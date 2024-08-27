На фронте впервые начались ротации. Фундаментальными их пока нельзя назвать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о первых шагах в ротации военных на фронте.

Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ

"У меня с главкомом 2-3 онлайн-разговора. Постоянно. О Покровске, Торецком направлении, Харьковской области обо всех этих направлениях. Есть еще и юг, есть вопросы Угледарского направления. Всюду есть какие-то вопросы. Сложная ситуация в Нью-Йорке была. Все эти сложности были. Они есть, остаются. Усиление зависит от многих вещей.

Подготовленные люди, увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это факт. Это очень поможет ребятам иметь какие-то ротации. Во-первых, начались какие-то ротации. Фундаментальными, пока что, ротациями я не могу это назвать. Но есть начало. Это важно очень", - отметил президент.

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