Будут судить двух правоохранителей, которые на блокпостах применяли "накрученный" драгер и требовали взятки с водителей

Двое патрульных полицейских наладили схему получения взяток за непривлечение к админответственности военных и госслужащих. Зафиксировано 17 таких фактов.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей и их сообщника по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Детали расследования

Расследованием установлено, что инспектор отдела реагирования патрульной полиции одного из райотделов полиции в Днепропетровской области создал организованную группу, к которой привлек коллегу по службе и бывшего работника органов МВД.

Обвиняемые с июля по ноябрь 2023 года систематически получали поборы с водителей транспортных средств.

Они останавливали автомобили на блокпостах и тщательно выбирали лиц, на которых можно нажиться.

Обычно их "жертвами" становились военнослужащие, водители такси, государственные служащие и лица, для которых привлечение к админответственности может иметь негативные последствия в дальнейшей профессиональной деятельности.

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Водителям предлагали пройти тест на состояние опьянения. Вместе с тем патрульные использовали драгер, который не находился на балансе полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы.

В дальнейшем правоохранители за взятку предлагали водителям избежать составления административного протокола.

Деньги брали непосредственно в служебных автомобилях и помещениях, или требовали перевести на банковский счет экс-правоохранителя. Он подтверждал поступление средств, снимал наличные и передавал их для дальнейшего распределения между всеми участниками группы.







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Одного из полицейских разоблачили и задержали в ноябре прошлого года во время получения очередной взятки. В ходе расследования получено достаточно доказательств для объявления подозрения другим фигурантам.

Всего в ходе следствия задокументировано 17 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды обвиняемыми.