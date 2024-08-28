Совет обороны Киева рассмотрел вопрос мобилизации: Медосмотры будут проводить круглосуточно
Совет обороны Киева на заседании рассмотрел вопрос мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"По итогам рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий. Уточнен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации", - говорится в сообщении.
Также были рассмотрены вопросы работы ВВК для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации.
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З.І.
"- А я прісягу прінімать нє буду!
- Нє ти вибіраєш прісягу, а прісяга вибіраєт тєбя" (С)
І плювати я на них хотів з високої гори.
Тільки останній лох може погодитеся робите те , що йому не потрібно 👈
А взагалі - вивчайте уважно закони 👈
То мабуть ви були тими тцкакшниками, яки займаються викраденням громадян??
Просто цікаво було б спостерігати, як ви цітуєте Конституцію чувакам, які пакують вас в бусік. І доречі на вашу статтю вони цілком спокійно можуть процітувати, шо захист Батьківщини то є ваш почесний обовʼязок. І з тим ви і поїдете кататися на бусіку .
А взагали навіть кататися в бусіку це не означає , що вас можуть примусити щось підписувати, щось проходити і тим більше фотографуватися на "військовий квіток"👈
Просто шукають людей кому можно навішати на вуха, ви теж мабуть накий , кому можна щось навішати
"Закон про військовий обов*язок і військовийву службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28
Якщо до 1 квітня 2014 року вам виповнилось: для рядового - 40 років, для сержантів 45 років , то ви знімаєтеся з військового обліку. ( Стаття 58 Конституції України про незворотність закону, закони не мають зворотньої сили в часі).
Стаття 1 пункт 9 (про військову службу і обов*язок)
"Військозозабов*язаний це той , хто перебуває в запасі", тому якщо вас виключили с запасу ви не військовозабов*язаний."👈
А тепер спіймали добровольця в 23:00, 23:15 медкомісія, 23:30 виїзд на полігон, 04:00 початок бойової підготовки в рівненській області
А комендантский час?
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
а наше хріпате не втікло тому шо герой і товстіє і мівіна?...
і тут є питання до генерала Кривоноса! - аеропорт Жуляни...
ну і чому клован не втік?
може, пане шановний Генерал, ви зробили не те? - нехай би втік?
Чисельність всіх штатних одиниць ЗСУ - 1 млн. чоловік (про це говорив сам, вибач, господи, президент). Арестович стверджує, що 1,3 млн. Гаразд, повіримо презу.
Чисельність ЗСУ безпосередньо на фронті - 500 000 чол. Москалів - 600 000 чол. Враховуючи прописну істину, що наступающе угруповання повинно мати мінімум 3-кратну перевагу перед обороняющейся, маємо чисельність ЗСУ на фронті в 3 рази більше, ніж необхідно для оборони. Невміння організувати оборону НИЯК не пов'язане з чисельністю особового складу!
✔️Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України,
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
‼️Про народ, населення, громадян, фізичних чи юридичних осіб, жодного слова.👈
‼️Яка взагалі підстава для загальної мобілізації? Ст.106, п.20 конституції України, а це лише при загрозі нападу на Україну, в нас загроза нападу, чи може вже більше 10 років збройна агресія і повинен оголошуватись стан війни, згідно до статті 106, п.19 конституції України, тобто це жодним чином не відповідає конституції України!
‼️Призов на військову службу відбувається у віці від 18 до 27 років, при умовах відповідного стану здоров'я і так далі. Військова служба, це не оборона України, військова служба є лише у мирний час.
‼️Згідно до статті 65 конституції України, громадяни відбувають на військову службу, а не на оборону України. Громадяни це облікові записи у системі, та документи до них, у вигляді свідоцтва про народження, або паспорту.
‼️Згідно до статті 17 конституції України, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, покладається на Збройні Сили України, не на народ, чи населення, чи громадян, або фізичних осіб! При умові що згідно до статті 106, п.19, при збройній агресії проти України, оголошено стан війни! Його немає! Отже стаття 17 конституції України теж зараз не діє!
‼️ Державних органів виконавчої влади, у вигляді Військових комісаріатів, не існує, вони не утворені, а ТЦК та СП, не є навіть юридичними особами приватного права, їх взагалі не існує, вони не утворені жодним законом і не мають жодних владних повноважень, їх юридично просто не існує, то яке вони мають діло до вас і вашого громадянина, на якій підставі і з якими "👈