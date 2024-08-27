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Новини
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Судитимуть двох правоохоронців, які на блокпостах застосовували "накручений" драгер і вимагали хабарі з водіїв

Двоє патрульних поліцейських налагодили схему одержання хабарів за непритягнення до адмінвідповідальності військових та держслужбовців. Зафіксовано 17 таких фактів.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох правоохоронців та їхнього спільника за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Деталі розслідування

Розслідуванням встановлено, що інспектор відділу реагування патрульної поліції одного з райвідділів поліції в Дніпропетровській області створив організовану групу, до якої залучив колегу по службі та колишнього працівника органів МВС.

Обвинувачені з липня по листопад 2023 року систематично отримували побори з водіїв транспортних засобів.

Вони зупиняли автомобілі на блокпостах та ретельно обирали осіб, на яких можна нажитися.

Зазвичай їхніми "жертвами" ставали військовослужбовці, водії таксі, державні службовці та особи, для яких притягнення до адмінвідповідальності може мати негативні наслідки у подальшій професійній діяльності.

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Кермувальникам пропонували пройти тест на стан сп'яніння.  Водночас патрульні використовували драгер, що не перебував на балансі поліції та завжди показував перевищення допустимої норми.

Надалі правоохоронці за хабар пропонували водіям уникнути складання адміністративного протоколу.

Гроші брали безпосередньо в службових автомобілях та приміщеннях, або вимагали перевести на банківський рахунок експравоохоронця. Він підтверджував надходження коштів, знімав готівку та передавав її для подальшого розподілення між всіма учасниками групи.

Судитимуть двох патрульних поліцейських
Судитимуть двох патрульних поліцейських
Судитимуть двох патрульних поліцейських

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Одного з поліцейських викрили та затримали в листопаді минулого року під час одержання чергового хабаря. Під час розслідування здобуто достатньо доказів для оголошення підозри іншим фігурантам.

Загалом під час слідства задокументовано 17 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди обвинуваченими.

Автор: 

хабар (4695) патрульна поліція (1440)


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Стандартна мусорска схемка, кожного третього мусора можна судити, як і двох попередніх!!
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27.08.2024 17:46 Відповісти
Ну не знаю. Якщо я не вживаю алкоголь від слова зовсім, то навіщо мені давати хабаря за сп'яніння?
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27.08.2024 18:04 Відповісти
Ну то тоді будемо вважати, що це передовий досвід і його потрібно суцільно запровадити
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27.08.2024 22:55 Відповісти
Навіщо так грубо правоохоронці, можна просто Мусора !
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27.08.2024 18:05 Відповісти
Перевірте ще тих поліцаїв, що стоять на дорозі між Чорноморськом і Одесою. Вони навіть документів не перевіряють, але настирно пропонують пройти тест на Драгері. Тих хто не погоджується і пропонує їхати до медичного закладу митьєво відпускають!
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27.08.2024 18:43 Відповісти
Ха-ха-ха-ха.. ))) там стоит такой детина кг так на 120 с мордой красной как светофор и от него периодически факел такой фигарит) я раз машину отхимчистил внутри, еду с открытыми окнами (летом было), чтоб не задохнуться и он меня на паромной останавливает и предлагает пройти тест на алкоголь, мол запах есть, говорю ему что это запах химии после чистки, но если он желает то я не против. Он завис на секунду и такой - а что, и пива вчера не пили? ,- не пил, говорю, - точно даже не бутылочки? - да точно, отвечаю ему, давайте свой драгер , я дышу и мы не теряем время .. он вообще завис... Говорю, ну что я дышать буду? А он говорит, та ні, їзжайте, гарного вечора))
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28.08.2024 05:21 Відповісти
 
 