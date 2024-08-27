РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5986 посетителей онлайн
Новости
8 324 6

Будут судить двух правоохранителей, которые на блокпостах применяли "накрученный" драгер и требовали взятки с водителей

Двое патрульных полицейских наладили схему получения взяток за непривлечение к админответственности военных и госслужащих. Зафиксировано 17 таких фактов.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей и их сообщника по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Детали расследования

Расследованием установлено, что инспектор отдела реагирования патрульной полиции одного из райотделов полиции в Днепропетровской области создал организованную группу, к которой привлек коллегу по службе и бывшего работника органов МВД.

Обвиняемые с июля по ноябрь 2023 года систематически получали поборы с водителей транспортных средств.

Они останавливали автомобили на блокпостах и тщательно выбирали лиц, на которых можно нажиться.

Обычно их "жертвами" становились военнослужащие, водители такси, государственные служащие и лица, для которых привлечение к админответственности может иметь негативные последствия в дальнейшей профессиональной деятельности.

Также читайте: Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог, - СМИ

Водителям предлагали пройти тест на состояние опьянения. Вместе с тем патрульные использовали драгер, который не находился на балансе полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы.

В дальнейшем правоохранители за взятку предлагали водителям избежать составления административного протокола.

Деньги брали непосредственно в служебных автомобилях и помещениях, или требовали перевести на банковский счет экс-правоохранителя. Он подтверждал поступление средств, снимал наличные и передавал их для дальнейшего распределения между всеми участниками группы.

Судитимуть двох патрульних поліцейських
Судитимуть двох патрульних поліцейських
Судитимуть двох патрульних поліцейських

Читайте: В Одессе мужчина и женщина избили сотрудницу патрульной службы во время вручения повестки, - полиция

Одного из полицейских разоблачили и задержали в ноябре прошлого года во время получения очередной взятки. В ходе расследования получено достаточно доказательств для объявления подозрения другим фигурантам.

Всего в ходе следствия задокументировано 17 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды обвиняемыми.

Автор: 

взятка (6153) патрульная полиция (1811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стандартна мусорска схемка, кожного третього мусора можна судити, як і двох попередніх!!
показать весь комментарий
27.08.2024 17:46 Ответить
Ну не знаю. Якщо я не вживаю алкоголь від слова зовсім, то навіщо мені давати хабаря за сп'яніння?
показать весь комментарий
27.08.2024 18:04 Ответить
Ну то тоді будемо вважати, що це передовий досвід і його потрібно суцільно запровадити
показать весь комментарий
27.08.2024 22:55 Ответить
Навіщо так грубо правоохоронці, можна просто Мусора !
показать весь комментарий
27.08.2024 18:05 Ответить
Перевірте ще тих поліцаїв, що стоять на дорозі між Чорноморськом і Одесою. Вони навіть документів не перевіряють, але настирно пропонують пройти тест на Драгері. Тих хто не погоджується і пропонує їхати до медичного закладу митьєво відпускають!
показать весь комментарий
27.08.2024 18:43 Ответить
Ха-ха-ха-ха.. ))) там стоит такой детина кг так на 120 с мордой красной как светофор и от него периодически факел такой фигарит) я раз машину отхимчистил внутри, еду с открытыми окнами (летом было), чтоб не задохнуться и он меня на паромной останавливает и предлагает пройти тест на алкоголь, мол запах есть, говорю ему что это запах химии после чистки, но если он желает то я не против. Он завис на секунду и такой - а что, и пива вчера не пили? ,- не пил, говорю, - точно даже не бутылочки? - да точно, отвечаю ему, давайте свой драгер , я дышу и мы не теряем время .. он вообще завис... Говорю, ну что я дышать буду? А он говорит, та ні, їзжайте, гарного вечора))
показать весь комментарий
28.08.2024 05:21 Ответить
 
 