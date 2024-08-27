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Новини Війна
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На фронті вперше почалися ротації. Фундаментальними їх поки не можна назвати, - Зеленський

Вперше на фронті почалися ротації: Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про перші кроки в ротації військових на фронті.

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ

"Я маю із головкомом 2-3 онлайн-розмови. Постійно. Про Покровськ, Торецький напрямок, Харківщину про всі ці напрямки. Є ще й південь, є питання Вугледарського напрямку. Всюди є якісь питання. Складна ситуація в Нью-Йорку була. Всі ці складнощі були. Вони є, залишаються. Посилення залежить від багатьох речей.

Підготовлені люди, збільшилась кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними, поки що, ротаціями я не можу це назвати. Але є початок. Це важливо дуже", - зазначив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) ротація (78) бойові дії (3722)


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Это в смысле снимают с покровского участка и перебрасывают на курское направление?
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27.08.2024 17:05 Відповісти
Під Очеретеним. Чули.
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Обмін територіями теж почався?
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27.08.2024 17:15 Відповісти
Та міністерство єдності краще
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27.08.2024 17:47 Відповісти
татишо???
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27.08.2024 18:28 Відповісти
 
 