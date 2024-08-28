РФ оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юрашса, який 2 роки захищає Україну

Генеральна прокуратура Росії оголосила в розшук колишнього депутата Латвії Юріса Юрашса. Він після початку повномасштабної війни долучився до Сил оборони України як доброволець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генпрокуратурі РФ.

Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".

За даними Генпрокуратури РФ, основною підставою є те, що Юрашс з серпня 2022 року пішов добровольцем та воює у ЗСУ (він отримує заробітну плату як військовий) та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

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"Обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили у РФ.

Там додали, що заочно розглядатиме "Верховний суд ДНР".

Що відомо про Юріса Юрашса?

Голова юридичної комісії Сейму Латвії, представник Нової консервативної партії Юріс Юрашс вирішив піти воювати за Україну майже одразу після початку повномасштабної війни та для цього достроково склав мандат.

Тоді ж Сейм Латвії вніс поправки до закону про національну безпеку, щоб дозволити громадянам Латвії воювати за Україну.

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