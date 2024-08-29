Общие боевые потери РФ с начала войны - около 612 390 человек (+1200 за сутки), 8571 танк, 17 549 артсистем, 16 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 612 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 612 390 (+1200) человек,

танков - 8571 (+3) единица,

боевых бронированных машин - 16 699 (+18) единиц,

артиллерийских систем - 17 549 (+27) единиц,

РСЗО - 1174 (+0) единицы,

средств ПВО - 939 (+1) единиц,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 369 (+21) единиц,

крылатых ракет - 2556 (+3) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 23 706 (+52) единиц,

специальной техники - 2965 (+15) единиц.

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