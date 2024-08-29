Сирський у День пам’яті захисників України: Вони віддали життя за свободу всього українського народу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. Він нагадав, що 29 серпня - 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ на Facebook-сторінці.
"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", - зазначив Сирський.
Генерал подякував українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу українського народу.
"Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам'яті нашого народу навічно. Вічна пам'ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо!" - наголосив Сирський.
29 серпня в Україні встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.
29 серпня 2014 року під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення
За даними Українського інституту національної пам’яті, 366 українських воїнів полягли там, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні.
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Ница істота.
Якого ти брав цю посаду ??? За бабло ? Ні честі, ні совісті, ні таланту.
Нагородили Гнатова за здачу міст. Жодної перемоги. Зате чергове звання.
" Мистецтво війни"
Для прикладу: 1951 року Японія уклала Сан-Франциський мирний договір із США та союзниками, який СРСР відмовився підписати. Радянсько-японська війна закінчилася, проте мирна угода між обома країнами ніколи укладена не була. Через це, юридично, Друга світова так і не закінчилася.
сирський ти слідкуй за своїм язиком! ти, чув, що сказав головний воїн, голуб миру переговорник, смотрітель в очко, зе!гундос?
Бо поки що ці терористи обігрують тебе всуху.
Як би за результатом твоєї діяльності не довелось все одно йти на переговори з терористами, та ще й в дуже слабкій позиції. Чи за результатами програних битв у них під контролем опиняться великі теріторії.
Бо мабуть ще гірше і ганебливо ніж вести переговори з терористами це програвати їм теріторії своєї держави і громадян, чи не так?
:
"Пам'ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу."
Смішно ж..
Сирський тримає на посадах бездарів, на совісті яких купа життів. Бо вони йому подобаються.