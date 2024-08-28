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Новини
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РФ оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юрашса, який 2 роки захищає Україну

Генеральна прокуратура Росії оголосила в розшук колишнього депутата Латвії Юріса Юрашса. Він після початку повномасштабної війни долучився до Сил оборони України як доброволець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генпрокуратурі РФ.

Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".

За даними Генпрокуратури РФ, основною підставою є те, що Юрашс з серпня 2022 року пішов добровольцем та воює у ЗСУ (він отримує заробітну плату як військовий) та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

У Росії оголосили в розшук ексдепутата Латвії Юріса Юрашса

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"Обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили у РФ.

Там додали, що заочно розглядатиме "Верховний суд ДНР".

Що відомо про Юріса Юрашса?

Голова юридичної комісії Сейму Латвії, представник Нової консервативної партії Юріс Юрашс вирішив піти воювати за Україну майже одразу після початку повномасштабної війни та для цього достроково склав мандат.

Тоді ж Сейм Латвії вніс поправки до закону про національну безпеку, щоб дозволити громадянам Латвії воювати за Україну.

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Автор: 

Латвія (1345) розшук (650) росія (65002) добровольці (909)


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Проти України в РФ воюють тілько корінні рассіяни - і вони вважають це нормальним, а от в ЗСУ... В расейському дурдомі давно оголосили день відкритих дверей - і забули закрити!
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28.08.2024 10:57 Відповісти
Пох что там та помойка в розыск обьявила.так сотрясание воздуха.аля ***** в розыск)ефект тот же
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28.08.2024 11:08 Відповісти
Сміливий , хоробрий латвіец - ось із кого треба брати приклад нашим депутатам !
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28.08.2024 11:43 Відповісти
А козломордим яка справа до депутата іншої країни? Пора ціх кацапських прокурорів( котрі вели справи) індефікувати і у судах в Україні і Латвії засуджувати , щоб ні яка країна їх та їх родичівдо себе не пускала.
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28.08.2024 12:18 Відповісти
А яке їх свиняче діло до цього чудового латвійця!
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28.08.2024 12:26 Відповісти
Невже до цього часу раша в інтерполі та європолі?
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28.08.2024 13:25 Відповісти
пукати в калюжу - скрепна традиція росіян
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28.08.2024 13:53 Відповісти
 
 