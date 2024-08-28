Черновицкий суд конфисковал рынок и квартиры россиянки, поддерживавшей преступления РФ в Украине

В Черновцах апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции, которым гражданке России заочно назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и пропаганду антиукраинских нарративов.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Женщина поддерживает преступные действия РФ в Украине

По данным следствия, женщина длительное время проживала на территории Черновицкой области, где занималась предпринимательской деятельностью, а в 2016 году выехала в Россию.

В своих социальных сетях она пропагандирует антиукраинские нарративы, оправдывает и поддерживает преступные действия РФ в Украине, призывая объединиться вокруг международного преступника Путина.

"С приговором суда сторона защиты не согласилась и подала апелляционную жалобу, требуя отменить конфискацию имущества и назначить новое судебное разбирательство. Однако прокуроры доказали, что решение суда первой инстанции является законным, а назначенное наказание справедливым", - отметили в прокуратуре.

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Решение апелляционного суда

Поэтому Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений приговор гражданке страны-агрессора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ей назначено наказание в порядке заочного судопроизводства - 8 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства имущества, а именно помещения крытого рынка и квартир в Черновцах.

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