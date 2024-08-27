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В Киеве, Киевской области и в ряде регионов введены экстренные отключения, - ДТЭК

Відключення світла

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области введены экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

"Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - отмечают в ДТЭК.

Также читайте: Отключения во вторник запланированы в течение всех суток, без света будет до двух третей потребителей, – ДТЭК

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ДТЭК (520) отключение света (422)


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вже 7 годин падли, дайте попрацювати!
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27.08.2024 15:14 Ответить
В Дніпрі вже включення на 2 години є екстраординарною радісною подією, а не виключення!
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27.08.2024 15:19 Ответить
Навіть не сумнівалася, що " потужні менеджери" потужно обісруться у кризовій ситуації, бо звикли тільки бабло грести та рилами на марахвоні торгувати.
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27.08.2024 15:25 Ответить
 
 