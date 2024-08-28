20 тысяч граждан Украины выехали из оккупированного Крыма за прошлый год, - СМИ

Крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказали в крымском отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea.

Активисты рассказали, что используют различные источники информации для своих выводов.

"За прошедшие 12 месяцев миграционный поток из Крыма составил более 20 тысяч граждан Украины", - уточняется в материале.

В то же время официальная российская статистика показывает положительное миграционное сальдо по Крыму около двух тысяч человек, но это преимущественно трудовые мигранты и жители соседней России, которые продолжают переезжать в Крым.

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"А вот крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров. Как результат, в новом учебном году за парты крымских школ сядет почти на десять тысяч учеников меньше, чем в прошлом году. Только на сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир. Причины очевидны - в условиях растущих ограничений, угроз и оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают искать для себя лучшей участи за пределами Крыма", - рассказали крымские активисты #LiberateCrimea.

Кроме того, продолжается массовая миграция из Крыма коренного населения - крымских татар.

"К сожалению, крымские татары покидают Крым в чувствительных для крымскотатарского сообщества масштабах - речь идет о тысячах людей. Многие едут в Германию, Турцию. Например, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов приезжают из Крыма. За последние два с половиной года из-за связанной Россией полномасштабной войны против Украины диаспоры крымских татар в некоторых странах Европы выросли в разы", - отметили в крымском отделении #LiberateCrimea.

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