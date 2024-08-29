Сырский в День памяти защитников Украины: Они отдали жизнь за свободу всего украинского народа
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Он напомнил, что 29 августа - 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главнокомандующего ВСУ на Facebook-странице.
"Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу. Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - отметил Сырский.
Генерал поблагодарил украинских матерей и отцов за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу украинского народа.
"Ваши дети - настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно. Вечная память и слава украинским защитникам и защитницам павшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины! Мы победим!" - подчеркнул Сырский.
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Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
" Мистецтво війни"
Для прикладу: 1951 року Японія уклала Сан-Франциський мирний договір із США та союзниками, який СРСР відмовився підписати. Радянсько-японська війна закінчилася, проте мирна угода між обома країнами ніколи укладена не була. Через це, юридично, Друга світова так і не закінчилася.
сирський ти слідкуй за своїм язиком! ти, чув, що сказав головний воїн, голуб миру переговорник, смотрітель в очко, зе!гундос?
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.
Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
:
"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу."
Смішно ж..
Сирський тримає на посадах бездарів, на совісті яких купа життів. Бо вони йому подобаються.