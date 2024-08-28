У Києві та трьох областях 28 серпня запровадили екстрені графіки відключень

У Києві, Київській, Донецькій та Одеській областях запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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