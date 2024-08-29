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Сырский в День памяти защитников Украины: Они отдали жизнь за свободу всего украинского народа

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Он напомнил, что 29 августа - 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главнокомандующего ВСУ на Facebook-странице.

"Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу. Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - отметил Сырский.

Генерал поблагодарил украинских матерей и отцов за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу украинского народа.

"Ваши дети - настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно. Вечная память и слава украинским защитникам и защитницам павшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины! Мы победим!" - подчеркнул Сырский.

Читайте также: Сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Автор: 

Иловайск (469) Александр Сырский (580) День памяти защитников Украины (18)


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Топ комментарии
+14
Пішов ти....
Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
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29.08.2024 07:54
+12
Ти дивись, поменше пафосу, побільше справ.
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.

Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
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29.08.2024 08:09
+11
Тому Сирський віришів піти перевіреним способом: просто програти битву.
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29.08.2024 07:56
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Пішов ти....
Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
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29.08.2024 07:54 Ответить
Якщо ви не в курсі - в армії не обирають посади, а призначають на посади і навіть попре твоє бажання
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29.08.2024 08:14 Ответить
"накраща битва та, яка не відбулась"

" Мистецтво війни"
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29.08.2024 08:31 Ответить
Які переговори? Там тупо недоговороздатні люди. Подивіться список порушених ними договорів. Там люди живуть в брехні й брехнею. Цинічно й нагло обстрілюючи нас вивезеними від нас ракетами під їх же гарантії. Які можуть бути домовленості? Це сатанізм чистої води
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29.08.2024 07:55 Ответить
Всі війни завершуються переговорами,капітуляції тут не буде ні в них, ні в нас.
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29.08.2024 08:21 Ответить
Не завжди.
Для прикладу: 1951 року Японія уклала Сан-Франциський мирний договір із США та союзниками, який СРСР відмовився підписати. Радянсько-японська війна закінчилася, проте мирна угода між обома країнами ніколи укладена не була. Через це, юридично, Друга світова так і не закінчилася.
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29.08.2024 08:57 Ответить
Тому Сирський віришів піти перевіреним способом: просто програти битву.
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29.08.2024 07:56 Ответить
"Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру. Це бажання всіх країн. Вони хочуть. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни", - пояснив Володимир Зеленський.

сирський ти слідкуй за своїм язиком! ти, чув, що сказав головний воїн, голуб миру переговорник, смотрітель в очко, зе!гундос?
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29.08.2024 08:05 Ответить
А для чого ти згадав Іловайськ , 10 років пройшло , камінь в бік Порошенка . Хочеш відмити зеленського ? З 2022 року по сьогоднішній день відбулось набагато значущих поразок давай і їх відмічати .
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29.08.2024 08:07 Ответить
сьогодні, дебіле, День памяті за загиблими
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29.08.2024 09:13 Ответить
Гинуть кожен день і будуть гинути поки тягнеться ця війна (по твоєму СВО) А ти не подумав чому приурочили до Іловайська , чому не до Бучі , чому не до Маріуполя , чому не до Ізюма ... там народу загинуло набагато більше чим в Іловайську. Ти що таким чином хочеш відбілити всяку зелень ?
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29.08.2024 14:14 Ответить
Ти дивись, поменше пафосу, побільше справ.
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.

Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
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29.08.2024 08:09 Ответить
Щоб зелень, та не обісралася? Підождіть, вони просруть увесь Донбас, потім - просруть Курськ, просруть тил, а потім, при розбитій армії і тилу, вже й капітуляція намалюється, під брехливі пафосні псевдо-патріотичні висери. Гундосий Іуда доб'є Україну, так чи інакше ось побачите.
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29.08.2024 10:08 Ответить
Автори https://youtu.be/_qwyZYbcoFU?t=877 Курської операції + перспективи.
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29.08.2024 15:29 Ответить
Интересно, а его родители которые поддерживают путина, считаются пособниками террористов или нет?
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29.08.2024 08:19 Ответить
А шо це у нас суто военне керивництво робить полiтичнi заяви?
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29.08.2024 09:05 Ответить
Сирьский с* ка ...тоді 10 років по тому ...кожна собака ,намагалася зірвати захист України ...який зміг організувати Порошенко ...а сьогодні, ти здав пів України, майже до Дніпра !!! ти куди стрілки хилиш ? Кішеньковий рупор 🤡 !!!!!
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29.08.2024 09:12 Ответить
А чого битву пiд Жовтими Водами не згадав? Що в Покровському?
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29.08.2024 09:16 Ответить
шановний сирський, а щож ти про свого протаже, хомчака не згадав, зрадника який кинув бійців під кулі москалів, рятуючи своє нікчемне життя.....

:
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29.08.2024 09:56 Ответить
Сирский якись авантюрист, як і Зеля, на фронті полний пістец, як 10 років тому🤬
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29.08.2024 11:12 Ответить
Звісно, що варто вшанувати, але чи не с кожного відра трубили, що то Порох винен??
"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу."
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29.08.2024 15:47 Ответить
Ніби ви їх рахуєте чи тобі особисто когось шкода.
Смішно ж..
Сирський тримає на посадах бездарів, на совісті яких купа життів. Бо вони йому подобаються.
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29.08.2024 16:42 Ответить
 
 