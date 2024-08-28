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Черновицкий суд конфисковал рынок и квартиры россиянки, поддерживавшей преступления РФ в Украине

Вирок громадянці РФ за підтримку війни

В Черновцах апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции, которым гражданке России заочно назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и пропаганду антиукраинских нарративов.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Женщина поддерживает преступные действия РФ в Украине

По данным следствия, женщина длительное время проживала на территории Черновицкой области, где занималась предпринимательской деятельностью, а в 2016 году выехала в Россию.

В своих социальных сетях она пропагандирует антиукраинские нарративы, оправдывает и поддерживает преступные действия РФ в Украине, призывая объединиться вокруг международного преступника Путина.

"С приговором суда сторона защиты не согласилась и подала апелляционную жалобу, требуя отменить конфискацию имущества и назначить новое судебное разбирательство. Однако прокуроры доказали, что решение суда первой инстанции является законным, а назначенное наказание справедливым", - отметили в прокуратуре.

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Решение апелляционного суда

Поэтому Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений приговор гражданке страны-агрессора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ей назначено наказание в порядке заочного судопроизводства - 8 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства имущества, а именно помещения крытого рынка и квартир в Черновцах.

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Автор: 

приговор (1211) прокуратура (5007) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+12
Так нужно не только с иностранными гражданами делать но и с гражданами Украины одновременно лишая их гражданства и выдавая волчий билет Негражданина. Как в Латвии делали
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28.08.2024 09:30
+10
"***********"!!!
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28.08.2024 09:22
+5
Анонімний вирок, заочне позбавлення волі. Ні прізвища, ні фотографії, - просто якась художня творчість прокуратури у фейсбуці.

Нагадало слова старої совєцької пісні з телесеріалу "Слєдствіє вєдут ЗНАТОКІ", - "Єслі кто-то коє-гдє у нас порой..."
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28.08.2024 09:50
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"***********"!!!
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28.08.2024 09:22 Ответить
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28.08.2024 09:53 Ответить
Так нужно не только с иностранными гражданами делать но и с гражданами Украины одновременно лишая их гражданства и выдавая волчий билет Негражданина. Как в Латвии делали
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28.08.2024 09:30 Ответить
Всіх каЦапорилих, через фільтраційні табори!! Такого гною, в Україні ше мотні тисяч!!
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28.08.2024 10:11 Ответить
Це суддівські з прокурорськими, в ТУРБОРЕЖИМІ чи як??
Рашисти, гадять та убивають в Україні щоденно, з 2014 року, а українці на посадах тільки РОЗДУПЛИЛИСЯ ?!?! Чи, мабуть, на шашлики розраховували, від Зеленського з єрмаком через три дні???
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28.08.2024 09:32 Ответить
Анонімний вирок, заочне позбавлення волі. Ні прізвища, ні фотографії, - просто якась художня творчість прокуратури у фейсбуці.

Нагадало слова старої совєцької пісні з телесеріалу "Слєдствіє вєдут ЗНАТОКІ", - "Єслі кто-то коє-гдє у нас порой..."
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28.08.2024 09:50 Ответить
просто бізнес по віджиманню ринку і квартир, таких писак в неті море і ніякі служби ними не займаються а тут така увага з вироком
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28.08.2024 10:30 Ответить
Напишіть заяву в органи на «море».
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28.08.2024 12:33 Ответить
напиши заяву в дурку там ждуть такого як ти
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29.08.2024 12:20 Ответить
Дійсно,наче гарна новина але чи втраплять тепер квартири та ринок на аукціон а гроші до Держбюджету...?
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28.08.2024 10:43 Ответить
А 8 РОКІВ ХТО РИНОК ДОЇЛ ТА В ХАТАХ ЖИЛ !!!???
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28.08.2024 11:01 Ответить
 
 