Екстрені відключення у Києві та 4 регіонах скасовано, - ДТЕК

Близько 11.00 28 серпня екстрені відключення скасовано у Києві та низці регіонів: енергетики повертаються до графіків відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

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