибли, 16 пострадали. Обязательно ответим на этот и все остальные удары

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную массированную атаку российских оккупантов на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов. К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

Зеленский отметил, что оккупанты применили против гражданского населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - подытожил он.

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