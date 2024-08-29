Сырский в День памяти защитников Украины: Они отдали жизнь за свободу всего украинского народа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Он напомнил, что 29 августа - 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главнокомандующего ВСУ на Facebook-странице.

"Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу. Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - отметил Сырский.

Генерал поблагодарил украинских матерей и отцов за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу украинского народа.

"Ваши дети - настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно. Вечная память и слава украинским защитникам и защитницам павшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины! Мы победим!" - подчеркнул Сырский.

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