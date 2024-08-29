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Сирський у День пам’яті захисників України: Вони віддали життя за свободу всього українського народу

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. Він нагадав, що 29 серпня - 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ на Facebook-сторінці.

"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", - зазначив Сирський.

Генерал подякував українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу українського народу.

"Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам'яті нашого народу навічно. Вічна пам'ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо!" - наголосив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві вшанували пам’ять полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 серпня в Україні встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.

29 серпня 2014 року під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення

За даними Українського інституту національної пам’яті, 366 українських воїнів полягли там, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні.

Читайте також: У Києві відкрився Меморіальний монумент загиблим захисникам, - Кличко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Іловайськ (269) Сирський Олександр (602) День пам’яті захисників України (19)


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Топ коментарі
+14
Пішов ти....
Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
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29.08.2024 07:54
+12
Ти дивись, поменше пафосу, побільше справ.
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.

Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
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29.08.2024 08:09
+11
Тому Сирський віришів піти перевіреним способом: просто програти битву.
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29.08.2024 07:56
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Пішов ти....
Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
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29.08.2024 07:54 Відповісти
Якщо ви не в курсі - в армії не обирають посади, а призначають на посади і навіть попре твоє бажання
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29.08.2024 08:14 Відповісти
"накраща битва та, яка не відбулась"

" Мистецтво війни"
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29.08.2024 08:31 Відповісти
Які переговори? Там тупо недоговороздатні люди. Подивіться список порушених ними договорів. Там люди живуть в брехні й брехнею. Цинічно й нагло обстрілюючи нас вивезеними від нас ракетами під їх же гарантії. Які можуть бути домовленості? Це сатанізм чистої води
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29.08.2024 07:55 Відповісти
Всі війни завершуються переговорами,капітуляції тут не буде ні в них, ні в нас.
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29.08.2024 08:21 Відповісти
Не завжди.
Для прикладу: 1951 року Японія уклала Сан-Франциський мирний договір із США та союзниками, який СРСР відмовився підписати. Радянсько-японська війна закінчилася, проте мирна угода між обома країнами ніколи укладена не була. Через це, юридично, Друга світова так і не закінчилася.
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29.08.2024 08:57 Відповісти
Тому Сирський віришів піти перевіреним способом: просто програти битву.
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29.08.2024 07:56 Відповісти
"Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру. Це бажання всіх країн. Вони хочуть. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни", - пояснив Володимир Зеленський.

сирський ти слідкуй за своїм язиком! ти, чув, що сказав головний воїн, голуб миру переговорник, смотрітель в очко, зе!гундос?
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29.08.2024 08:05 Відповісти
А для чого ти згадав Іловайськ , 10 років пройшло , камінь в бік Порошенка . Хочеш відмити зеленського ? З 2022 року по сьогоднішній день відбулось набагато значущих поразок давай і їх відмічати .
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29.08.2024 08:07 Відповісти
сьогодні, дебіле, День памяті за загиблими
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29.08.2024 09:13 Відповісти
Гинуть кожен день і будуть гинути поки тягнеться ця війна (по твоєму СВО) А ти не подумав чому приурочили до Іловайська , чому не до Бучі , чому не до Маріуполя , чому не до Ізюма ... там народу загинуло набагато більше чим в Іловайську. Ти що таким чином хочеш відбілити всяку зелень ?
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29.08.2024 14:14 Відповісти
Ти дивись, поменше пафосу, побільше справ.
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.

Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
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29.08.2024 08:09 Відповісти
Щоб зелень, та не обісралася? Підождіть, вони просруть увесь Донбас, потім - просруть Курськ, просруть тил, а потім, при розбитій армії і тилу, вже й капітуляція намалюється, під брехливі пафосні псевдо-патріотичні висери. Гундосий Іуда доб'є Україну, так чи інакше ось побачите.
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29.08.2024 10:08 Відповісти
Автори https://youtu.be/_qwyZYbcoFU?t=877 Курської операції + перспективи.
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29.08.2024 15:29 Відповісти
Интересно, а его родители которые поддерживают путина, считаются пособниками террористов или нет?
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29.08.2024 08:19 Відповісти
А шо це у нас суто военне керивництво робить полiтичнi заяви?
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29.08.2024 09:05 Відповісти
Сирьский с* ка ...тоді 10 років по тому ...кожна собака ,намагалася зірвати захист України ...який зміг організувати Порошенко ...а сьогодні, ти здав пів України, майже до Дніпра !!! ти куди стрілки хилиш ? Кішеньковий рупор 🤡 !!!!!
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29.08.2024 09:12 Відповісти
А чого битву пiд Жовтими Водами не згадав? Що в Покровському?
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29.08.2024 09:16 Відповісти
шановний сирський, а щож ти про свого протаже, хомчака не згадав, зрадника який кинув бійців під кулі москалів, рятуючи своє нікчемне життя.....

:
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29.08.2024 09:56 Відповісти
Сирский якись авантюрист, як і Зеля, на фронті полний пістец, як 10 років тому🤬
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29.08.2024 11:12 Відповісти
Звісно, що варто вшанувати, але чи не с кожного відра трубили, що то Порох винен??
"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу."
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29.08.2024 15:47 Відповісти
Ніби ви їх рахуєте чи тобі особисто когось шкода.
Смішно ж..
Сирський тримає на посадах бездарів, на совісті яких купа життів. Бо вони йому подобаються.
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29.08.2024 16:42 Відповісти
 
 