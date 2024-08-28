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У прокурора Офиса Генпрокурора Люльчука обнаружили гражданство РФ. Его уволят, - СМИ

Прокурора Люльчука звільнять через громадянство РФ

Прокурора Офиса Генпрокурора Александра Люльчука уволят из-за наличия у него российского гражданства.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров внесла представление генпрокурора об увольнении прокурора Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Александра Люльчука.

Люльчук работал в должности прокурора отдела экстрадиции управления правовой помощи, экстрадиции и международного взаимодействия Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокурора.

Свою карьеру в прокуратуре он начал в 2009 году с должности прокурора в прокуратуре Автономной Республики Крым. После оккупации он работал на различных прокурорских должностях в прокуратуре Киевской области, в Генеральной прокуратуре, а затем - в Офисе Генпрокурора. Люльчук удачно прошел процедуру аттестации прокуроров в 2019 году и получил доступ к государственной тайне.

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"Основанием для указанного решения КДКП стал факт приобретения Александром Люльчуком гражданства РФ 26 ноября 2014 года и соответствующего идентификационного номера налогоплательщика РФ. Соответствующую информацию о прокуроре направил в Генеральную инспекцию Офиса Генпрокурора Департамент защиты национальной государственности СБУ", - пишет издание.

Информация о наличии гражданства РФ у Люльчука впервые поступила в ОГП от СБУ в марте 2020 года, после этого было назначено служебное расследование. Повторно СБУ обратилась с аналогичным сообщением в Офис Генпрокурора уже в июне 2024 года.

Сам Люльчук отрицает факт наличия у него российского гражданства и заявил, что основания для его преследования в дисциплинарном порядке были искусственно созданы СБУ с целью мести ему, поскольку ранее он отказался конфиденциально сотрудничать со Службой безопасности.

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Комиссия отметила, что факт приобретения гражданства РФ Александром Люльчуком "скорее имел место, чем не имел".

Следовательно, в отношении прокурора был применен пункт 6 ст. 51 Закона "О прокуратуре", согласно которому прокурор может быть уволен с должности, если гражданство Украины было прекращено или прокурор приобрел гражданство другого государства.

В итоге, 21 августа КДКП направила Генпрокурору представление об увольнении Александра Люльчука с должности прокурора Офиса Генерального прокурора в связи с приобретением им гражданства другого государства.

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Автор: 

гражданство (1313) россия (95413) прокурор (1128)


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Топ комментарии
+25
Взагалі-то, москальське громадянство - необхідна умова кар'єри топ-чиновників України, своєрідний дрес-код "елітного" українського бидла.
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28.08.2024 16:12
+21
А відстрілював би чеченців в Києві- не звільнили б,може ще й би на підвищення пішов
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28.08.2024 16:05
+18
ги...ги...а ви у генпрокурора пошукайте...в нього воно теж є
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28.08.2024 16:01
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ги...ги...а ви у генпрокурора пошукайте...в нього воно теж є
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28.08.2024 16:01 Ответить
Я чомусь впевнений, що у верховного побрехунчика теж десь валяється на всякий-який.
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28.08.2024 18:07 Ответить
І не за те, що він агент КГБ, а за громадянство? Колись там хоча одного агента піймають?
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28.08.2024 21:05 Ответить
Все! Це точно дно! То про яку перемогу можна говорити, якщо шпигуни рф на кожному кроці?!
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28.08.2024 16:01 Ответить
А відстрілював би чеченців в Києві- не звільнили б,може ще й би на підвищення пішов
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28.08.2024 16:05 Ответить
У прокурора Офісу Генпрокурора Люльчука знайшли громадянство РФ
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28.08.2024 16:05 Ответить
Скільки можна вже цього совкодрочерства?
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28.08.2024 16:18 Ответить
Казали люди, що він вчинив прикре самогубство, від сорому, що так ЗАБРЕХАЛИВСЯ !! Чекав на посаду після шашликів і трьох днів, а воно, он, неловко вийшло!! Такі ж самі, з двоголовою куркою, сидять тихо і далі на посадах в ЦОВВ!! Стефанишина з шмигалем, це називає «євроінтеграцією»…
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28.08.2024 16:05 Ответить
все равно там все пи"орасы - неважно есть гражданство или нет
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28.08.2024 16:07 Ответить
Взагалі-то, москальське громадянство - необхідна умова кар'єри топ-чиновників України, своєрідний дрес-код "елітного" українського бидла.
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28.08.2024 16:12 Ответить
Бо на подкорці випалено "начальство у Москві"
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28.08.2024 16:22 Ответить
яка несподіванка, блд! та там вся опа і км з такими паспортами...
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28.08.2024 16:13 Ответить
Звільняти треба того хто його призначив
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28.08.2024 16:19 Ответить
Ви що, так і до самого верху доберемось.
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28.08.2024 16:28 Ответить
На твій заклик відповім старим анекдотом радянських часів.
.................
"Пішов чоловік вступати в партію. Вертається засмучений.
Жінка: - ну що, прийняли?
- ні!
- чого??? що казали???
- спитали, чи був я два місяці тому в громадянина .... на хрестинах його донечки.
Сказав, що був - от і відмовили...
- тю, дурень, треба було збрехати! - сказати, що не був!
- як я міг збрехати, як вони всі там були - і парторг.. і секретар райкому..."
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28.08.2024 18:00 Ответить
Что там в плане недвижимости, машин, посещения пестиков и злачных мест им и его сородичами? Будет информация?
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28.08.2024 16:29 Ответить
а там є такі що не мають паспортів рашки?
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28.08.2024 16:31 Ответить
просто звільняють, а посадити тих хто його приймав на роботу та самого Люльчука з конфіскацією майна та на обмін.
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28.08.2024 16:33 Ответить
Таке враження що в органах державної влади України нема ніяких шансів на працевлаштування , якщо в тебе немає російського громадянства. Але ,якщо в тебе родич в фсб ,чи інде щось подібне ,в Україні тобі скрізь раді.
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28.08.2024 16:38 Ответить
"У нас всє билі в СС с расєйскімі паспартамі"
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28.08.2024 16:41 Ответить
Мені цікаво, що інформація була ще в 2020 році! Але тільки зараз зацікавлена СБУ?! Та й висновок комісії дуже дивний: «скоріше мав місце, ніж не мав". Якась мутна історія..
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28.08.2024 16:50 Ответить
"Да... Да... Но, нєт!" (с) В комісії всі були вчьоні, аж страшно...

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28.08.2024 17:13 Ответить
оце хіт. депортація на рашку чи вирок за держ. зраду? чи може за шпигунство вже в підвалах СБУ?
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28.08.2024 17:11 Ответить
Свою кар'єру в прокуратурі він розпочав у 2009 році з посади прокурора у прокуратурі Автономної Республіки Крим.Джерело:
Тобто СБУ ще люструвати і люструвати

Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці. Джерело:
А ось тут журналисти мали би знайти ПІБ членів атестаційній комисііі і перевірити тих на громадянство РФ
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28.08.2024 17:23 Ответить
а як його брали на роботу??
Де СБУ??
чи вщвзяли по звонку чеченокіллера татарова??
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28.08.2024 17:42 Ответить
Директором Департаменту захисту державності СБУ працював зрадник України Наумів.
Наумів з'їпався у Сербію, але його люди в Департаменті залишились.
То зрадники будуть ловити зрадників, чи як?
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28.08.2024 19:02 Ответить
Дресс код наших чиновників дуже специфічно смердить.
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28.08.2024 18:09 Ответить
Класика.
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28.08.2024 18:43 Ответить
Я нагадаю ще про чиновників ценртрвиборчкому які попри порушення Закону завели в Раду підарів а потім повтікали і не в мурманскь ....
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28.08.2024 18:52 Ответить
Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці. Джерело:
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28.08.2024 19:07 Ответить
Ні, зовсім не здиВОваний
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29.08.2024 00:55 Ответить
Хіба він такий один там ?...
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29.08.2024 03:33 Ответить
 
 