У Києві, на Київщині та в низці регіонів запроваджено екстрені відключення, - ДТЕК

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - наголошують у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК