В Киеве, Киевской области и в ряде регионов введены экстренные отключения, - ДТЭК
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области введены экстренные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.
"Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - отмечают в ДТЭК.
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Дима Л #583950
показать весь комментарий27.08.2024 15:14 Ответить Мне нравится 2
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юрий Шмалько #512164
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Светлана Круп
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