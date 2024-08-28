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Екстрені відключення у Києві та 4 регіонах скасовано, - ДТЕК

Екстрені відключення світла

Близько 11.00 28 серпня екстрені відключення скасовано у Києві та низці регіонів: енергетики повертаються до графіків відключень. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві та трьох областях 28 серпня запровадили екстрені графіки відключень

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+1
то шо тепер весь день працювати? 😁 зрада!
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28.08.2024 11:20
+1
Це неподобство якесь. Така зрада зіравлась...
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28.08.2024 11:42
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тиц, писець, и здрасьє..шапито и цирк на дроті...
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28.08.2024 11:07 Відповісти
то шо тепер весь день працювати? 😁 зрада!
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28.08.2024 11:20 Відповісти
Не знаю як тобі "Дима Л", а мені жодного разу не доводилось, за весь час з 2022-го, мати "щастя" не працювати через відсутність світла, бо моє робоче місце на досить важливому підприємстві котре мало електрику навіть після наймасованіших атак рашистів хоч завдяки резервним елементам енергосистеми, хоч завдяки автономним джерелам, і це стосується усіх відомих мені важливих стратегічних об'єктів та військових підрозділів. Тож коли на Москві сповіщають що вони щось там важливе для обороноспроможності України залишили без електрики то завжди, на 100% брехали!!!
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28.08.2024 11:53 Відповісти
радий за тебе
а я працюю з дому, і теж на важливу інфраструктуру
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28.08.2024 12:12 Відповісти
Це неподобство якесь. Така зрада зіравлась...
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28.08.2024 11:42 Відповісти
Тепер ДЕТЕК визначає де буде світло де відключать???
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28.08.2024 13:00 Відповісти
 
 