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Новини Війна
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У Лук’янцях ворог перемістив на передові позиції групи з колишніх в’язнів, у них низький морально-психологічний стан, - ОТУ "Харків"

Вовчанськ

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, Сили оборони України рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його наступальний потенціал.

В районі населеного пункту Глибоке окупанти підготували до висування на передові позиції особовий склад підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу.

Поблизу Лукʼянців противник здійснив переміщення малими групами особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу з метою виконання завдань логістичного забезпечення.

"Намагається покращити систему зв’язку. На передові позиції перемістив групи, укомплектовані колишніми увʼязненими, серед яких відмічається низький морально-психологічний стан", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до поновлення штурмових дій у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

В районі Стариці ворог здійснює заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій.

У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник переміщує групи зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Продовжує ведення розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Покращує систему зв’язку.

В районі населеного пункту Тихе противник проводить заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.,

"Протягом минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень. Також російська терористи завдали 1 ракетний удар по цивільній інфраструктурі та завдали 3 авіаудари з використанням 16-ти некерованих авіаційних ракет. Крім того, росіяни завдали 37 ударів дронами-камікадзе та 390 раз обстріляли позиції Сил оборони України", - зазначають в ОТУ "Харків".

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Автор: 

Харківщина (6054) наступ (229)


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Давайте будемо відвертими і визнаємо, що описане в статті нам не важливо. Вже скільки часу, статтів, дописів і тому подібного було про "низький моральний стан", "зневіра", "низький настрій" і т.д., проте ця навала все пре і пре. Немає і не буде там бунтів через те, що у кацапні там "низький морально-психологічний стан". Такі статті колись сприймались як заспокійливе, типу у ворога не все добре, але зараз від цих статей ні холодно, ні спекотно. А ОТУ замість вимірювати психологічний стан ворога, краще б зосередились би на конкретних планах і діях, а то успіхів ніде, крім нафіг нам потрібної курщини у нас ніби як і не проглядається.
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28.08.2024 10:09 Відповісти
"А ОТУ замість вимірювати психологічний стан ворога, краще б зосередились би на конкретних планах і діях ..."

А хіба не очевидно, що вони цього робити не вміють? Що з цим запропонуєте робити?
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28.08.2024 11:35 Відповісти
"Що з цим запропонуєте робити?"

А який сенс щось пропонувати? Наче хтось прислухається. У нас цих ОТУ, ОСУ, ***** і т.д. просто дохріна, і видно що війну ми вже виграли, оскільки займаємось психологічним здоров'ям окупантів.

Рецепт дуже простий, максимальне спрощення ланок керування військами. Чим більше у нас всяких штабів, угрупувань, тим складніше цим керувати
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28.08.2024 13:41 Відповісти
"максимальне спрощення ланок керування військами" - згоден.
А хто має робити це "спрощення"? Як ви вважаєте?
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28.08.2024 15:12 Відповісти
Так ясно хто, сонцесяйний. Під час воєнного стану вся влада в його руках, він відповідає за все і всіх
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28.08.2024 15:54 Відповісти
Ну, трохи не так. Концепцію розробляє та обґрунтовує Головнокомандувач. Верховний лише стверджує. Враховуючи "глибокі пізнання" Вови у військовій справі, можна не сумніватися, що затвердить будь-що. А ось Головкомов призначає саме Вова. Одному було глибоко пох на усі ці " спрощення " , а другий просто цього не розуміє, т.к. махровий совок з освітою "московське військове училище". І якщо буде третій головком, то можна навіть не сумніватися, що буде черговий "чегоизволите".
Ось вам і всі "оптимізації" та "спрощення".
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28.08.2024 16:12 Відповісти
тактика рашиста.спочатку ідуть в'язні, після них ідуть підготовлені рашистські підрозділи...
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28.08.2024 10:23 Відповісти
 
 