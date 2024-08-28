Совет обороны Киева рассмотрел вопрос мобилизации: Медосмотры будут проводить круглосуточно

Совет обороны Киева на заседании рассмотрел вопрос мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По итогам рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий. Уточнен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации", - говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы работы ВВК для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации.

Также читайте: Кабмин утвердил новый вид повесток от ТЦК