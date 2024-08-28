Рашисти окупували Мемрик та Калинове на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російська армія захопила села Мемрик та Калинове у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, російські війська просунулася в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

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