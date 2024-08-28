Суд РФ приговорил пенсионерку к 1,5 годам условно за антивоенные комментарии в "Одноклассниках"
Одесский районный суд Омской области РФ приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко за антивоенные комментарии в "Одноклассниках".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".
Как отмечается, Гордиенко признали виновной в повторной "дискредитации армии РФ".
Ей назначили двухлетний испытательный срок и на три года запретили администрировать сайты в интернете. Прокуратура РФ просила для 70-летней женщины два года колонии общего режима.
"Медуза" пишет, что дело против Гордиенко возбудили из-за комментариев в "Одноклассниках".
В одном из них, в частности, была фраза: "Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?". Эксперт МВД решил, что в этом комментарии "Россия характеризуется как фашистское государство".
В другом комментарии Гордиенко писала: "Уже давно все известно, что пукин (Путин - ред.) натворил со своей недоармией в Украине". Эксперт признал, что это "негативно оценивает образ президента", добавляет издание.
70-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности за "дискредитацию" армии, совершенную впервые (статья 20.3.3 КоАП РФ), за одиночный пикет с плакатом "Матери, остановите войну" перед памятником Богдану Хмельницкому в октябре 2022 года.
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Колись такі як вона рухали промисловість раши. Зараз вже немає кому. Тому й переселяють з окупованих територій в ці регіони раши.
очікувано.
Те що 70-ти річні люди ВЖЕ НЕ ПІДСУДНІ - нациський режим ліліпутіна явно порушив свій же закон.
трусо-яне умеют с бабками бороться - это не Курскую область "освобождать".
бабусі - довгих років життя та здоров'я.