20 тисяч громадян України виїхало з окупованого Криму за минулий рік, - ЗМІ
Кримчани – громадяни України - масово залишають окупований півострів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Крим.Реалії" розповіли у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea.
Активісти розповіли, що використовують різні джерела інформації для своїх висновків.
"За минулі 12 місяців міграційний потік із Криму становив понад 20 тисяч громадян України", - уточнюється в матеріалі.
Водночас офіційна російська статистика показує позитивне міграційне сальдо по Криму близько двох тисяч осіб, але це переважно трудові мігранти і жителі сусідньої Росії, які продовжують переїжджати до Криму.
"А ось кримчани – громадяни України - масово залишають окупований півострів. Як результат, у новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тисяч учнів менше, ніж торік. Тільки на сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тисяч будинків та 33 тисяч квартир. Причини очевидні – в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації кримчани, які мають громадянство України, вважають за краще шукати для себе кращої частки за межами Криму", - розповіли кримські активісти #LiberateCrimea.
Крім того, продовжується масова міграція з Криму корінного населення – кримських татар.
"На жаль, кримські татари залишають Крим у чутливих для кримськотатарської спільноти масштабах - йдеться про тисячі людей. Багато хто їде до Німеччини, Туреччини, наприклад, чверть усіх заявників, які звертаються до Генерального консульства України у Стамбулі для отримання українських документів приїжджають із Криму. За останні два з половиною роки через пов'язану Росією повномасштабну війну проти України діаспори кримських татар у деяких країнах Європи зросли в рази", – зазначили у кримському відділенні #LiberateCrimea.
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Ну і що? Через п'ять років одна половина німців стала "братьямі па класу, братьямі па аружию" (НДР), інша - business partners (ФРН).
а в 14му на туфлях підбойки збивали до босоніж так раділи-виплясували...
бо писати і слухати - це дві різні речі.
не тримає Ю. удар від слова зовсім...
інакше зелені арахімії і сам зелений пупсель
всіх або в кацапію або в китай заведуть на наступному стамбулі,
омані, катарі, кувейті, бразілії, північної африці - підставляй шо хочеш...
майже половина з 20,000 то діти.
Крим лишають тільки матері-одиначки?
Чи "статистика" вигадана?
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До чого тут вигадувати причини? кацапляндії той Крим важливий тільки як військовий апендiкс. А під час війни купувати квартиру чи робити ремонт у старій так, щоб завтра уламки ракет звалилися і від лисого куйла 10.000 допомогу отримати? Нахер кому це потрібно...
Стосовно "вирвались". Виривались жителі запорізької, херсонської та ін. областей, які дійсно попали в страшну окупацію після 24 лютого.
А ці спокійно приїхали в Стамбул, звідти на літаку в Швейцарію. Сидять тут і принижують інших, чому вони, мовляв, не вдома, в Україні, там же не окупація...
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Знову сумна частка і пекельні борошна?
І коли вже той Гугл-Транслейт вивчить українську мову?