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Новини
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Чернівецький суд конфіскував ринок і квартири росіянки, яка підтримувала злочини РФ в Україні

Вирок громадянці РФ за підтримку війни

У Чернівцях апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким громадянці Росії заочно призначили 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна за виправдовування збройної агресії РФ проти України та пропагування антиукраїнських наративів.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Жінка підтримує злочинні дії РФ в Україні

За даними слідства, жінка тривалий час проживала на території Чернівецької області, де займалась підприємницькою діяльністю, а у 2016 році виїхала до Росії.

У своїх соціальних мережах вона пропагує антиукраїнські наративи, виправдовує та підтримує злочинні дії РФ в Україні, закликаючи об’єднатись довкола міжнародного злочинця Путіна.

"З вироком суду сторона захисту не погодилась та подала апеляційну скаргу, вимагаючи скасувати конфіскацію майна та призначити новий судовий розгляд. Однак прокурори довели, що рішення суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим", - зазначили у прокуратурі.

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Рішення апеляційного суду

Відтак Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у порядку заочного судочинства – 8 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна, а саме приміщення критого ринку та квартир у Чернівцях.

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Автор: 

вирок (1064) прокуратура (3671) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+12
Так нужно не только с иностранными гражданами делать но и с гражданами Украины одновременно лишая их гражданства и выдавая волчий билет Негражданина. Как в Латвии делали
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28.08.2024 09:30
+10
"***********"!!!
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28.08.2024 09:22
+5
Анонімний вирок, заочне позбавлення волі. Ні прізвища, ні фотографії, - просто якась художня творчість прокуратури у фейсбуці.

Нагадало слова старої совєцької пісні з телесеріалу "Слєдствіє вєдут ЗНАТОКІ", - "Єслі кто-то коє-гдє у нас порой..."
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28.08.2024 09:50
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"***********"!!!
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28.08.2024 09:22 Відповісти
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28.08.2024 09:53 Відповісти
Так нужно не только с иностранными гражданами делать но и с гражданами Украины одновременно лишая их гражданства и выдавая волчий билет Негражданина. Как в Латвии делали
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28.08.2024 09:30 Відповісти
Всіх каЦапорилих, через фільтраційні табори!! Такого гною, в Україні ше мотні тисяч!!
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28.08.2024 10:11 Відповісти
Це суддівські з прокурорськими, в ТУРБОРЕЖИМІ чи як??
Рашисти, гадять та убивають в Україні щоденно, з 2014 року, а українці на посадах тільки РОЗДУПЛИЛИСЯ ?!?! Чи, мабуть, на шашлики розраховували, від Зеленського з єрмаком через три дні???
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28.08.2024 09:32 Відповісти
Анонімний вирок, заочне позбавлення волі. Ні прізвища, ні фотографії, - просто якась художня творчість прокуратури у фейсбуці.

Нагадало слова старої совєцької пісні з телесеріалу "Слєдствіє вєдут ЗНАТОКІ", - "Єслі кто-то коє-гдє у нас порой..."
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28.08.2024 09:50 Відповісти
просто бізнес по віджиманню ринку і квартир, таких писак в неті море і ніякі служби ними не займаються а тут така увага з вироком
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28.08.2024 10:30 Відповісти
Напишіть заяву в органи на «море».
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28.08.2024 12:33 Відповісти
напиши заяву в дурку там ждуть такого як ти
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29.08.2024 12:20 Відповісти
Дійсно,наче гарна новина але чи втраплять тепер квартири та ринок на аукціон а гроші до Держбюджету...?
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28.08.2024 10:43 Відповісти
А 8 РОКІВ ХТО РИНОК ДОЇЛ ТА В ХАТАХ ЖИЛ !!!???
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28.08.2024 11:01 Відповісти
 
 