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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 612 390 осіб (+1200 за добу), 8571 танк, 17 549 артсистем, 16 699 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 612 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 612390 (+1200) осіб, 
  • танків ‒ 8571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 16699 (+18) од,
  • артилерійських систем – 17549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2965 (+15).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

інфографіка

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) ліквідація (3889) знищення (7175)


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Топ коментарі
+23
Минув 3844 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 612 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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29.08.2024 08:37
+8
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29.08.2024 08:39
+7
Війна по кацапськи - баби іщо наражают.
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29.08.2024 08:43
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Минув 3844 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 612 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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29.08.2024 08:37 Відповісти
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29.08.2024 08:39 Відповісти
Війна по кацапськи - баби іщо наражают.
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29.08.2024 08:43 Відповісти
1200 жмурів / 18 бибими = 66,6 рил на одне корито. Нічого собі який атакуючий потенціал кацапні.
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29.08.2024 08:47 Відповісти
Добав три танчика - 57 рил на одиницю броні. Загалом в серпні станом на сьогодні 49 чумардосів на одиницю броні, в липні було 37, а в жовтні (коли знову почали активно лізти) на одиницю броні було майже 17 рил.
Атакуючий потенціал перетік в повзучий і таки повзуть, проте це не надовго, закінчується все.
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29.08.2024 09:43 Відповісти
Баби НЕ рожають готових "спецназовцев"
Проблема вимираючої нації росіян - що для підготовки солдата від немовляти трема мінімум 19-25 років
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29.08.2024 14:13 Відповісти
Я прямо зараз розплачусь з горя бо кацапи вимирають, яке горе, яке горе.

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30.08.2024 13:35 Відповісти
Офіційна статистика росії. Про це неодноразово говорили і сіманян і петрасян і НАВІТЬ САМ - Песков!!!
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30.08.2024 13:39 Відповісти
Да мені пофіг кацапія від слова - зовсім. На жаль в Україні не на багато краще.
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31.08.2024 08:05 Відповісти
Пане, Qq Qqq! Тримайтесь!
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29.08.2024 08:48 Відповісти
 
 