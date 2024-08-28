РФ объявила в розыск экс-депутата Латвии Юрашса, 2 года защищающего Украину

Генеральная прокуратура России объявила в розыск бывшего депутата Латвии Юриса Юрашса. Он после начала полномасштабной войны присоединился к Силам обороны Украины как доброволец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Отмечается, что обвинительное заключение в отношении Юрашса утвердила "прокуратура ДНР", обвиняя его по статьям российского уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о применении ВС РФ".

По данным Генпрокуратуры РФ, основным основанием является то, что Юрашс с августа 2022 года ушел добровольцем и воюет в ВСУ (он получает заработную плату как военный) и за его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче.

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"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в РФ.

Там добавили, что заочно будет рассматривать "Верховный суд ДНР".

Что известно о Юрисе Юрашсе?

Председатель юридической комиссии Сейма Латвии, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил пойти воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.

Тогда же Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.

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