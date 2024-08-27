В Киеве, Киевской области и в ряде регионов введены экстренные отключения, - ДТЭК

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области введены экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

"Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - отмечают в ДТЭК.

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