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Новини Мобілізація
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Рада оборони Києва розглянула питання мобілізації: Медогляди проводитимуть цілодобово

мобілізація

Рада оборони Києва на засіданні розглянула питання мобілізації.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій. Уточнений режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Також було розглянуто питання роботи ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

Читайте: У Києві вперше за 20 років почали будувати нові пожежні депо

Автор: 

Київ (19431) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+19
В законі прописано, як саме проводиться ВЛК і які аналізи та огляди повинні бути, тому "цілодобово" нічого не вирішить, якщо робити по закону, а не імітувати...
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28.08.2024 10:40
+15
Якщо не бажаєте , щоб вам проводили таки "мед. огляди" - користуйтеся (наприклад) 28 статею Конституції України ("Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.")👈
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28.08.2024 10:39
+15
Бусифiкацiю поставили на масове виробництво 24/7.
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28.08.2024 10:43
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П скільки того медогляду? 15 хвилин і готово . Можуть навіть не заходити . Коридори широк
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28.08.2024 10:35 Відповісти
Якщо не бажаєте , щоб вам проводили таки "мед. огляди" - користуйтеся (наприклад) 28 статею Конституції України ("Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.")👈
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28.08.2024 10:39 Відповісти
Для них Конституцiя до дупи!
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28.08.2024 10:41 Відповісти
Тоді і всім іншим якийсь постанови кабінету міністрів, укази, накази .. до дупи((:
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28.08.2024 10:45 Відповісти
Конституція на паузі, https://youtube.com/watch?v=-gNsYyYo2SU https://m.youtube.com/watch?v=-gNsYyYo2SU
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28.08.2024 10:45 Відповісти
Так "ЦЕ" насправді просто чудово!! Користайтеся((: Маєте робити, що вам заманеться..
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28.08.2024 10:48 Відповісти
Дуже хотілося б подивитися, як ви розказуєте за Конституцію в ТЦК . Коли вас спакують і потягнуть на медогляд - запишіть будьласка вашу промову і шо буде після неї на відео. Скажете - Зелений Змій попросив, вам не відмовлять.

З.І.
"- А я прісягу прінімать нє буду!
- Нє ти вибіраєш прісягу, а прісяга вибіраєт тєбя" (С)
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28.08.2024 10:57 Відповісти
Уявить собі , що мені не раз доводилося спілкуватися з так. званою "тцк"((:
І плювати я на них хотів з високої гори.
Тільки останній лох може погодитеся робите те , що йому не потрібно 👈
А взагалі - вивчайте уважно закони 👈
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28.08.2024 11:02 Відповісти
А, то це вас знімали в відосіку, де чувак тіка з тцкшного бусіка через вікно, сіда на вєлік і під цитати з конституції вйо від біжучих за ним тцкшників?
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28.08.2024 11:20 Відповісти
Ні , звичайно. ((:
То мабуть ви були тими тцкакшниками, яки займаються викраденням громадян??
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28.08.2024 11:26 Відповісти
мені було б складно викрадати громадян в Україні, коли я знаходжуся в Нідерландах .
Просто цікаво було б спостерігати, як ви цітуєте Конституцію чувакам, які пакують вас в бусік. І доречі на вашу статтю вони цілком спокійно можуть процітувати, шо захист Батьківщини то є ваш почесний обовʼязок. І з тим ви і поїдете кататися на бусіку .
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28.08.2024 11:30 Відповісти
Ви точно поїхали би кататися в бусіку, якщо би не опинилися в Нідерландах .
А взагали навіть кататися в бусіку це не означає , що вас можуть примусити щось підписувати, щось проходити і тим більше фотографуватися на "військовий квіток"👈
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28.08.2024 11:34 Відповісти
Ідемо далі. Визнати вас хворим можна лише після медогляду і діагнозу лікарем. Якшо ви відмовляєтеся проходити медогляд, значить ви хворим не визнані, значить ви здорові. А якшо ви здорові, то ви придатні виконувати свій обовʼязок по захисту Батьківщини. As simple as this. І всі ваші белькотіння про Конституцію на цьому б і закінчилися.
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28.08.2024 11:38 Відповісти
Дуже помиляєтеся - особисто мене виключили з військового обліку до 2014 року ( до початку АТО), тобто я ні є військовозабов*язаним. А становитися знову на ньго, щось проходити, отримувати "військовий квіток" я не забов*язан згідно статті 58 Конституції ( про незворотність закону)👈
Просто шукають людей кому можно навішати на вуха, ви теж мабуть накий , кому можна щось навішати
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28.08.2024 11:46 Відповісти
Якшо ви показуєте ТЦКшникам посвідку про інвалідність, то це не те саме, що відмазуватися якимись статтями Конституції. Ви, як інвалід, ТЦКшникам зовсім не цікаві. Але така посвідка є не у всіх. І давати іншим сумнівні поради, які вам самим би зовсім не допомогли... ну таке...
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28.08.2024 11:53 Відповісти
Ви пишете самі не знаєте про що((:

"Закон про військовий обов*язок і військовийву службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28

Якщо до 1 квітня 2014 року вам виповнилось: для рядового - 40 років, для сержантів 45 років , то ви знімаєтеся з військового обліку. ( Стаття 58 Конституції України про незворотність закону, закони не мають зворотньої сили в часі).
Стаття 1 пункт 9 (про військову службу і обов*язок)
"Військозозабов*язаний це той , хто перебуває в запасі", тому якщо вас виключили с запасу ви не військовозабов*язаний."👈
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28.08.2024 12:04 Відповісти
У мене цих варіантів , як у фокусника фокусів в рукаві, просто на форумі все це розповісти неможливо. Треба обв*язково вивчати ці варіанти, і тоді вам відкириється багато чого.
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28.08.2024 12:10 Відповісти
Та ну годі вам вже. "Чому ковбой Джо невловимий? Тому шо він нікому нінахєр не потрібен" (С) Старий дідуган з посвідкою про зняття з обліку дає поради як відбиватися від ТЦК, цитуючи Конституцію.
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28.08.2024 12:21 Відповісти
Будьласка, не сприйміть це як образу. Просто ваша ситуація не така, як у більшості пасижирів тцкшних бусиків.
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28.08.2024 12:22 Відповісти
Бачу у когось не вистачає розуму відрізнити медичний дослід від медичного огляду
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28.08.2024 13:52 Відповісти
Всі ж розуміють що ніякої діжурної бригади лікарів там не буде. Дядя вася сторож вдіне халата і з вумним виглядом скаже - годєн. І все.
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28.08.2024 10:40 Відповісти
А навiщо медогляди, якщо всi придатнi?
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28.08.2024 10:40 Відповісти
В законі прописано, як саме проводиться ВЛК і які аналізи та огляди повинні бути, тому "цілодобово" нічого не вирішить, якщо робити по закону, а не імітувати...
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28.08.2024 10:40 Відповісти
хм, не справляються з бажаючими
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28.08.2024 10:42 Відповісти
Зараз просто адвокат з родичами приїжджає до ТЦК швидше ніж призовник потрапляє на полігон.
А тепер спіймали добровольця в 23:00, 23:15 медкомісія, 23:30 виїзд на полігон, 04:00 початок бойової підготовки в рівненській області
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28.08.2024 10:52 Відповісти
Треба більше м'яса
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28.08.2024 10:42 Відповісти
круглосуточно....

А комендантский час?
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28.08.2024 10:43 Відповісти
Схоже, що планують витягати з помешкань навіть уночі...
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28.08.2024 12:04 Відповісти
Бусифiкацiю поставили на масове виробництво 24/7.
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28.08.2024 10:43 Відповісти
для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни,--- ((((За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров'я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій. для чого тоді професійні лікарі.котрі мають відповідний фах і освіту, якщо за їхньою професійною діяльністю наглядатиме "стадо непрофесійних, без медичної освіти і практики -"зелених "какая разніца" ???
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28.08.2024 10:43 Відповісти
Можна взагалі лікарям не показувати. Достатньо виготовити їх факсімілє й шльопать під "годен".
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28.08.2024 10:46 Відповісти
Пишуть " придатний
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28.08.2024 15:51 Відповісти
Дякую. То у Вас є можливість перевірити у воєннику.
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28.08.2024 17:24 Відповісти
Зеленський пiдписав указ про створення Iнвалiдних Вiйськ Украiни для чоловiкiв 50 - 60 рокiв. Iнвалiднi коляски, тонометри,корсети,костилi i т.д. потрiбно брати з собою!
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28.08.2024 10:48 Відповісти
ВУПВ - Велика Українська пенсійна війна
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28.08.2024 10:55 Відповісти
Пенсій нормальних не буде
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28.08.2024 10:58 Відповісти
"Питання мобілізації" інвалідів та непридатних? Чи здоровенних биків з качалок та ресторанів, доргущих автівок?
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28.08.2024 10:59 Відповісти
В пеклі потрібен особливий котел для "лікарів" ВЛК
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28.08.2024 11:01 Відповісти
Петиція

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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28.08.2024 11:05 Відповісти
А взятки брати тоже цілодобово?
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28.08.2024 11:09 Відповісти
починаємо з почятку - кожний Президент з почятку нападу на його країну повинен втекти?
а наше хріпате не втікло тому шо герой і товстіє і мівіна?...
і тут є питання до генерала Кривоноса! - аеропорт Жуляни...
ну і чому клован не втік?
може, пане шановний Генерал, ви зробили не те? - нехай би втік?
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28.08.2024 11:10 Відповісти
Ахах... Я мед осмотр проходил 1 минуту. Сказал, что я врач и показал проф. осмотр)
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28.08.2024 11:20 Відповісти
Яка, нах, "мобілізація"! Досить уже брехати народу!
Чисельність всіх штатних одиниць ЗСУ - 1 млн. чоловік (про це говорив сам, вибач, господи, президент). Арестович стверджує, що 1,3 млн. Гаразд, повіримо презу.
Чисельність ЗСУ безпосередньо на фронті - 500 000 чол. Москалів - 600 000 чол. Враховуючи прописну істину, що наступающе угруповання повинно мати мінімум 3-кратну перевагу перед обороняющейся, маємо чисельність ЗСУ на фронті в 3 рази більше, ніж необхідно для оборони. Невміння організувати оборону НИЯК не пов'язане з чисельністю особового складу!
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28.08.2024 11:29 Відповісти
"Закон УКРАЇНИ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 🇺🇦
✔️Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України,
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
‼️Про народ, населення, громадян, фізичних чи юридичних осіб, жодного слова.👈
‼️Яка взагалі підстава для загальної мобілізації? Ст.106, п.20 конституції України, а це лише при загрозі нападу на Україну, в нас загроза нападу, чи може вже більше 10 років збройна агресія і повинен оголошуватись стан війни, згідно до статті 106, п.19 конституції України, тобто це жодним чином не відповідає конституції України!
‼️Призов на військову службу відбувається у віці від 18 до 27 років, при умовах відповідного стану здоров'я і так далі. Військова служба, це не оборона України, військова служба є лише у мирний час.
‼️Згідно до статті 65 конституції України, громадяни відбувають на військову службу, а не на оборону України. Громадяни це облікові записи у системі, та документи до них, у вигляді свідоцтва про народження, або паспорту.
‼️Згідно до статті 17 конституції України, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, покладається на Збройні Сили України, не на народ, чи населення, чи громадян, або фізичних осіб! При умові що згідно до статті 106, п.19, при збройній агресії проти України, оголошено стан війни! Його немає! Отже стаття 17 конституції України теж зараз не діє!
‼️ Державних органів виконавчої влади, у вигляді Військових комісаріатів, не існує, вони не утворені, а ТЦК та СП, не є навіть юридичними особами приватного права, їх взагалі не існує, вони не утворені жодним законом і не мають жодних владних повноважень, їх юридично просто не існує, то яке вони мають діло до вас і вашого громадянина, на якій підставі і з якими "👈
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28.08.2024 11:30 Відповісти
Мухи, мед, говно и пчелы
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28.08.2024 14:03 Відповісти
а давайте в Україні вибори відмінимо назавжди?
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28.08.2024 11:35 Відповісти
ви ж все одно кращого ніж цей маленький зелений ****** не знайдете...
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28.08.2024 14:02 Відповісти
круглосуточная мясорубка титульной нации
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28.08.2024 11:52 Відповісти
Рада оборони Києва??? А шо ворог в же у врат столиці???
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28.08.2024 12:09 Відповісти
 
 