У прокурора Офісу Генпрокурора Люльчука знайшли громадянство РФ. Його звільнять, - ЗМІ

Прокурора Офісу Генпрокурора Олександра Люльчука звільнять через наявність у нього російського громадянства.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Так, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів внесла подання генпрокурора про звільнення прокурора Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Олександра Люльчука.

Люльчук працював на посаді прокурора відділу екстрадиції управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора.

Свою кар'єру в прокуратурі він розпочав у 2009 році з посади прокурора у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Після окупації він працював на різних прокурорських посадах у прокуратурі Київської області, у Генеральній прокуратурі, а згодом – в Офісі Генпрокурора. Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці.

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"Підставою для зазначеного рішення КДКП став факт набуття Олександром Люльчуком громадянства РФ 26 листопада 2014 року та відповідного ідентифікаційного номеру платника податків РФ. Відповідну інформацію щодо прокурора надіслав до Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Департамент захисту національної державності СБУ", - пише видання.

Інформація про наявність громадянства РФ у Люльчука вперше надійшла до ОГП від СБУ у березні 2020 року, після цього було призначено службове розслідування. Повторно СБУ звернулася з аналогічним повідомленням до Офісу Генпрокурора вже у червні 2024 року.

Сам Люльчук заперечив факт наявності у нього російського громадянства та заявив, що підстави для його переслідування у дисциплінарному порядку були штучно створені СБУ з метою помсти йому, оскільки раніше він відмовився конфіденційно співробітничати зі Службою Безпеки.

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Комісія зазначила, що факт набуття громадянства РФ Олександром Люльчуком "скоріше мав місце, ніж не мав".

Відтак, щодо прокурора було застосовано пункт 6 ст. 51 Закону "Про прокуратуру", згідно з яким прокурор може бути звільнений з посади, якщо громадянство України було припинено або прокурор набув громадянство іншої держави.

У підсумку, 21 серпня КДКП направила Генпрокурору подання про звільнення Олександра Люльчука з посади прокурора Офісу Генерального прокурора у зв’язку з набуттям ним громадянства іншої держави.

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