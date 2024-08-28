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У прокурора Офісу Генпрокурора Люльчука знайшли громадянство РФ. Його звільнять, - ЗМІ

Прокурора Люльчука звільнять через громадянство РФ

Прокурора Офісу Генпрокурора Олександра Люльчука звільнять через наявність у нього російського громадянства.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Так, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів внесла подання генпрокурора про звільнення прокурора Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Олександра Люльчука.

Люльчук працював на посаді прокурора відділу екстрадиції управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора.

Свою кар'єру в прокуратурі він розпочав у 2009 році з посади прокурора у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Після окупації він працював на різних прокурорських посадах у прокуратурі Київської області, у Генеральній прокуратурі, а згодом – в Офісі Генпрокурора. Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці.

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"Підставою для зазначеного рішення КДКП став факт набуття Олександром Люльчуком громадянства РФ 26 листопада 2014 року та відповідного ідентифікаційного номеру платника податків РФ. Відповідну інформацію щодо прокурора надіслав до Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Департамент захисту національної державності СБУ", - пише видання.

Інформація про наявність громадянства РФ у Люльчука вперше надійшла до ОГП від СБУ у березні 2020 року, після цього було призначено службове розслідування. Повторно СБУ звернулася з аналогічним повідомленням до Офісу Генпрокурора вже у червні 2024 року.

Сам Люльчук заперечив факт наявності у нього російського громадянства та заявив, що підстави для його переслідування у дисциплінарному порядку були штучно створені СБУ з метою помсти йому, оскільки раніше він відмовився конфіденційно співробітничати зі Службою Безпеки.

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Комісія зазначила, що факт набуття громадянства РФ Олександром Люльчуком "скоріше мав місце, ніж не мав".

Відтак, щодо прокурора було застосовано пункт 6 ст. 51 Закону "Про прокуратуру", згідно з яким прокурор може бути звільнений з посади, якщо громадянство України було припинено або прокурор набув громадянство іншої держави.

У підсумку, 21 серпня КДКП направила Генпрокурору подання про звільнення Олександра Люльчука з посади прокурора Офісу Генерального прокурора у зв’язку з набуттям ним громадянства іншої держави.

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Автор: 

громадянство (1072) росія (65002) прокурор (621)


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Топ коментарі
+25
Взагалі-то, москальське громадянство - необхідна умова кар'єри топ-чиновників України, своєрідний дрес-код "елітного" українського бидла.
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28.08.2024 16:12
+21
А відстрілював би чеченців в Києві- не звільнили б,може ще й би на підвищення пішов
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28.08.2024 16:05
+18
ги...ги...а ви у генпрокурора пошукайте...в нього воно теж є
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28.08.2024 16:01
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ги...ги...а ви у генпрокурора пошукайте...в нього воно теж є
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28.08.2024 16:01 Відповісти
Я чомусь впевнений, що у верховного побрехунчика теж десь валяється на всякий-який.
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28.08.2024 18:07 Відповісти
І не за те, що він агент КГБ, а за громадянство? Колись там хоча одного агента піймають?
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28.08.2024 21:05 Відповісти
Все! Це точно дно! То про яку перемогу можна говорити, якщо шпигуни рф на кожному кроці?!
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28.08.2024 16:01 Відповісти
А відстрілював би чеченців в Києві- не звільнили б,може ще й би на підвищення пішов
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28.08.2024 16:05 Відповісти
У прокурора Офісу Генпрокурора Люльчука знайшли громадянство РФ
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28.08.2024 16:05 Відповісти
Скільки можна вже цього совкодрочерства?
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28.08.2024 16:18 Відповісти
Казали люди, що він вчинив прикре самогубство, від сорому, що так ЗАБРЕХАЛИВСЯ !! Чекав на посаду після шашликів і трьох днів, а воно, он, неловко вийшло!! Такі ж самі, з двоголовою куркою, сидять тихо і далі на посадах в ЦОВВ!! Стефанишина з шмигалем, це називає «євроінтеграцією»…
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28.08.2024 16:05 Відповісти
все равно там все пи"орасы - неважно есть гражданство или нет
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28.08.2024 16:07 Відповісти
Взагалі-то, москальське громадянство - необхідна умова кар'єри топ-чиновників України, своєрідний дрес-код "елітного" українського бидла.
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28.08.2024 16:12 Відповісти
Бо на подкорці випалено "начальство у Москві"
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28.08.2024 16:22 Відповісти
яка несподіванка, блд! та там вся опа і км з такими паспортами...
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28.08.2024 16:13 Відповісти
Звільняти треба того хто його призначив
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28.08.2024 16:19 Відповісти
Ви що, так і до самого верху доберемось.
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28.08.2024 16:28 Відповісти
На твій заклик відповім старим анекдотом радянських часів.
.................
"Пішов чоловік вступати в партію. Вертається засмучений.
Жінка: - ну що, прийняли?
- ні!
- чого??? що казали???
- спитали, чи був я два місяці тому в громадянина .... на хрестинах його донечки.
Сказав, що був - от і відмовили...
- тю, дурень, треба було збрехати! - сказати, що не був!
- як я міг збрехати, як вони всі там були - і парторг.. і секретар райкому..."
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28.08.2024 18:00 Відповісти
Что там в плане недвижимости, машин, посещения пестиков и злачных мест им и его сородичами? Будет информация?
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28.08.2024 16:29 Відповісти
а там є такі що не мають паспортів рашки?
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28.08.2024 16:31 Відповісти
просто звільняють, а посадити тих хто його приймав на роботу та самого Люльчука з конфіскацією майна та на обмін.
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28.08.2024 16:33 Відповісти
Таке враження що в органах державної влади України нема ніяких шансів на працевлаштування , якщо в тебе немає російського громадянства. Але ,якщо в тебе родич в фсб ,чи інде щось подібне ,в Україні тобі скрізь раді.
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28.08.2024 16:38 Відповісти
"У нас всє билі в СС с расєйскімі паспартамі"
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28.08.2024 16:41 Відповісти
Мені цікаво, що інформація була ще в 2020 році! Але тільки зараз зацікавлена СБУ?! Та й висновок комісії дуже дивний: «скоріше мав місце, ніж не мав". Якась мутна історія..
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28.08.2024 16:50 Відповісти
"Да... Да... Но, нєт!" (с) В комісії всі були вчьоні, аж страшно...

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28.08.2024 17:13 Відповісти
оце хіт. депортація на рашку чи вирок за держ. зраду? чи може за шпигунство вже в підвалах СБУ?
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28.08.2024 17:11 Відповісти
Свою кар'єру в прокуратурі він розпочав у 2009 році з посади прокурора у прокуратурі Автономної Республіки Крим.Джерело:
Тобто СБУ ще люструвати і люструвати

Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці. Джерело:
А ось тут журналисти мали би знайти ПІБ членів атестаційній комисііі і перевірити тих на громадянство РФ
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28.08.2024 17:23 Відповісти
а як його брали на роботу??
Де СБУ??
чи вщвзяли по звонку чеченокіллера татарова??
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28.08.2024 17:42 Відповісти
Директором Департаменту захисту державності СБУ працював зрадник України Наумів.
Наумів з'їпався у Сербію, але його люди в Департаменті залишились.
То зрадники будуть ловити зрадників, чи як?
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28.08.2024 19:02 Відповісти
Дресс код наших чиновників дуже специфічно смердить.
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28.08.2024 18:09 Відповісти
Класика.
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28.08.2024 18:43 Відповісти
Я нагадаю ще про чиновників ценртрвиборчкому які попри порушення Закону завели в Раду підарів а потім повтікали і не в мурманскь ....
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28.08.2024 18:52 Відповісти
Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці. Джерело:
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28.08.2024 19:07 Відповісти
Ні, зовсім не здиВОваний
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29.08.2024 00:55 Відповісти
Хіба він такий один там ?...
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29.08.2024 03:33 Відповісти
 
 