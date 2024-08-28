УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7323 відвідувача онлайн
Новини
2 554 9

Суд РФ засудив пенсіонерку до 1,5 року умовно за антивоєнні коментарі в "Однокласниках"

Одеський районний суд Омської області РФ засудив до півтора року умовно 70-річну Анастасію Гордієнко за антивоєнні коментарі в "Однокласниках". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

Як зазначається, Гордієнко визнали винною в повторній "дискредитації армії РФ".

Їй призначили дворічний випробувальний термін і на три роки заборонили адмініструвати сайти в інтернеті. Прокуратура РФ просила для 70-річної жінки два роки колонії загального режиму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі судитимуть двох "вагнерівців", які займалися вербуванням та шпигунством

"Медуза" пише, що справу проти Гордієнко порушили через коментарі в "Однокласниках".

В одному з них, зокрема, була фраза: "Так, я хочу перемоги України над фашизмом, і що?". Експерт МВС вирішив, що в цьому коментарі "Росія характеризується як фашистська держава".

70-річна росіянка отримала умовний термін за антивоєнні коментарі

В іншому коментарі Гордієнко писала: "Уже давно все відомо, що пукін (Путін - ред.) накоїв зі своєю недоармією в Україні". Експерт визнав, що це "негативно оцінює образ президента", додає видання.

70-річну жінку раніше притягували до адміністративної відповідальності за "дискредитацію" армії, вчинену вперше (стаття 20.3.3 КпАП РФ), за одиночний пікет із плакатом "Матері, зупиніть війну" перед пам'ятником Богдану Хмельницькому у жовтні 2022 року.

Читайте також: РФ засудила громадянку США, яка задонатила у благодійний фонд для України

Автор: 

росія (65002) суд (11663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще не всі українці в раші манкурти .
Колись такі як вона рухали промисловість раши. Зараз вже немає кому. Тому й переселяють з окупованих територій в ці регіони раши.
показати весь коментар
28.08.2024 10:31 Відповісти
тобто в окупованих регіонах росія НЕ збирається розвивати економіку?
очікувано.
Те що 70-ти річні люди ВЖЕ НЕ ПІДСУДНІ - нациський режим ліліпутіна явно порушив свій же закон.
трусо-яне умеют с бабками бороться - это не Курскую область "освобождать".
бабусі - довгих років життя та здоров'я.
показати весь коментар
28.08.2024 12:23 Відповісти
Смілива жіночка. Респект і повага!!
показати весь коментар
28.08.2024 10:33 Відповісти
недоармію недокраїни 404 більше ніж вона сама себе ніхто не взмозі дискредитувати.
показати весь коментар
28.08.2024 10:35 Відповісти
Омськ то Білий Клин , території які в переважній більшості заселені українцями . До речі з цих країв походила знана акторка Люба Поліщук.
показати весь коментар
28.08.2024 10:51 Відповісти
Впереш чую. "Білий клин" - це де? На ходу вигадуєш?
показати весь коментар
28.08.2024 12:28 Відповісти
Ні на території росії є 4 клини які заселені українцями - Малиновий клин то Кубань і Ставропілля , Жовтий клин то Волгоградська область , Сірий чи Білий клин то кусок Сибіру і Зелений клин то далекий схід .
показати весь коментар
28.08.2024 14:30 Відповісти
на жаль таких одиниці і часто такого ж віку
показати весь коментар
28.08.2024 11:47 Відповісти
"Хорошие русские" та "простые человеки" постійно виправдовують себе і риторично питають:" А что я могу сделать?"
показати весь коментар
28.08.2024 13:01 Відповісти
 
 