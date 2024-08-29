Сирський у День пам’яті захисників України: Вони віддали життя за свободу всього українського народу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. Він нагадав, що 29 серпня - 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ на Facebook-сторінці.

"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", - зазначив Сирський.

Генерал подякував українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу українського народу.

"Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам'яті нашого народу навічно. Вічна пам'ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо!" - наголосив Сирський.

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29 серпня в Україні встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.

29 серпня 2014 року під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення

За даними Українського інституту національної пам’яті, 366 українських воїнів полягли там, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні.

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