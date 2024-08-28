Экстренные отключения в Киеве и 4 регионах отменены, - ДТЭК

Около 11.00 28 августа экстренные отключения отменены в Киеве и ряде регионов: энергетики возвращаются к графикам отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.

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