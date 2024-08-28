У Києві та трьох областях 28 серпня запровадили екстрені графіки відключень
У Києві, Київській, Донецькій та Одеській областях запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Топ коментарі
+8 три - пятнадцать
показати весь коментар28.08.2024 09:15
+6 Влад Крук #534638
показати весь коментар28.08.2024 09:10
+6 Влад Крук #534638
показати весь коментар28.08.2024 09:38
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думаю все діло в 4й експерементальній...
експорт електроенергії з України не відміняється - в нас тут в самих по горло!
кому треба?
нормальному собаці і ногу підняти нема де...
писяй в полі, рідний, ну жмися вже якось...
У мене, наприклад, ситуація саме така: моя дівчина без мене не зможе повноцінно жити за кордоном, а для батьків, які не знають англійської, це взагалі буде великим викликом (практично неможливим). Виходить, що я не маю змоги захистити свою родину, вивізши їх у безпечне місце, де немає ракетних обстрілів, відключень світла та інших проблем.
При цьому, багато ідіотів, які мені розповідають, що зробивши мене заручником, я ще маю владі дякувати, що вона мене захищає. Це блін якийсь сюр виходить. Типу тобі відрізали ногу, але ти маєш дякувати, що лише одну.
ну переживе так точно!