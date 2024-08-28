Рада оборони Києва розглянула питання мобілізації: Медогляди проводитимуть цілодобово

Рада оборони Києва на засіданні розглянула питання мобілізації.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій. Уточнений режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Також було розглянуто питання роботи ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

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