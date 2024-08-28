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РФ объявила в розыск экс-депутата Латвии Юрашса, 2 года защищающего Украину

Генеральная прокуратура России объявила в розыск бывшего депутата Латвии Юриса Юрашса. Он после начала полномасштабной войны присоединился к Силам обороны Украины как доброволец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Отмечается, что обвинительное заключение в отношении Юрашса утвердила "прокуратура ДНР", обвиняя его по статьям российского уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о применении ВС РФ".

По данным Генпрокуратуры РФ, основным основанием является то, что Юрашс с августа 2022 года ушел добровольцем и воюет в ВСУ (он получает заработную плату как военный) и за его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче.

У Росії оголосили в розшук ексдепутата Латвії Юріса Юрашса

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"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в РФ.

Там добавили, что заочно будет рассматривать "Верховный суд ДНР".

Что известно о Юрисе Юрашсе?

Председатель юридической комиссии Сейма Латвии, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил пойти воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.

Тогда же Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.

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Латвия (1331) розыск (840) россия (95413) добровольцы (1157)


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Проти України в РФ воюють тілько корінні рассіяни - і вони вважають це нормальним, а от в ЗСУ... В расейському дурдомі давно оголосили день відкритих дверей - і забули закрити!
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28.08.2024 10:57 Ответить
Пох что там та помойка в розыск обьявила.так сотрясание воздуха.аля ***** в розыск)ефект тот же
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28.08.2024 11:08 Ответить
Сміливий , хоробрий латвіец - ось із кого треба брати приклад нашим депутатам !
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28.08.2024 11:43 Ответить
А козломордим яка справа до депутата іншої країни? Пора ціх кацапських прокурорів( котрі вели справи) індефікувати і у судах в Україні і Латвії засуджувати , щоб ні яка країна їх та їх родичівдо себе не пускала.
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28.08.2024 12:18 Ответить
А яке їх свиняче діло до цього чудового латвійця!
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28.08.2024 12:26 Ответить
Невже до цього часу раша в інтерполі та європолі?
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28.08.2024 13:25 Ответить
пукати в калюжу - скрепна традиція росіян
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28.08.2024 13:53 Ответить
 
 