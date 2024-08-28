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Новини
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У Києві та трьох областях 28 серпня запровадили екстрені графіки відключень

Запроваджено екстрені графіки відключень

У Києві, Київській, Донецькій та Одеській областях запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте: Завтра світла буде більше: "Укренерго" доручило застосовувати дві черги відключень протягом усієї доби

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+8
три рівня захисту енергетичних обьектів і 4та експерементальна в дії...
думаю все діло в 4й експерементальній...
експорт електроенергії з України не відміняється - в нас тут в самих по горло!
кому треба?
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28.08.2024 09:15
+6
Наша пісня хорошо,починай з початку...Головне Галущенко набиває кишені поки є можливість на експорту в Європу ...
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28.08.2024 09:10
+6
Ахметов зате прикупив нову яхту та цілий квартал в Лондоні...
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28.08.2024 09:38
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Наша пісня хорошо,починай з початку...Головне Галущенко набиває кишені поки є можливість на експорту в Європу ...
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28.08.2024 09:10 Відповісти
А круки все каркають, нічого не міняється. І ото ж знаходяться люди, яки ставлять лайкоси під маячнею про експорт.
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28.08.2024 10:03 Відповісти
дайте попрацювати, недоумки!
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28.08.2024 09:13 Відповісти
три рівня захисту енергетичних обьектів і 4та експерементальна в дії...
думаю все діло в 4й експерементальній...
експорт електроенергії з України не відміняється - в нас тут в самих по горло!
кому треба?
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28.08.2024 09:15 Відповісти
Як знищують енергетику оті планові і екстренні відключеня? Виключили а потім включають і це стес для обладнання і трансформаторів коли всв включають все що можна і іде перегрів,замикання і відгорання а потім дайте грошей на відновлення та одні збитки ..
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28.08.2024 09:15 Відповісти
То що пропонує в цій ситуації робити пан Крук - не включати обладнання взагалі, щоб не було стресу для нього і перегріву?
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28.08.2024 10:05 Відповісти
Полтавська 2 є......5 немає
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28.08.2024 09:36 Відповісти
Та Ви шикуєте! Київ, лівий берег - за сьогодні, починаючи з нулів, світло було з 7:05 до 8:42. А тепер прям джек пот!! І стабілізаційне і екстренне відключення одночасно.
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28.08.2024 09:54 Відповісти
Ахметов зате прикупив нову яхту та цілий квартал в Лондоні...
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28.08.2024 09:38 Відповісти
Чого соромишся із фантазіями, розповідай що "увесь Лондон" купив! Брехати так не соромлячись - на кштал Захарової, )(уйла (воно ж путін), Скабєєвої й т.п. кремлядям!
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28.08.2024 11:15 Відповісти
іноді мені здається, шо ці зелені кловани і справді думають, що вони умніше за акробатів....
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28.08.2024 09:46 Відповісти
Вони не думають. Вони мають за дурныв іньших - нас. Можливо так воно і є....
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28.08.2024 10:04 Відповісти
Може пора вже Галущенка геть? Безтолковий, та ще й злодій.! Верховний ухилянт, не думав над цим? Думай-те...
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28.08.2024 09:54 Відповісти
Галуденка ніззя, він татарову набої подавав, коли той чеченців в Києві розстрілював з двох рук
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28.08.2024 09:57 Відповісти
настає ера великого зеленого викопування непосаджених дерев,
нормальному собаці і ногу підняти нема де...
писяй в полі, рідний, ну жмися вже якось...
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28.08.2024 10:10 Відповісти
Зараз багато людей фактично стали заручниками влади. У звичайній сім'ї основну частину доходу часто генерує чоловік (хоча це не завжди так, але візьмемо це як приклад). Якщо чоловікові забороняють не лише виїзд за межі країни, а й обмежують пересування всередині країни, то вся його сім'я (дружина, діти, батьки чоловіка та дружини) фактично стають заручниками, адже самостійно виїхати за кордон можуть лише одиниці.

У мене, наприклад, ситуація саме така: моя дівчина без мене не зможе повноцінно жити за кордоном, а для батьків, які не знають англійської, це взагалі буде великим викликом (практично неможливим). Виходить, що я не маю змоги захистити свою родину, вивізши їх у безпечне місце, де немає ракетних обстрілів, відключень світла та інших проблем.

При цьому, багато ідіотів, які мені розповідають, що зробивши мене заручником, я ще маю владі дякувати, що вона мене захищає. Це блін якийсь сюр виходить. Типу тобі відрізали ногу, але ти маєш дякувати, що лише одну.
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28.08.2024 10:29 Відповісти
наша вова іхню вову переможе - свято в це вірю!
ну переживе так точно!
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28.08.2024 10:34 Відповісти
спочатку відсутня по графіку а коли підходить твоя черга в графіку на увімкнення, то ектренні. То може графіки ще на декілька черг розбити, бо повербанки не встигаються зарядитись
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28.08.2024 10:34 Відповісти
Не знаю як там у дописувачів в котрих все тільки "у дупі", а в Одесі зранку справи з постачанням електрики були кращі ніж вчора. Так якщо тієї доби зранку до 8-ї вже набігло шість годин без світла (з 01:00 до 07:00 в моєму будинку), то на 08:00 сьогодні менш ніж три (точніше 02:47). В моєму будинку відключення було з 04:00 до 06:47 і досі світло є. Тому є сподівання що справи вже пішли на покращення отже не розумію з чого таке виття, бо Одеська область серед тих де відключень було найбільше, тож на що скаржитись тим де відключень менше ніж у нас, на Київщині та у Донецькій області???!!! Хоча думаю що серед коментарів найбільша кількість від рашистів котрі інакше писати не в змозі!
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28.08.2024 11:08 Відповісти
 
 