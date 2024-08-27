Судитимуть двох правоохоронців, які на блокпостах застосовували "накручений" драгер і вимагали хабарі з водіїв

Двоє патрульних поліцейських налагодили схему одержання хабарів за непритягнення до адмінвідповідальності військових та держслужбовців. Зафіксовано 17 таких фактів.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох правоохоронців та їхнього спільника за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Деталі розслідування

Розслідуванням встановлено, що інспектор відділу реагування патрульної поліції одного з райвідділів поліції в Дніпропетровській області створив організовану групу, до якої залучив колегу по службі та колишнього працівника органів МВС.

Обвинувачені з липня по листопад 2023 року систематично отримували побори з водіїв транспортних засобів.

Вони зупиняли автомобілі на блокпостах та ретельно обирали осіб, на яких можна нажитися.

Зазвичай їхніми "жертвами" ставали військовослужбовці, водії таксі, державні службовці та особи, для яких притягнення до адмінвідповідальності може мати негативні наслідки у подальшій професійній діяльності.

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Кермувальникам пропонували пройти тест на стан сп'яніння. Водночас патрульні використовували драгер, що не перебував на балансі поліції та завжди показував перевищення допустимої норми.

Надалі правоохоронці за хабар пропонували водіям уникнути складання адміністративного протоколу.

Гроші брали безпосередньо в службових автомобілях та приміщеннях, або вимагали перевести на банківський рахунок експравоохоронця. Він підтверджував надходження коштів, знімав готівку та передавав її для подальшого розподілення між всіма учасниками групи.







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Одного з поліцейських викрили та затримали в листопаді минулого року під час одержання чергового хабаря. Під час розслідування здобуто достатньо доказів для оголошення підозри іншим фігурантам.

Загалом під час слідства задокументовано 17 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди обвинуваченими.