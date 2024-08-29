Общие боевые потери РФ с начала войны - около 612 390 человек (+1200 за сутки), 8571 танк, 17 549 артсистем, 16 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 612 390 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 612 390 (+1200) человек,
- танков - 8571 (+3) единица,
- боевых бронированных машин - 16 699 (+18) единиц,
- артиллерийских систем - 17 549 (+27) единиц,
- РСЗО - 1174 (+0) единицы,
- средств ПВО - 939 (+1) единиц,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 369 (+21) единиц,
- крылатых ракет - 2556 (+3) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 706 (+52) единиц,
- специальной техники - 2965 (+15) единиц.
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+23 Qq Qqq #455433
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+7 Микола Клименко #550732
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116! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 612 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
Атакуючий потенціал перетік в повзучий і таки повзуть, проте це не надовго, закінчується все.
Проблема вимираючої нації росіян - що для підготовки солдата від немовляти трема мінімум 19-25 років