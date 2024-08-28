У прокурора Офиса Генпрокурора Люльчука обнаружили гражданство РФ. Его уволят, - СМИ

Прокурора Офиса Генпрокурора Александра Люльчука уволят из-за наличия у него российского гражданства.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров внесла представление генпрокурора об увольнении прокурора Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Александра Люльчука.

Люльчук работал в должности прокурора отдела экстрадиции управления правовой помощи, экстрадиции и международного взаимодействия Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокурора.

Свою карьеру в прокуратуре он начал в 2009 году с должности прокурора в прокуратуре Автономной Республики Крым. После оккупации он работал на различных прокурорских должностях в прокуратуре Киевской области, в Генеральной прокуратуре, а затем - в Офисе Генпрокурора. Люльчук удачно прошел процедуру аттестации прокуроров в 2019 году и получил доступ к государственной тайне.

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"Основанием для указанного решения КДКП стал факт приобретения Александром Люльчуком гражданства РФ 26 ноября 2014 года и соответствующего идентификационного номера налогоплательщика РФ. Соответствующую информацию о прокуроре направил в Генеральную инспекцию Офиса Генпрокурора Департамент защиты национальной государственности СБУ", - пишет издание.

Информация о наличии гражданства РФ у Люльчука впервые поступила в ОГП от СБУ в марте 2020 года, после этого было назначено служебное расследование. Повторно СБУ обратилась с аналогичным сообщением в Офис Генпрокурора уже в июне 2024 года.

Сам Люльчук отрицает факт наличия у него российского гражданства и заявил, что основания для его преследования в дисциплинарном порядке были искусственно созданы СБУ с целью мести ему, поскольку ранее он отказался конфиденциально сотрудничать со Службой безопасности.

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Комиссия отметила, что факт приобретения гражданства РФ Александром Люльчуком "скорее имел место, чем не имел".

Следовательно, в отношении прокурора был применен пункт 6 ст. 51 Закона "О прокуратуре", согласно которому прокурор может быть уволен с должности, если гражданство Украины было прекращено или прокурор приобрел гражданство другого государства.

В итоге, 21 августа КДКП направила Генпрокурору представление об увольнении Александра Люльчука с должности прокурора Офиса Генерального прокурора в связи с приобретением им гражданства другого государства.

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