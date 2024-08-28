Основные усилия оккупанты прикладывают на Покровском направлении, также активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

За сегодня по состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фронте возросло до 111. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском направлении, где провели треть от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки. Страдает от артобстрелов и авиаударов российской армии и гражданская инфраструктура на территории РФ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцев и Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируемая. Также враг бил НАРами из вооружения вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудиевки.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак.

На Северском направлении противник дважды атаковал вблизи Спорного. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении захватчики осуществили девять штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Возле последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецка, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку Нелиповки пока еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Самое большое количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 23 атаки противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновений продолжается - жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку Карловки.

На Времевском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз задействовали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подверглось удару двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма возле Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Ударил неуправляемыми авиаракетами в сторону Казацкого из вооружения штурмовика Су-25.