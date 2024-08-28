Суд РФ засудив пенсіонерку до 1,5 року умовно за антивоєнні коментарі в "Однокласниках"
Одеський районний суд Омської області РФ засудив до півтора року умовно 70-річну Анастасію Гордієнко за антивоєнні коментарі в "Однокласниках".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".
Як зазначається, Гордієнко визнали винною в повторній "дискредитації армії РФ".
Їй призначили дворічний випробувальний термін і на три роки заборонили адмініструвати сайти в інтернеті. Прокуратура РФ просила для 70-річної жінки два роки колонії загального режиму.
"Медуза" пише, що справу проти Гордієнко порушили через коментарі в "Однокласниках".
В одному з них, зокрема, була фраза: "Так, я хочу перемоги України над фашизмом, і що?". Експерт МВС вирішив, що в цьому коментарі "Росія характеризується як фашистська держава".
В іншому коментарі Гордієнко писала: "Уже давно все відомо, що пукін (Путін - ред.) накоїв зі своєю недоармією в Україні". Експерт визнав, що це "негативно оцінює образ президента", додає видання.
70-річну жінку раніше притягували до адміністративної відповідальності за "дискредитацію" армії, вчинену вперше (стаття 20.3.3 КпАП РФ), за одиночний пікет із плакатом "Матері, зупиніть війну" перед пам'ятником Богдану Хмельницькому у жовтні 2022 року.
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Колись такі як вона рухали промисловість раши. Зараз вже немає кому. Тому й переселяють з окупованих територій в ці регіони раши.
очікувано.
Те що 70-ти річні люди ВЖЕ НЕ ПІДСУДНІ - нациський режим ліліпутіна явно порушив свій же закон.
трусо-яне умеют с бабками бороться - это не Курскую область "освобождать".
бабусі - довгих років життя та здоров'я.