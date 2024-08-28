Чернівецький суд конфіскував ринок і квартири росіянки, яка підтримувала злочини РФ в Україні

У Чернівцях апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким громадянці Росії заочно призначили 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна за виправдовування збройної агресії РФ проти України та пропагування антиукраїнських наративів.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Жінка підтримує злочинні дії РФ в Україні

За даними слідства, жінка тривалий час проживала на території Чернівецької області, де займалась підприємницькою діяльністю, а у 2016 році виїхала до Росії.

У своїх соціальних мережах вона пропагує антиукраїнські наративи, виправдовує та підтримує злочинні дії РФ в Україні, закликаючи об’єднатись довкола міжнародного злочинця Путіна.

"З вироком суду сторона захисту не погодилась та подала апеляційну скаргу, вимагаючи скасувати конфіскацію майна та призначити новий судовий розгляд. Однак прокурори довели, що рішення суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим", - зазначили у прокуратурі.

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Рішення апеляційного суду

Відтак Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у порядку заочного судочинства – 8 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна, а саме приміщення критого ринку та квартир у Чернівцях.

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