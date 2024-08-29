Буданов в годовщину боев за Иловайск: Любой компромисс с Путиным - это ловушка
Одна из самых страшных для Украины битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком для украинцев, что любой компромисс с российским диктатором - это ловушка.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.
"Двадцать девятое августа - важная дата для каждого из нас - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через поле подсолнухов. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнух", - отметил Буданов.
Он напомнил об ожесточенных боях между украинскими бойцами и российскими захватчиками под Иловайском в течение месяца и так называемый обещанный "зеленый коридор", который стал для сотен военных и добровольцев "дорогой смерти".
Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - подчеркнул начальник украинской разведки.
Буданов призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.
"Пусть светлая память о героях, которые до последнего не теряли ни боевого духа, ни веры в нашу Победу, навсегда останется в наших сердцах! А мы обязательно отомстим за них!" - добавил глава ГУР.
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"найкраща битва та якої НЕ було."
не знаю, чи читав Порох цю мудру книгу, але він діяв за її настановами - беріг Україну від війни
Хоча яким боком той до іловаської авантюри,якою керували командувач сектору Б,генерал Хомчак та перший заступник міністра МВС,генерал Яровий 🤔
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
Один дозволив статися Іловайську, другий взагалі привів до війни, обоє намагалися зробити вигляд що нічого не відбувається, але другий переплюнув своїм цинізмом всіх.....
На РНБОУ 23.02.2022 за введення воєнного стану проголосували лише Залужний та Рєзніков. Де був тоді КЕП очевидність (геній) Буданов?
По его словам, разработки у нас едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия. Поэтому дронов будет мало, а цена них взлетит в разы.
Контрабандные пути доставки запрещенных товаров у нас с врагом, мягко говоря, разные. Поэтому, по мнению Мадяра, описанное ограничение станет одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях.