У Києві, на Київщині та в низці регіонів запроваджено екстрені відключення, - ДТЕК
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - наголошують у ДТЕК.
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Дима Л #583950
показати весь коментар27.08.2024 15:14 Відповісти Мені подобається 2
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юрий Шмалько #512164
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Светлана Круп
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