В Лукьянцах враг переместил на передовые позиции группы из бывших узников, у них низкое морально-психологическое состояние, - ОТГ"Харьков"

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, Силы обороны Украины решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая его наступательный потенциал.

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты подготовили к выдвижению на передовые позиции личный состав подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса.

Вблизи Лукьянцев противник осуществил перемещение малыми группами личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса с целью выполнения задач логистического обеспечения.

"Пытается улучшить систему связи. На передовые позиции переместил группы, укомплектованные бывшими заключенными, среди которых отмечается низкое морально-психологическое состояние", - говорится в сообщении.

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В районе Старицы враг осуществляет мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций.

В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник перемещает группы из состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Продолжает ведение разведки с целью выявления подразделений Сил обороны. Улучшает систему связи.

В районе населенного пункта Тихое противник проводит замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии..,

"За прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Также российские террористы нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре и нанесли 3 авиаудара с использованием 16-ти неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, россияне нанесли 37 ударов дронами-камикадзе и 390 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины", - отмечают в ОТГ "Харьков".

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.