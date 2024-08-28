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20 тысяч граждан Украины выехали из оккупированного Крыма за прошлый год, - СМИ

крым,крим

Крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказали в крымском отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea.

Активисты рассказали, что используют различные источники информации для своих выводов.

"За прошедшие 12 месяцев миграционный поток из Крыма составил более 20 тысяч граждан Украины", - уточняется в материале.

В то же время официальная российская статистика показывает положительное миграционное сальдо по Крыму около двух тысяч человек, но это преимущественно трудовые мигранты и жители соседней России, которые продолжают переезжать в Крым.

Также читайте: В оккупированном Крыму россияне ужесточили проверки населения из-за успешных ударов ВСУ, - ЦНС

"А вот крымчане - граждане Украины - массово покидают оккупированный полуостров. Как результат, в новом учебном году за парты крымских школ сядет почти на десять тысяч учеников меньше, чем в прошлом году. Только на сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир. Причины очевидны - в условиях растущих ограничений, угроз и оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают искать для себя лучшей участи за пределами Крыма", - рассказали крымские активисты #LiberateCrimea.

Кроме того, продолжается массовая миграция из Крыма коренного населения - крымских татар.

"К сожалению, крымские татары покидают Крым в чувствительных для крымскотатарского сообщества масштабах - речь идет о тысячах людей. Многие едут в Германию, Турцию. Например, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов приезжают из Крыма. За последние два с половиной года из-за связанной Россией полномасштабной войны против Украины диаспоры крымских татар в некоторых странах Европы выросли в разы", - отметили в крымском отделении #LiberateCrimea.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму задержали троих мужчин, которые слушали украинские песни

Автор: 

Крым (26373) оккупация (10125) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+10
Так. Біженці з Криму на Захід формально вважаються "громадянами України". Насправді це зрадники і манкурти які учуяли наближення "піздєца"і вирішили негайно конвертувати українське громадянство в громадянство інших країн. Воювати за Україну вони не хочуть, відбудовувати те що від Криму після війни залишиться теж. Це пристосуванці і боягузлива мразота для якої "лішь би жопа в тєплє"... Ніхто не вказує національність цих біженців. А це в основному зовсім не українці.
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28.08.2024 03:10
+3
з Крима все почялося - поверненням Крима все повинно і закінчитися.
інакше зелені арахімії і сам зелений пупсель
всіх або в кацапію або в китай заведуть на наступному стамбулі,
омані, катарі, кувейті, бразілії, північної африці - підставляй шо хочеш...
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28.08.2024 03:33
+2
Крим буде звільнено виключно військовим шляхом. Тому наша "русофобія" все ще недостатня. Ми маємо повністю дегуманізувати кацапів до рівня чумних бацил і знищувати їх як заразу. Сподіваюсь що скоро так буде на всій планеті. Кацапи це чума...
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28.08.2024 02:12
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Геноцид. Нічого, скоро здичавілі окупанти будуть тікати з Криму. Звісно, якщо встигнуть.
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28.08.2024 02:07 Ответить
чисельності постійного населення Республіки Крим станом на 01.01.2024 року

1 909 499 осіб
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28.08.2024 08:24 Ответить
Крим буде звільнено виключно військовим шляхом. Тому наша "русофобія" все ще недостатня. Ми маємо повністю дегуманізувати кацапів до рівня чумних бацил і знищувати їх як заразу. Сподіваюсь що скоро так буде на всій планеті. Кацапи це чума...
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28.08.2024 02:12 Ответить
Більше дегуманізованих, ніж німці після другої світової, історія людства не знала (завдяки націонал-соціалістичній робітничій партії німеччини та СС).
Ну і що? Через п'ять років одна половина німців стала "братьямі па класу, братьямі па аружию" (НДР), інша - business partners (ФРН).
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28.08.2024 02:25 Ответить
Мене влаштовує ваш погляд за умови розвалу ********** ну хоча б на дві окремі країни, звільнення всіх окупованих територій в Грузії, Молдавії, проголошення незалежності Кенігсберга та повернення Курильських островів Японії.
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28.08.2024 03:01 Ответить
Китайці з вами будуть незгодні!
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28.08.2024 07:53 Ответить
Китайцям і так все кацапи все віддають - від землі до економіки.
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28.08.2024 19:34 Ответить
А тобі що з того? Ти вже втік в країну де попкорну навалом. Купуй, дивись телевзор і вчи англійську. ... Підозрюю що біженці в США дуже бояться втратити статус біженців і перетворитися на банальних сцикунів в випадку перемоги України над кацапами...
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28.08.2024 06:17 Ответить
Це - "лахтинець з "внутріМКАДдя" - не рви душу перед ним!
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28.08.2024 06:28 Ответить
не всім оказується до вподоби стала "рідна хавань" як на неї камні з неба,
а в 14му на туфлях підбойки збивали до босоніж так раділи-виплясували...
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28.08.2024 02:52 Ответить
питання ХХІ віку - чому Ю.Касьянов виключив коменти?
бо писати і слухати - це дві різні речі.
не тримає Ю. удар від слова зовсім...
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28.08.2024 03:06 Ответить
Так. Біженці з Криму на Захід формально вважаються "громадянами України". Насправді це зрадники і манкурти які учуяли наближення "піздєца"і вирішили негайно конвертувати українське громадянство в громадянство інших країн. Воювати за Україну вони не хочуть, відбудовувати те що від Криму після війни залишиться теж. Це пристосуванці і боягузлива мразота для якої "лішь би жопа в тєплє"... Ніхто не вказує національність цих біженців. А це в основному зовсім не українці.
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28.08.2024 03:10 Ответить
Так і є. Хоч вони мають український паспорт, але більше нічого українського. Після інтеграції це ж вони вищатимуть знову расіяпріді, путінввєді.Це електорат фашистської проросійської афд. На їхнє місце в Криму карлик надсилає мусульман. Агресивних і немитих.
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28.08.2024 07:24 Ответить
Мусульмани якраз досить чисті і навіть якщо не має води миються піском. На жаль їх релігіяя застопорила їх розумовий розвиток ще в середні віки. Якщо християни всіх конфесій час від часу переглядають догмати на предмет відповідності до сутності християнства - "любові до ближнього", то мусульмани досі бездумно воюють з невірними часів Мухаммада. А цей дядько вважається автором людиноненависницьких тез які записані в Корані і стерти їх, або інтерпретувати по іншому в звязку з історичними змінами ніхто навіть не пробує. От і читаємо Закон Муххамада: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» А потім деякі дебіли дивуються звідки береться "хамас", іділ", "талібан"...
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28.08.2024 19:49 Ответить
з Крима все почялося - поверненням Крима все повинно і закінчитися.
інакше зелені арахімії і сам зелений пупсель
всіх або в кацапію або в китай заведуть на наступному стамбулі,
омані, катарі, кувейті, бразілії, північної африці - підставляй шо хочеш...
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28.08.2024 03:33 Ответить
"Як результат, у новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тисяч учнів менше, ніж торік",-

майже половина з 20,000 то діти.
Крим лишають тільки матері-одиначки?
Чи "статистика" вигадана?
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28.08.2024 05:30 Ответить
Тільки на сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тисяч будинків та 33 тисяч квартир. Причини очевидні - в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації
========

До чого тут вигадувати причини? кацапляндії той Крим важливий тільки як військовий апендiкс. А під час війни купувати квартиру чи робити ремонт у старій так, щоб завтра уламки ракет звалилися і від лисого куйла 10.000 допомогу отримати? Нахер кому це потрібно...
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28.08.2024 06:13 Ответить
З нами на курсах навчалась пара з Криму, позиціонували себе, як самі нещасні, наголошуючи щоразу, що вони ж окупації "вирвались"! А ми все хотіли запитати, а чому ж ви жили щасливо 8 років в окупації, а тут раптом вирішили "вириватися"?

Стосовно "вирвались". Виривались жителі запорізької, херсонської та ін. областей, які дійсно попали в страшну окупацію після 24 лютого.

А ці спокійно приїхали в Стамбул, звідти на літаку в Швейцарію. Сидять тут і принижують інших, чому вони, мовляв, не вдома, в Україні, там же не окупація...
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28.08.2024 08:20 Ответить
вважають за краще шукати для себе кращої частки Джерело:
************
Знову сумна частка і пекельні борошна?
І коли вже той Гугл-Транслейт вивчить українську мову?

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28.08.2024 09:18 Ответить
 
 