У Лук’янцях ворог перемістив на передові позиції групи з колишніх в’язнів, у них низький морально-психологічний стан, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, Сили оборони України рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його наступальний потенціал.

В районі населеного пункту Глибоке окупанти підготували до висування на передові позиції особовий склад підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу.

Поблизу Лукʼянців противник здійснив переміщення малими групами особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу з метою виконання завдань логістичного забезпечення.

"Намагається покращити систему зв’язку. На передові позиції перемістив групи, укомплектовані колишніми увʼязненими, серед яких відмічається низький морально-психологічний стан", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до поновлення штурмових дій у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

В районі Стариці ворог здійснює заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій.

У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник переміщує групи зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Продовжує ведення розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Покращує систему зв’язку.

В районі населеного пункту Тихе противник проводить заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.,

"Протягом минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень. Також російська терористи завдали 1 ракетний удар по цивільній інфраструктурі та завдали 3 авіаудари з використанням 16-ти некерованих авіаційних ракет. Крім того, росіяни завдали 37 ударів дронами-камікадзе та 390 раз обстріляли позиції Сил оборони України", - зазначають в ОТУ "Харків".

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.