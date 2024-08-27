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У Києві, на Київщині та в низці регіонів запроваджено екстрені відключення, - ДТЕК

Відключення світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - наголошують у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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вже 7 годин падли, дайте попрацювати!
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27.08.2024 15:14 Відповісти
В Дніпрі вже включення на 2 години є екстраординарною радісною подією, а не виключення!
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27.08.2024 15:19 Відповісти
Навіть не сумнівалася, що " потужні менеджери" потужно обісруться у кризовій ситуації, бо звикли тільки бабло грести та рилами на марахвоні торгувати.
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27.08.2024 15:25 Відповісти
 
 