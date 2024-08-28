Рашисты оккупировали Мемрик и Калиново на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российская армия захватила села Мемрик и Калиново на Донетчине.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, российские войска продвинулась в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного.
Ранее сообщалось, что россияне пытаются атаковать Угледар в Донецкой области с флангов.
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+43 саша паламарчук
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- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
Вот пример:
Молдова поддерживает Украину.
Вы думаете в Молдове нет товаров из РФ ?!
Их чуть-чуть больше, чем ***** !!!
Висадку союзників Зеленський не просить...
зараз етап прохання ппо з усіх прасок
Ніяких перемовин не буде! Підуть далі на Павлоград та суперприз - центр військової, медичної логістики, переповнений біженціми Дніпро з виходом на Правобережжя. Особливих природніх чи урбаністичних перегшкод після Покровська немає, укріпленнь теж ніхто не будував. Пряма траса і залізниця, які орки останнім часом дуже добре використовують.
Ото буде трагедія, сотні тисяч біженців...
На хєра путіну ті перемовини зараз? А на Курську область їм пофіг. Тим більше там рух ЗСУ орки зупинили без перекидання військ з Покровського напрямку. І декілька повноцінних бригад ЗСУ зависло там, несучи щоденні втрати.
1) пройти від висот від Очеретиного вздовж залізничного полотна із утриманням флангів впритул до агломерації Миргород-Покровськ; 2) а далі всіма силами вдарити на південь із виходом на Мемрик-Селідове-Українськ.
Як показують мтнулі події, цей задум на даному етапі повністю вдався.
Таким чином ворог розраховує обійти з півночі і заходу неприступну до цього лінію оборони ЗСУ по річці Вовча, Карлівського і Курахівського водосховищ та висот між ними. Після чого рашисти сподіваються обрушити весь український фронт аж до Вугледару та вийти на межі Донецької області.
Чому так сталось?
Перша і головна причина - це відсутність на Авдіївському напрямку ешелонованих оборонних ліній і фортифікованих рубежів, які б могли стримати наступ ворожих сил. Тут треба "подякувати" зе-назначенцю, колишньому голові Донецької ОВА, а нині - голові АМКУ, якого наразі судить ВАСУ за корупцію, але ніяк не обере цьому діячу запобіжний захід. В якого, до-речі рідний брат служить в "органах безопасности днр". Який, вочевидь, і саботував всі оборонні завдання в області увесь 2022 рік та по вересень 2023 року. А потім здриснув в Київ на підвищення.
По-друге - це, як було відмічено, недолугі ротації, що призвели до захоплення Авдіївки та Очеретиного.
А по-третє - це помилка командування ЗСУ із визначенням оцього самого задуму і напрямку головного удару ворога.
Так, після авдіївсько-очеретинського відступу ЗСУ українські інженерні частини встигли спорудити такі-сякі суцільні оборонні рубежі лише в районі висот біля Воздвиженки. Тому далі ворог там не пройшов. А от по залізничній колії до Гродівки-Новогродівки оборона була очагова з ВОПів, які супротивник малими піхотними групами через недостатньо щільний вогонь української артилерії весь час обходив. І через це їх приходилось залишати, щоб їх оборонці не потрапляли в оточення. Бо контратакувати фланги наступаючої лави рашистських штурмових груп вочевидь не було чим.
Зараз передові загони рашистів вперлись у свіжоспоруджені рубежі перед Миргородсько-Покровською агломерацією. Тут ворог зупиниться. Так само, як він зупинився перед Воздвиженкою. І саме тут на деякий час він окопається, щоб забезпечити свій правий фланг для головного удару на південь з метою захоплення Селідового, Українська Карлівки та Курахового, оточення Вугледара.
Наразі рашисти захопили відвал шахти "Котляревська" - пануючу висоту над Селідовим. А також зайняли Мемрик із зрозумілим подальшим вектором атак.
Так же було і у 2019-му, коли усі коменти Цензора були залиті шоколадом, баригою. свінарчуками, мальдівами та "брата вбив та з'їв". І теж майже копіпастом.
Виникає питання: "може, щось пора у консерваторії міняти"?
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
·
https://x.com/leusenko1/status/1828697891340185895 20 мин
Російські окупанти захопили Мемрик та Калинове на Донеччині, - DeepState. І чому там татаров не воює? Мемрик та Калинове не підіймає рейтинги Зелі. Краще давайте слухати про переможні новини з чергової дєрєвні Курщини!
https://x.com/13Hellis_13
Hellis
https://x.com/13Hellis_13
@13Hellis_13
З кожного втраченого в боях населеного пункту заздалегідь тікає поліція - "татаровські черешенки". Не для того влада їх годує, щоб за країну воювати та населення рятувати. Покровськ ....
Мемчики з татаровим, теплі спогади за курщину, радість що спалили нафтобазу.
Альо, прокиньтесь: Донбас здають.
Замість ставити запитання, у нас **********. Хоча може це захисна реакція на той ******* що насувається...