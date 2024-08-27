На фронте произошло 85 боевых столкновений, больше всего на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Порохонь, Покровка, Краснополье, Дмитровка, Сидоровка, Уланово, Орловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Ворожбе, Есмане, Вольной Слободе, Атинскому, Горелому и Бессаловке.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается. К тому же россияне запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг проводил 15 наступательных действий у Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются семь атак.

Также российские оккупанты нанесли пять авиаударов по Сеньковому, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник семь раз штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Умелыми действиями украинских защитников враг был остановлен.

На Северском направлении Силы обороны отбили атаку россиян вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг наступал в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещиевки, в результате шести боестолкновений - потерпел поражение.

На Торецком направлении захватчики девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новоалександровка, Михайловка, Новогродовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 24 атаки, один бой до сих пор продолжается. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 11 раз. Девять попыток продвинуться отбиты, две - продолжаются вблизи Карловки.

На Времевском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Пречистовки.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг трижды совершил наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Работино. Украинские защитники отбили все атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя позиции наших подразделений. Привлекая авиацию, сбросили пять КАБов по районам Садового и Тягинки.

На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.