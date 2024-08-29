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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 612 390 человек (+1200 за сутки), 8571 танк, 17 549 артсистем, 16 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 612 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 612 390 (+1200) человек,
  • танков - 8571 (+3) единица,
  • боевых бронированных машин - 16 699 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 549 (+27) единиц,
  • РСЗО - 1174 (+0) единицы,
  • средств ПВО - 939 (+1) единиц,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 369 (+21) единиц,
  • крылатых ракет - 2556 (+3) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 706 (+52) единиц,
  • специальной техники - 2965 (+15) единиц.

Смотрите также: Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк Т-90, а также ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+23
Минув 3844 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 612 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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29.08.2024 08:37
+8
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29.08.2024 08:39
+7
Війна по кацапськи - баби іщо наражают.
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29.08.2024 08:43
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3844 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 612 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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29.08.2024 08:37 Ответить
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29.08.2024 08:39 Ответить
Війна по кацапськи - баби іщо наражают.
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29.08.2024 08:43 Ответить
1200 жмурів / 18 бибими = 66,6 рил на одне корито. Нічого собі який атакуючий потенціал кацапні.
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29.08.2024 08:47 Ответить
Добав три танчика - 57 рил на одиницю броні. Загалом в серпні станом на сьогодні 49 чумардосів на одиницю броні, в липні було 37, а в жовтні (коли знову почали активно лізти) на одиницю броні було майже 17 рил.
Атакуючий потенціал перетік в повзучий і таки повзуть, проте це не надовго, закінчується все.
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29.08.2024 09:43 Ответить
Баби НЕ рожають готових "спецназовцев"
Проблема вимираючої нації росіян - що для підготовки солдата від немовляти трема мінімум 19-25 років
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29.08.2024 14:13 Ответить
Я прямо зараз розплачусь з горя бо кацапи вимирають, яке горе, яке горе.

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30.08.2024 13:35 Ответить
Офіційна статистика росії. Про це неодноразово говорили і сіманян і петрасян і НАВІТЬ САМ - Песков!!!
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30.08.2024 13:39 Ответить
Да мені пофіг кацапія від слова - зовсім. На жаль в Україні не на багато краще.
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31.08.2024 08:05 Ответить
Пане, Qq Qqq! Тримайтесь!
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29.08.2024 08:48 Ответить
 
 