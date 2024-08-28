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Экстренные отключения в Киеве и 4 регионах отменены, - ДТЭК

Екстрені відключення світла

Около 11.00 28 августа экстренные отключения отменены в Киеве и ряде регионов: энергетики возвращаются к графикам отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и трех областях ввели экстренные графики отключений

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (423)


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Топ комментарии
+1
то шо тепер весь день працювати? 😁 зрада!
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28.08.2024 11:20
+1
Це неподобство якесь. Така зрада зіравлась...
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28.08.2024 11:42
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тиц, писець, и здрасьє..шапито и цирк на дроті...
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28.08.2024 11:07 Ответить
то шо тепер весь день працювати? 😁 зрада!
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28.08.2024 11:20 Ответить
Не знаю як тобі "Дима Л", а мені жодного разу не доводилось, за весь час з 2022-го, мати "щастя" не працювати через відсутність світла, бо моє робоче місце на досить важливому підприємстві котре мало електрику навіть після наймасованіших атак рашистів хоч завдяки резервним елементам енергосистеми, хоч завдяки автономним джерелам, і це стосується усіх відомих мені важливих стратегічних об'єктів та військових підрозділів. Тож коли на Москві сповіщають що вони щось там важливе для обороноспроможності України залишили без електрики то завжди, на 100% брехали!!!
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28.08.2024 11:53 Ответить
радий за тебе
а я працюю з дому, і теж на важливу інфраструктуру
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28.08.2024 12:12 Ответить
Це неподобство якесь. Така зрада зіравлась...
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28.08.2024 11:42 Ответить
Тепер ДЕТЕК визначає де буде світло де відключать???
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28.08.2024 13:00 Ответить
 
 