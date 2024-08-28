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Рашисти окупували Мемрик та Калинове на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог захопив Мемрик та Калинове на Донеччині

Російська армія захопила села Мемрик та Калинове у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, російські війська просунулася в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

Армія РФ захопила Мемрик і Калинове в Донецькій області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ окупувала Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

окупація (6680) Донецька область (8374)


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Топ коментарі
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28.08.2024 09:27
+35
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28.08.2024 09:33
+32
І що з цього? Головні новини з чергового села Курщини, а Мемрик не підіймає рейтинги...
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28.08.2024 09:29
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28.08.2024 09:27 Відповісти
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28.08.2024 09:50 Відповісти
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28.08.2024 09:51 Відповісти
Там чеченців немає...
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28.08.2024 09:57 Відповісти
ти ж відчуваєш як зєля обісрався. на рахунок чеченців зріє скандал.
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28.08.2024 10:00 Відповісти
Даааа... Нанєшно зря він таке киздонув...
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28.08.2024 13:47 Відповісти
Можно Татарова перекинуть, но не нужно - он и на своем вместе прекрасно Украине гладит.
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28.08.2024 14:47 Відповісти
І що з цього? Головні новини з чергового села Курщини, а Мемрик не підіймає рейтинги...
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28.08.2024 09:29 Відповісти
Та вже й про Курщину щось 2 дні не чути. Гарні інфоприводи закінчились.
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28.08.2024 09:46 Відповісти
Ну вот недавно нашли там витрину Рошен в каком то магазине... Несколько дней по соцсетях постили, про "барыг" рассказывали.
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28.08.2024 09:51 Відповісти
Ну так само й Дмитрука форсили. А що там з Тищенком? А що там із Задорожнім? Думають, всі забули вже? Зате Дмитрук втік і можна обсмоктувати скільки завгодно, хоч тисячу справ на нього заводити і п'ятсот вироків виносити - імітувати бурхливу діяльність.

- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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28.08.2024 10:06 Відповісти
"Бурная деятельность"...
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28.08.2024 10:08 Відповісти
Бизнес клал большой и толстый хуz на войну.
Вот пример:
Молдова поддерживает Украину.
Вы думаете в Молдове нет товаров из РФ ?!
Их чуть-чуть больше, чем ***** !!!
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28.08.2024 15:27 Відповісти
Офіційна пропаганда дещо відрізняється від реальності.
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28.08.2024 09:30 Відповісти
Зеленський, мабуть уже десь під Мамриком, з ПОТУЖНИМИ мєнєджарами ОПУ, окопи перевіряє, або нові копає за виділені млрд грн… СРАТЬєх …
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28.08.2024 09:35 Відповісти
Драпаємо під Покровським а там і Дніпро та Запоріжжя але маємо Суджу з 5 000 населеням.Все хорошо прекрасная маркіза...До зими і Київ Єрмак здасть ..
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28.08.2024 09:36 Відповісти
Це все ІПСО! Вчора Найзеленіший прес-конференцію давав і ні слово про Доннеччину не сказав. Отже, це все не правда. Не було цього!
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28.08.2024 09:43 Відповісти
Повільно, але впевнено, все здається, незабаром і весь Донбас кацапам віддадуть!
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28.08.2024 09:45 Відповісти
Коли клоун командує військовими, то іншого чекати і не варто
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28.08.2024 09:52 Відповісти
На жаль дуже схоже на договорняк ОПи з кремлем.
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28.08.2024 09:55 Відповісти
Ще й вельми кривавий договорняк... Скільки хлопців гине в ході його неминучого виконання...
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28.08.2024 17:50 Відповісти
Так а як інакше , ворог чисельно переважає , наша такиика зточувати поки що .
Висадку союзників Зеленський не просить...
зараз етап прохання ппо з усіх прасок
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28.08.2024 09:57 Відповісти
Безглуздо було б думати, що коли державу ( чи навіть корпорацію "УКРАЇНА" ??) очолює "таке" , а "воно" ще і оточене з усіх боків кремлівськими агентами , то щось в країні може бути позитивне (а тим більше в такий складний ситуації).👈
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28.08.2024 10:02 Відповісти
Таке враження, що зе!падло примусить таки нас до перемовин, віддасть все, що ті вже захопили. Потім відмінить воєнний стан, проведе вибори, програє їх й змиється..разом з кодлом..
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28.08.2024 10:02 Відповісти
В частині "програє їх" вбачаю необгрунтований оптимізм.
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28.08.2024 10:08 Відповісти
Це чисто українське, якщо кацапи когось не ******* значить треба його підтримувати. Це особливо помітно на інтернет ресурсах де багато росіян.
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28.08.2024 10:28 Відповісти
Не скажіть. Зі свіжого, як приклад - "Кта угодна лиш би нє Парашєнка" не спрацювало.
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28.08.2024 10:39 Відповісти
Вибори проведе в Дії - а там, малювати можна все, що завгодно.
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28.08.2024 10:40 Відповісти
"Потім відмінить воєнний стан, проведе вибори ..." - він їх впевнено виграє...
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28.08.2024 10:10 Відповісти
А занафігамйому ця трахо@бл@? Звалить собі десь на острови, та й по всьому.
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28.08.2024 10:41 Відповісти
Просто розіграють "виставу" і поставлять нового "клована".
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28.08.2024 11:13 Відповісти
Боюся що немає тут ніякої конспірології. Орки тупо зосередились після провалу ЗСУ під Очеретяним на Покровському напрямку, тупо продавлюють майже без зупинок. Захоплення Покровська такими темпами - справа кулькох днів/тижнів.
Ніяких перемовин не буде! Підуть далі на Павлоград та суперприз - центр військової, медичної логістики, переповнений біженціми Дніпро з виходом на Правобережжя. Особливих природніх чи урбаністичних перегшкод після Покровська немає, укріпленнь теж ніхто не будував. Пряма траса і залізниця, які орки останнім часом дуже добре використовують.
Ото буде трагедія, сотні тисяч біженців...
На хєра путіну ті перемовини зараз? А на Курську область їм пофіг. Тим більше там рух ЗСУ орки зупинили без перекидання військ з Покровського напрямку. І декілька повноцінних бригад ЗСУ зависло там, несучи щоденні втрати.
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28.08.2024 10:25 Відповісти
Якби ж то він просто привів нас до перемовин і кінця війни... Але ж ні - спочатку вгробить ще добру сотню тисяч людей, зажене країну в кредитн-економічну яму, а вже тоді - договорняк.
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28.08.2024 17:52 Відповісти
Поки все не вкраде, не заспокоїться..
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28.08.2024 18:22 Відповісти
Як вбачається, після захоплення висот під Очеретиним, що стався через некомпетентні рішення генералів, яких нещодавно Зеленський нагородив новими званнями, задум супротивника проглядався такий:
1) пройти від висот від Очеретиного вздовж залізничного полотна із утриманням флангів впритул до агломерації Миргород-Покровськ; 2) а далі всіма силами вдарити на південь із виходом на Мемрик-Селідове-Українськ.
Як показують мтнулі події, цей задум на даному етапі повністю вдався.
Таким чином ворог розраховує обійти з півночі і заходу неприступну до цього лінію оборони ЗСУ по річці Вовча, Карлівського і Курахівського водосховищ та висот між ними. Після чого рашисти сподіваються обрушити весь український фронт аж до Вугледару та вийти на межі Донецької області.
Чому так сталось?
Перша і головна причина - це відсутність на Авдіївському напрямку ешелонованих оборонних ліній і фортифікованих рубежів, які б могли стримати наступ ворожих сил. Тут треба "подякувати" зе-назначенцю, колишньому голові Донецької ОВА, а нині - голові АМКУ, якого наразі судить ВАСУ за корупцію, але ніяк не обере цьому діячу запобіжний захід. В якого, до-речі рідний брат служить в "органах безопасности днр". Який, вочевидь, і саботував всі оборонні завдання в області увесь 2022 рік та по вересень 2023 року. А потім здриснув в Київ на підвищення.
По-друге - це, як було відмічено, недолугі ротації, що призвели до захоплення Авдіївки та Очеретиного.
А по-третє - це помилка командування ЗСУ із визначенням оцього самого задуму і напрямку головного удару ворога.
Так, після авдіївсько-очеретинського відступу ЗСУ українські інженерні частини встигли спорудити такі-сякі суцільні оборонні рубежі лише в районі висот біля Воздвиженки. Тому далі ворог там не пройшов. А от по залізничній колії до Гродівки-Новогродівки оборона була очагова з ВОПів, які супротивник малими піхотними групами через недостатньо щільний вогонь української артилерії весь час обходив. І через це їх приходилось залишати, щоб їх оборонці не потрапляли в оточення. Бо контратакувати фланги наступаючої лави рашистських штурмових груп вочевидь не було чим.
Зараз передові загони рашистів вперлись у свіжоспоруджені рубежі перед Миргородсько-Покровською агломерацією. Тут ворог зупиниться. Так само, як він зупинився перед Воздвиженкою. І саме тут на деякий час він окопається, щоб забезпечити свій правий фланг для головного удару на південь з метою захоплення Селідового, Українська Карлівки та Курахового, оточення Вугледара.
Наразі рашисти захопили відвал шахти "Котляревська" - пануючу висоту над Селідовим. А також зайняли Мемрик із зрозумілим подальшим вектором атак.
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28.08.2024 10:11 Відповісти
Єдиний адекватний коментар, без емоцій, кліше. На цензорі така аналітика не цікава. Саме так і є і буде на протязі до кінця року. Додам, що навіть такий сценарій болючий, неприємний, але не критичний. Фронт стабілізується на лінії Велика Новосілка - Покровськ. Якщо наші знову десь щось не судять типу Очереттиного.
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28.08.2024 10:45 Відповісти
Не учудять
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28.08.2024 10:48 Відповісти
Та я теж помітив: тут в основному коментарі емоційні, суцільна "зрада" в усьому і ніякої аналітики - енергію продають, Донбас здають etc
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28.08.2024 11:06 Відповісти
по-перше українці ******* зраду, а по-друге тут як і всюди вистачає ************** запроданців які готові серти методичками за 3 рублі - бо це працює
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28.08.2024 11:57 Відповісти
Відмашку дали - верещати зо всіх прасок про зраду-зрадоньку, вже майже захоплене Дніпро, провал у Курську... Причому одними й тими ж словами і реченнями - як копіпаст!

Так же було і у 2019-му, коли усі коменти Цензора були залиті шоколадом, баригою. свінарчуками, мальдівами та "брата вбив та з'їв". І теж майже копіпастом.

Виникає питання: "може, щось пора у консерваторії міняти"?
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28.08.2024 13:26 Відповісти
а його не сдають?
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29.08.2024 01:44 Відповісти
Фронт стабилизируется на Днепре. И то не факт. Мосты оставят кацапам как в Херсоне и все, пишите письма.
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28.08.2024 17:48 Відповісти
Там є укріплення, там не зрівнюють все Кабами чи артою, там мало використовується бронетехніки. Єдине пояснення - наші кинули позиції і втікли. Як було під Очеретино.
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28.08.2024 10:14 Відповісти
після за'яви "зеленого рашистського слуги і брехливого пройдисвіта" про те.що основна ціль у війні з рашистом, не дати окупувати Донбасс.стає очевидним, що цей зрадник і аферист, таки здає Донбас по прискоренній програмі ,згідно вказівок куйла.до виборів президента США.
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28.08.2024 10:20 Відповісти
Це пистец, наші кожен день на 1-2 километра відступають, де бетон, де арта?!🤬
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28.08.2024 10:32 Відповісти
В асфальті
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29.08.2024 06:58 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1828697891340185895 20 мин

Російські окупанти захопили Мемрик та Калинове на Донеччині, - DeepState. І чому там татаров не воює? Мемрик та Калинове не підіймає рейтинги Зелі. Краще давайте слухати про переможні новини з чергової дєрєвні Курщини!
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28.08.2024 10:58 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

@13Hellis_13


З кожного втраченого в боях населеного пункту заздалегідь тікає поліція - "татаровські черешенки". Не для того влада їх годує, щоб за країну воювати та населення рятувати. Покровськ ....
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28.08.2024 11:00 Відповісти
тільки що читав що вся поліция Покровська зі зброєю та технікою їде у Львів буде берегти Львів від ухилянтів мабуть
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28.08.2024 11:28 Відповісти
стабілізація зеленого ******** на фронті починає зайобувати...
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28.08.2024 11:19 Відповісти
Вчора "найвеличніший" давав так звану прес конференцію і жодним словом не згадав про складну ситуацію на покровському і торецьким напрямках , все лише про хороше ,а там катастрофа ворог чотири місяці наступає.
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28.08.2024 11:45 Відповісти
Вихiд е ! Треба городянам разом с гуманiтаркой роздавати по 1-2 гранатi ! I буде перемога !
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28.08.2024 15:56 Відповісти
Поясніть мені. Що значить, зе!гундос здасть Україну, щось там, підписавши? Це, типу, вийде на майдан і скаже, що завершив війну, здавши чверть країни? А ми такі радісні, добровільно надінемо на себе кайдани, а військові штуки в землю і по хатам?
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28.08.2024 18:33 Відповісти
Якийсь нездоровий позитив.
Мемчики з татаровим, теплі спогади за курщину, радість що спалили нафтобазу.

Альо, прокиньтесь: Донбас здають.

Замість ставити запитання, у нас **********. Хоча може це захисна реакція на той ******* що насувається...
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28.08.2024 20:11 Відповісти
Хто здає? В Донецькій області ворог сконцентрував велику кількість військ, і від того що ми будемо туди підкидати резерви як в Бахмут та Авдіївку, результат це не змінить, а тільки відтермінує. Залишаються тільки маневри.
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29.08.2024 00:08 Відповісти
 
 