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Суд РФ приговорил пенсионерку к 1,5 годам условно за антивоенные комментарии в "Одноклассниках"

Одесский районный суд Омской области РФ приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко за антивоенные комментарии в "Одноклассниках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как отмечается, Гордиенко признали виновной в повторной "дискредитации армии РФ".

Ей назначили двухлетний испытательный срок и на три года запретили администрировать сайты в интернете. Прокуратура РФ просила для 70-летней женщины два года колонии общего режима.

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"Медуза" пишет, что дело против Гордиенко возбудили из-за комментариев в "Одноклассниках".

В одном из них, в частности, была фраза: "Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?". Эксперт МВД решил, что в этом комментарии "Россия характеризуется как фашистское государство".

70-річна росіянка отримала умовний термін за антивоєнні коментарі

В другом комментарии Гордиенко писала: "Уже давно все известно, что пукин (Путин - ред.) натворил со своей недоармией в Украине". Эксперт признал, что это "негативно оценивает образ президента", добавляет издание.

70-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности за "дискредитацию" армии, совершенную впервые (статья 20.3.3 КоАП РФ), за одиночный пикет с плакатом "Матери, остановите войну" перед памятником Богдану Хмельницкому в октябре 2022 года.

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Автор: 

россия (95413) суд (25084)


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Ще не всі українці в раші манкурти .
Колись такі як вона рухали промисловість раши. Зараз вже немає кому. Тому й переселяють з окупованих територій в ці регіони раши.
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28.08.2024 10:31 Ответить
тобто в окупованих регіонах росія НЕ збирається розвивати економіку?
очікувано.
Те що 70-ти річні люди ВЖЕ НЕ ПІДСУДНІ - нациський режим ліліпутіна явно порушив свій же закон.
трусо-яне умеют с бабками бороться - это не Курскую область "освобождать".
бабусі - довгих років життя та здоров'я.
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28.08.2024 12:23 Ответить
Смілива жіночка. Респект і повага!!
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28.08.2024 10:33 Ответить
недоармію недокраїни 404 більше ніж вона сама себе ніхто не взмозі дискредитувати.
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28.08.2024 10:35 Ответить
Омськ то Білий Клин , території які в переважній більшості заселені українцями . До речі з цих країв походила знана акторка Люба Поліщук.
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28.08.2024 10:51 Ответить
Впереш чую. "Білий клин" - це де? На ходу вигадуєш?
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28.08.2024 12:28 Ответить
Ні на території росії є 4 клини які заселені українцями - Малиновий клин то Кубань і Ставропілля , Жовтий клин то Волгоградська область , Сірий чи Білий клин то кусок Сибіру і Зелений клин то далекий схід .
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28.08.2024 14:30 Ответить
на жаль таких одиниці і часто такого ж віку
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28.08.2024 11:47 Ответить
"Хорошие русские" та "простые человеки" постійно виправдовують себе і риторично питають:" А что я могу сделать?"
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28.08.2024 13:01 Ответить
 
 