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Новости Война
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В Лукьянцах враг переместил на передовые позиции группы из бывших узников, у них низкое морально-психологическое состояние, - ОТГ"Харьков"

Вовчанськ

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, Силы обороны Украины решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая его наступательный потенциал.

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты подготовили к выдвижению на передовые позиции личный состав подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса.

Вблизи Лукьянцев противник осуществил перемещение малыми группами личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса с целью выполнения задач логистического обеспечения.

"Пытается улучшить систему связи. На передовые позиции переместил группы, укомплектованные бывшими заключенными, среди которых отмечается низкое морально-психологическое состояние", - говорится в сообщении.

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В районе Старицы враг осуществляет мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций.

В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник перемещает группы из состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Продолжает ведение разведки с целью выявления подразделений Сил обороны. Улучшает систему связи.

В районе населенного пункта Тихое противник проводит замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии..,

"За прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Также российские террористы нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре и нанесли 3 авиаудара с использованием 16-ти неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, россияне нанесли 37 ударов дронами-камикадзе и 390 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины", - отмечают в ОТГ "Харьков".

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Харьковщина (5577) наступление (208)


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Давайте будемо відвертими і визнаємо, що описане в статті нам не важливо. Вже скільки часу, статтів, дописів і тому подібного було про "низький моральний стан", "зневіра", "низький настрій" і т.д., проте ця навала все пре і пре. Немає і не буде там бунтів через те, що у кацапні там "низький морально-психологічний стан". Такі статті колись сприймались як заспокійливе, типу у ворога не все добре, але зараз від цих статей ні холодно, ні спекотно. А ОТУ замість вимірювати психологічний стан ворога, краще б зосередились би на конкретних планах і діях, а то успіхів ніде, крім нафіг нам потрібної курщини у нас ніби як і не проглядається.
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28.08.2024 10:09 Ответить
"А ОТУ замість вимірювати психологічний стан ворога, краще б зосередились би на конкретних планах і діях ..."

А хіба не очевидно, що вони цього робити не вміють? Що з цим запропонуєте робити?
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28.08.2024 11:35 Ответить
"Що з цим запропонуєте робити?"

А який сенс щось пропонувати? Наче хтось прислухається. У нас цих ОТУ, ОСУ, ***** і т.д. просто дохріна, і видно що війну ми вже виграли, оскільки займаємось психологічним здоров'ям окупантів.

Рецепт дуже простий, максимальне спрощення ланок керування військами. Чим більше у нас всяких штабів, угрупувань, тим складніше цим керувати
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28.08.2024 13:41 Ответить
"максимальне спрощення ланок керування військами" - згоден.
А хто має робити це "спрощення"? Як ви вважаєте?
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28.08.2024 15:12 Ответить
Так ясно хто, сонцесяйний. Під час воєнного стану вся влада в його руках, він відповідає за все і всіх
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28.08.2024 15:54 Ответить
Ну, трохи не так. Концепцію розробляє та обґрунтовує Головнокомандувач. Верховний лише стверджує. Враховуючи "глибокі пізнання" Вови у військовій справі, можна не сумніватися, що затвердить будь-що. А ось Головкомов призначає саме Вова. Одному було глибоко пох на усі ці " спрощення " , а другий просто цього не розуміє, т.к. махровий совок з освітою "московське військове училище". І якщо буде третій головком, то можна навіть не сумніватися, що буде черговий "чегоизволите".
Ось вам і всі "оптимізації" та "спрощення".
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28.08.2024 16:12 Ответить
тактика рашиста.спочатку ідуть в'язні, після них ідуть підготовлені рашистські підрозділи...
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28.08.2024 10:23 Ответить
 
 