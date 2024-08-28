У прокурора Офиса Генпрокурора Люльчука обнаружили гражданство РФ. Его уволят, - СМИ
Прокурора Офиса Генпрокурора Александра Люльчука уволят из-за наличия у него российского гражданства.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.
Так, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров внесла представление генпрокурора об увольнении прокурора Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Александра Люльчука.
Люльчук работал в должности прокурора отдела экстрадиции управления правовой помощи, экстрадиции и международного взаимодействия Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокурора.
Свою карьеру в прокуратуре он начал в 2009 году с должности прокурора в прокуратуре Автономной Республики Крым. После оккупации он работал на различных прокурорских должностях в прокуратуре Киевской области, в Генеральной прокуратуре, а затем - в Офисе Генпрокурора. Люльчук удачно прошел процедуру аттестации прокуроров в 2019 году и получил доступ к государственной тайне.
"Основанием для указанного решения КДКП стал факт приобретения Александром Люльчуком гражданства РФ 26 ноября 2014 года и соответствующего идентификационного номера налогоплательщика РФ. Соответствующую информацию о прокуроре направил в Генеральную инспекцию Офиса Генпрокурора Департамент защиты национальной государственности СБУ", - пишет издание.
Информация о наличии гражданства РФ у Люльчука впервые поступила в ОГП от СБУ в марте 2020 года, после этого было назначено служебное расследование. Повторно СБУ обратилась с аналогичным сообщением в Офис Генпрокурора уже в июне 2024 года.
Сам Люльчук отрицает факт наличия у него российского гражданства и заявил, что основания для его преследования в дисциплинарном порядке были искусственно созданы СБУ с целью мести ему, поскольку ранее он отказался конфиденциально сотрудничать со Службой безопасности.
Комиссия отметила, что факт приобретения гражданства РФ Александром Люльчуком "скорее имел место, чем не имел".
Следовательно, в отношении прокурора был применен пункт 6 ст. 51 Закона "О прокуратуре", согласно которому прокурор может быть уволен с должности, если гражданство Украины было прекращено или прокурор приобрел гражданство другого государства.
В итоге, 21 августа КДКП направила Генпрокурору представление об увольнении Александра Люльчука с должности прокурора Офиса Генерального прокурора в связи с приобретением им гражданства другого государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.................
"Пішов чоловік вступати в партію. Вертається засмучений.
Жінка: - ну що, прийняли?
- ні!
- чого??? що казали???
- спитали, чи був я два місяці тому в громадянина .... на хрестинах його донечки.
Сказав, що був - от і відмовили...
- тю, дурень, треба було збрехати! - сказати, що не був!
- як я міг збрехати, як вони всі там були - і парторг.. і секретар райкому..."
билі в ССс расєйскімі паспартамі"
Тобто СБУ ще люструвати і люструвати
Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці. Джерело:
А ось тут журналисти мали би знайти ПІБ членів атестаційній комисііі і перевірити тих на громадянство РФ
Де СБУ??
чи вщвзяли по звонку чеченокіллера татарова??
Наумів з'їпався у Сербію, але його люди в Департаменті залишились.
То зрадники будуть ловити зрадників, чи як?