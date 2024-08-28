В Киеве и трех областях ввели экстренные графики отключений

В Киеве, Киевской, Донецкой и Одесской областях 28 августа введены экстренные графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

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