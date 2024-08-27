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В настоящее время обязательная эвакуация проводится в 50 населенных пунктах Херсонщины, - ОВА

Евакуація

В данное время обязательная эвакуация населения распространяется на 50 населенных пунктов Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это населенные пункты, расположенные вдоль Днепра, которые российские войска постоянно атакуют, поэтому находиться там крайне опасно.

Также сообщается, что недавно в этот перечень добавили еще восемь: Гончарное, Новодмитровку, Ромашково, Первомайское, Шляховое, Томарино, Новоалександровку и часть Корабельного района Херсона (вдоль ул. Морской пехоты, прилегающих к ней улиц и переулков).

По данным Прокудина, за последние две недели оттуда эвакуировали около 260 взрослых и почти 60 детей.

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Автор: 

эвакуация (2067) Херсонская область (4726)


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зато 1 село а сьогодні на курщишні -це Україна.гойда . ьавовна
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27.08.2024 15:23 Ответить
 
 