20 тисяч громадян України виїхало з окупованого Криму за минулий рік, - ЗМІ

Кримчани – громадяни України - масово залишають окупований півострів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Крим.Реалії" розповіли у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea.

Активісти розповіли, що використовують різні джерела інформації для своїх висновків.

"За минулі 12 місяців міграційний потік із Криму становив понад 20 тисяч громадян України", - уточнюється в матеріалі.

Водночас офіційна російська статистика показує позитивне міграційне сальдо по Криму близько двох тисяч осіб, але це переважно трудові мігранти і жителі сусідньої Росії, які продовжують переїжджати до Криму.

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"А ось кримчани – громадяни України - масово залишають окупований півострів. Як результат, у новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тисяч учнів менше, ніж торік. Тільки на сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тисяч будинків та 33 тисяч квартир. Причини очевидні – в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації кримчани, які мають громадянство України, вважають за краще шукати для себе кращої частки за межами Криму", - розповіли кримські активісти #LiberateCrimea.

Крім того, продовжується масова міграція з Криму корінного населення – кримських татар.

"На жаль, кримські татари залишають Крим у чутливих для кримськотатарської спільноти масштабах - йдеться про тисячі людей. Багато хто їде до Німеччини, Туреччини, наприклад, чверть усіх заявників, які звертаються до Генерального консульства України у Стамбулі для отримання українських документів приїжджають із Криму. За останні два з половиною роки через пов'язану Росією повномасштабну війну проти України діаспори кримських татар у деяких країнах Європи зросли в рази", – зазначили у кримському відділенні #LiberateCrimea.

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