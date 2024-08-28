20 тысяч граждан Украины выехали из оккупированного Крыма за прошлый год, - СМИ
Крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказали в крымском отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea.
Активисты рассказали, что используют различные источники информации для своих выводов.
"За прошедшие 12 месяцев миграционный поток из Крыма составил более 20 тысяч граждан Украины", - уточняется в материале.
В то же время официальная российская статистика показывает положительное миграционное сальдо по Крыму около двух тысяч человек, но это преимущественно трудовые мигранты и жители соседней России, которые продолжают переезжать в Крым.
"А вот крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров. Как результат, в новом учебном году за парты крымских школ сядет почти на десять тысяч учеников меньше, чем в прошлом году. Только на сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир. Причины очевидны - в условиях растущих ограничений, угроз и оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают искать для себя лучшей участи за пределами Крыма", - рассказали крымские активисты #LiberateCrimea.
Кроме того, продолжается массовая миграция из Крыма коренного населения - крымских татар.
"К сожалению, крымские татары покидают Крым в чувствительных для крымскотатарского сообщества масштабах - речь идет о тысячах людей. Многие едут в Германию, Турцию. Например, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов приезжают из Крыма. За последние два с половиной года из-за связанной Россией полномасштабной войны против Украины диаспоры крымских татар в некоторых странах Европы выросли в разы", - отметили в крымском отделении #LiberateCrimea.
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Ну і що? Через п'ять років одна половина німців стала "братьямі па класу, братьямі па аружию" (НДР), інша - business partners (ФРН).
а в 14му на туфлях підбойки збивали до босоніж так раділи-виплясували...
бо писати і слухати - це дві різні речі.
не тримає Ю. удар від слова зовсім...
інакше зелені арахімії і сам зелений пупсель
всіх або в кацапію або в китай заведуть на наступному стамбулі,
омані, катарі, кувейті, бразілії, північної африці - підставляй шо хочеш...
майже половина з 20,000 то діти.
Крим лишають тільки матері-одиначки?
Чи "статистика" вигадана?
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До чого тут вигадувати причини? кацапляндії той Крим важливий тільки як військовий апендiкс. А під час війни купувати квартиру чи робити ремонт у старій так, щоб завтра уламки ракет звалилися і від лисого куйла 10.000 допомогу отримати? Нахер кому це потрібно...
Стосовно "вирвались". Виривались жителі запорізької, херсонської та ін. областей, які дійсно попали в страшну окупацію після 24 лютого.
А ці спокійно приїхали в Стамбул, звідти на літаку в Швейцарію. Сидять тут і принижують інших, чому вони, мовляв, не вдома, в Україні, там же не окупація...
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Знову сумна частка і пекельні борошна?
І коли вже той Гугл-Транслейт вивчить українську мову?