В Лукьянцах враг переместил на передовые позиции группы из бывших узников, у них низкое морально-психологическое состояние, - ОТГ"Харьков"
На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, Силы обороны Украины решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая его наступательный потенциал.
В районе населенного пункта Глубокое оккупанты подготовили к выдвижению на передовые позиции личный состав подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса.
Вблизи Лукьянцев противник осуществил перемещение малыми группами личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса с целью выполнения задач логистического обеспечения.
"Пытается улучшить систему связи. На передовые позиции переместил группы, укомплектованные бывшими заключенными, среди которых отмечается низкое морально-психологическое состояние", - говорится в сообщении.
В районе Старицы враг осуществляет мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций.
В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник перемещает группы из состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Продолжает ведение разведки с целью выявления подразделений Сил обороны. Улучшает систему связи.
В районе населенного пункта Тихое противник проводит замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии..,
"За прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Также российские террористы нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре и нанесли 3 авиаудара с использованием 16-ти неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, россияне нанесли 37 ударов дронами-камикадзе и 390 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины", - отмечают в ОТГ "Харьков".
С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
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А хіба не очевидно, що вони цього робити не вміють? Що з цим запропонуєте робити?
А який сенс щось пропонувати? Наче хтось прислухається. У нас цих ОТУ, ОСУ, ***** і т.д. просто дохріна, і видно що війну ми вже виграли, оскільки займаємось психологічним здоров'ям окупантів.
Рецепт дуже простий, максимальне спрощення ланок керування військами. Чим більше у нас всяких штабів, угрупувань, тим складніше цим керувати
А хто має робити це "спрощення"? Як ви вважаєте?
Ось вам і всі "оптимізації" та "спрощення".