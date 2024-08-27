Будут судить двух правоохранителей, которые на блокпостах применяли "накрученный" драгер и требовали взятки с водителей
Двое патрульных полицейских наладили схему получения взяток за непривлечение к админответственности военных и госслужащих. Зафиксировано 17 таких фактов.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей и их сообщника по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Детали расследования
Расследованием установлено, что инспектор отдела реагирования патрульной полиции одного из райотделов полиции в Днепропетровской области создал организованную группу, к которой привлек коллегу по службе и бывшего работника органов МВД.
Обвиняемые с июля по ноябрь 2023 года систематически получали поборы с водителей транспортных средств.
Они останавливали автомобили на блокпостах и тщательно выбирали лиц, на которых можно нажиться.
Обычно их "жертвами" становились военнослужащие, водители такси, государственные служащие и лица, для которых привлечение к админответственности может иметь негативные последствия в дальнейшей профессиональной деятельности.
Водителям предлагали пройти тест на состояние опьянения. Вместе с тем патрульные использовали драгер, который не находился на балансе полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы.
В дальнейшем правоохранители за взятку предлагали водителям избежать составления административного протокола.
Деньги брали непосредственно в служебных автомобилях и помещениях, или требовали перевести на банковский счет экс-правоохранителя. Он подтверждал поступление средств, снимал наличные и передавал их для дальнейшего распределения между всеми участниками группы.
Одного из полицейских разоблачили и задержали в ноябре прошлого года во время получения очередной взятки. В ходе расследования получено достаточно доказательств для объявления подозрения другим фигурантам.
Всего в ходе следствия задокументировано 17 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды обвиняемыми.
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