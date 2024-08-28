Екстрені відключення у Києві та 4 регіонах скасовано, - ДТЕК
Близько 11.00 28 серпня екстрені відключення скасовано у Києві та низці регіонів: енергетики повертаються до графіків відключень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+1 Дима Л #583950
показати весь коментар28.08.2024 11:20
+1 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар28.08.2024 11:42
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а я працюю з дому, і теж на важливу інфраструктуру