Зеленский о сегодняшнем обстреле: 4 человека погибли, 16 пострадали. Обязательно ответим на этот и все остальные удары
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную массированную атаку российских оккупантов на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов. К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.
Зеленский отметил, что оккупанты применили против гражданского населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - подытожил он.
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Вова зє отримує оплату праці (роялті) від Вови ху,тому і рятує.
1.Вберегти владу якнайдовше.
2. Вкрасти якнайбільше.
3. Обміняти владу(і можливо частину намародьореного) на особисту безпеку.
Як ти можеш зробити висновки про дії тіла у сумжній кабінці громадського туалету по звукам що лунають,а не особисто сидячи в горщику!
Це слова з твого посту, і робиш ти те ж саме.
Але той, хто вважає, що він "приймає", тобі не подобається, бо вважає інакше за тебе, і правий ти, а не хтось там з незрозумілим ніком.
Як і у всіх інших питаннях.
Все вірно?
1. Знаю,що він сидів на меті ще ДО гастролів в Ізраеле.
2. Здача аналізів на наркоту у 2019 . Відмова від здачі ВСІХ(коров,сеча,волося) аналізів до міжнародно визнаній лабораторії це підтверила.
Якщо ***** буде стверджувати що 'Зємя кругла на орбіті Сонця" ти теж будеш заперчувати?!
А те,що вони скромніші,так це тому,що Зеленський В.А. є їх сек.сот.(агент) ФСБ ще з 2000 років!
І це не моє переконаня,а ФАКТИ,які про це свідчать!
Можна ще цитати обіцянок зєЛОХторату у 2019 !
Буде прикольно! Точно поржем!
То військові чекають масованого обстрілу щоб задіяти "відповідь"?
Всього буде більше, готуємось, очікуємо, відповімо, відбудуємо...
Не здивуюсь, якщо це придумує ШІ.
І плювали вони на воєнний стан.. ви все ще вірите, що закон, за який проголосували слуги має на меті заборону РПЦвУ?? (c)
негідники…
у нього мабуть свіжа партія ко. су зайшла