Суд РФ приговорил пенсионерку к 1,5 годам условно за антивоенные комментарии в "Одноклассниках"

Одесский районный суд Омской области РФ приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко за антивоенные комментарии в "Одноклассниках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как отмечается, Гордиенко признали виновной в повторной "дискредитации армии РФ".

Ей назначили двухлетний испытательный срок и на три года запретили администрировать сайты в интернете. Прокуратура РФ просила для 70-летней женщины два года колонии общего режима.

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"Медуза" пишет, что дело против Гордиенко возбудили из-за комментариев в "Одноклассниках".

В одном из них, в частности, была фраза: "Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?". Эксперт МВД решил, что в этом комментарии "Россия характеризуется как фашистское государство".

В другом комментарии Гордиенко писала: "Уже давно все известно, что пукин (Путин - ред.) натворил со своей недоармией в Украине". Эксперт признал, что это "негативно оценивает образ президента", добавляет издание.

70-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности за "дискредитацию" армии, совершенную впервые (статья 20.3.3 КоАП РФ), за одиночный пикет с плакатом "Матери, остановите войну" перед памятником Богдану Хмельницкому в октябре 2022 года.

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