Нині обов’язкова евакуація проводиться у 50 населених пунктах Херсонщини, - ОВА
Наразі обовʼязкова евакуація населення поширюється на 50 населених пунктів Херсонської області.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це населені пункти, розташовані вздовж Дніпра, які російські війська постійно атакують, тож перебувати там вкрай небезпечно.
Також повідомляється, що нещодавно до цього переліку додали ще вісім: Гончарне, Новодмитрівку, Ромашкове, Першотравневе, Шляхове, Томарине, Новоолександрівку та частину Корабельного району Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, прилеглих до неї вулиць та провулків).
За даними Прокудіна, за останні два тижні звідти евакуювали приблизно 260 дорослих та майже 60 дітей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Путлер
показати весь коментар27.08.2024 15:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль