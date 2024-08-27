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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нині обов’язкова евакуація проводиться у 50 населених пунктах Херсонщини, - ОВА

Евакуація

Наразі обовʼязкова евакуація населення поширюється на 50 населених пунктів Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це населені пункти, розташовані вздовж Дніпра, які російські війська постійно атакують, тож перебувати там вкрай небезпечно.

Також повідомляється, що нещодавно до цього переліку додали ще вісім: Гончарне, Новодмитрівку, Ромашкове, Першотравневе, Шляхове, Томарине, Новоолександрівку та частину Корабельного району Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, прилеглих до неї вулиць та провулків).

За даними Прокудіна, за останні два тижні звідти евакуювали приблизно 260 дорослих та майже 60 дітей.

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Автор: 

евакуація (2307) Херсонська область (5716)


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зато 1 село а сьогодні на курщишні -це Україна.гойда . ьавовна
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27.08.2024 15:23 Відповісти
 
 