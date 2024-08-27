На фронті вперше почалися ротації. Фундаментальними їх поки не можна назвати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про перші кроки в ротації військових на фронті.

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ

"Я маю із головкомом 2-3 онлайн-розмови. Постійно. Про Покровськ, Торецький напрямок, Харківщину про всі ці напрямки. Є ще й південь, є питання Вугледарського напрямку. Всюди є якісь питання. Складна ситуація в Нью-Йорку була. Всі ці складнощі були. Вони є, залишаються. Посилення залежить від багатьох речей.

Підготовлені люди, збільшилась кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними, поки що, ротаціями я не можу це назвати. Але є початок. Це важливо дуже", - зазначив президент.

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