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Новости Война
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Буданов в годовщину боев за Иловайск: Любой компромисс с Путиным - это ловушка

Буданов звернувся до українців у річницю боїв за Іловайськ

Одна из самых страшных для Украины битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком для украинцев, что любой компромисс с российским диктатором - это ловушка.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Двадцать девятое августа - важная дата для каждого из нас - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через поле подсолнухов. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнух", - отметил Буданов.

Также читайте: Сырский в годовщину боев за Иловайск: Переговоры с террористами и убийцами смертельно опасны

Он напомнил об ожесточенных боях между украинскими бойцами и российскими захватчиками под Иловайском в течение месяца и так называемый обещанный "зеленый коридор", который стал для сотен военных и добровольцев "дорогой смерти".

Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - подчеркнул начальник украинской разведки.

Буданов призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.

"Пусть светлая память о героях, которые до последнего не теряли ни боевого духа, ни веры в нашу Победу, навсегда останется в наших сердцах! А мы обязательно отомстим за них!" - добавил глава ГУР.

Также читайте: Сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Автор: 

Буданов Кирилл (455) Иловайск (469) День памяти защитников Украины (18)


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Топ комментарии
+22
тоді зе-н*ркоман 3 роки, до 24.02.2022, гундосив, талдичив про "про мір", "встретімся посредіне", "нада проста перестать стрелять", а зароз збирає дибільні нікому не потрібні "саміти миру" ???

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29.08.2024 09:21
+16
Тобто, ЗЄ переговорами у Катарі навмисно вів нас у пастку?
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
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29.08.2024 09:18
+15
тому зелена плиснява здає Донбас цілком
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29.08.2024 09:20
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О, ''кава в Ялті'' вигулькнув. І даже не про ''паляницю'' каже
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29.08.2024 09:15 Ответить
подаруйте цьому "стратєху" найкращу книгу про війну китайця Сунь Дзи, якій вже більше 2 тис. р. !

"найкраща битва та якої НЕ було."

не знаю, чи читав Порох цю мудру книгу, але він діяв за її настановами - беріг Україну від війни
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29.08.2024 15:58 Ответить
О ,вже і буданов почав гавкати на Порошенко ...чому б це ?...шоб лохтарат розігріти ...та шоб не казали, шо сьоднішна влада феезбешників , яка здає Україну ,та шоб нарід не помічпв цього ?!!!!
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29.08.2024 09:17 Ответить
Все купується і все продається і навіть буданов . Раніше я вважав буданова нормальним журналістом але в ньому проснувся ген путани .
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29.08.2024 10:01 Ответить
Буданов не журналіст Колись був хорошим розвідником тепер очолює ГУР Шкода що генеральські погони перетворили його в "оцеє"
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29.08.2024 11:16 Ответить
Де конкретно він "гавкає" на Порошенка? Вкажіть будь ласка
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29.08.2024 10:02 Ответить
Не розводьте хвилі у тазіку ...тема не доя діскусій ...всі дорослі ...
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29.08.2024 10:33 Ответить
Він не згадував про Порошенка.Про путіна згадав чомусь.
Хоча яким боком той до іловаської авантюри,якою керували командувач сектору Б,генерал Хомчак та перший заступник міністра МВС,генерал Яровий 🤔
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29.08.2024 10:50 Ответить
Я тут не бачу жодного наїзду в бік Порошенка. Буданов, при його недоліках, нагадав про цю трагедію і сказав, що пуйлу не можна довіряти. Тим більше, що Іловайськ на совісті Бені і корбана, які туди направили добробатів, щоб забрати ЗУГРЕС і підпорядковувалися вони Дніпропетровській ОДА, а не ЗСУ.
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29.08.2024 11:19 Ответить
Анатолій , з повагою до Вас , але а ні Буданов ,а ні ОПа не згадала ті часи, як кругову зраду проти Порошенко ,а просто натякнули на його провину ...тим більше на фоні тотальної здачи, української теріторії сьогодні ...це просто схиляння стрілок у бік 5 Президента ...вказівка, куди лохторату треба пам'ять завернути ...та не бачити сьогоднішні реалії ...
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29.08.2024 13:17 Ответить
Погоджуюся, шaновнa пaні!
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29.08.2024 14:29 Ответить
Тобто, ЗЄ переговорами у Катарі навмисно вів нас у пастку?
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
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29.08.2024 09:18 Ответить
тому зелена плиснява здає Донбас цілком
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29.08.2024 09:20 Ответить
Вся рашка це пастка
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29.08.2024 09:21 Ответить
Головна наша проблема не *****, а наша безхребетна влада, і її дії....
Один дозволив статися Іловайську, другий взагалі привів до війни, обоє намагалися зробити вигляд що нічого не відбувається, але другий переплюнув своїм цинізмом всіх.....
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29.08.2024 09:21 Ответить
А ти за кого з них голосував?
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29.08.2024 09:31 Ответить
тоді зе-н*ркоман 3 роки, до 24.02.2022, гундосив, талдичив про "про мір", "встретімся посредіне", "нада проста перестать стрелять", а зароз збирає дибільні нікому не потрібні "саміти миру" ???

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29.08.2024 09:21 Ответить
А щоб не йти на компроміс, ви віришили просто програти війну?
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29.08.2024 09:22 Ответить
Де ж той Буданов був до 24.02.2022, коли ***** зі своїми вишкребками влаштувало "Іловайськ" на півкраїни?
На РНБОУ 23.02.2022 за введення воєнного стану проголосували лише Залужний та Рєзніков. Де був тоді КЕП очевидність (геній) Буданов?
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29.08.2024 09:24 Ответить
Бригадный генерал Буданов сверлил отверстия под новые звезды. Пророчество сбылось, два новых генеральских звания (на сегодня).
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29.08.2024 09:31 Ответить
А до буданава ніхто і зрозуміти це не міг.
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29.08.2024 09:27 Ответить
З помічником депутата госдури валуєва, наркоторгівцем гогіашвілі проводили дозвілля.
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29.08.2024 09:34 Ответить
Буданов у річницю боїв за Іловайськ: Будь-який компроміс із Путіним - це пастка І в цю пастку Україну і її народ куйло втягнув в Омані,через свою агентуру,котру "мудрий нарід" обрав для знищення України і самого себе,в 2019 році.
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29.08.2024 09:36 Ответить
Скільки чиновників виїхало за кордон за розпорядженням буданова ?
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29.08.2024 09:36 Ответить
С 1 сентября Китай вводит экспортные ограничения на целый ряд товаров, касающихся БпЛА, - https://t.me/robert_magyar/918 Мадяр

По его словам, разработки у нас едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия. Поэтому дронов будет мало, а цена них взлетит в разы.

Контрабандные пути доставки запрещенных товаров у нас с врагом, мягко говоря, разные. Поэтому, по мнению Мадяра, описанное ограничение станет одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях.
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29.08.2024 09:39 Ответить
Під Іловайськом керував Хомчак за підтримки каломойського-орбана.
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29.08.2024 09:40 Ответить
І той урок не було засвоєно наступником. Бо після цієї трагедії був Маріуполь, де у липні "визволили" наших захисників. Навіть брехали, що спочатку під наглядом Червоного хреста відвезуть поранених у Донецьк підлікувати, а потім вже вони їх визволять. А відвезли в Оленівку. Буданов на підтанцовках у шоу Зєрмака поховав не тільки повагу до себе, а й до усього ГУР
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29.08.2024 09:44 Ответить
Да никаких выводов не сделано. Буданов просто формально сотрясает воздух .После страшного Иловайска верхушка Зе дальше доверяли Путе . Так называемое внезапное нападение 2022году февраль очередное доказательство. Американцы с 2021года буквально умаляли Зе что росия вот вот нападет. Но преступно халатное действия руководства привели к большим разрушениям и захвату страны агрессором.
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29.08.2024 10:51 Ответить
Пастка, серйозно?! А що тоді робила команду Зе у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B0 Біловезькій пущі у час вторгнення (2022 р.), не кажучи про переговори самого Зе з Пуйлом з метою "подивитись в очі" ?... Лицемірство це кредо вашої Зе команди і вам від цього не відмитись.
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29.08.2024 09:51 Ответить
Завалив би ти свій ******. Ви, зелена шобла, справді зробили все, щоб безкомпромісно здати Україну, але щось пішло не так. І ваш Гундосий Трупожер тепер мститься народові за небажання лягти під кацапів, завалюючи посадки непідготовленими чмобіками та добиваючи за допомогою своєї зеленої ******* тил. Горіть ви в пеклі, разом з кацапами, бо ви такі самі кати українського народу!
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29.08.2024 10:03 Ответить
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не міг впливати на перебіг проведення https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-bellingcat-%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2/a-59850719 спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер" , яка зірвалася влітку 2020 року. Про це він заявив під час ток-шоу "Право на владу" 18 листопада.
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29.08.2024 10:06 Ответить
А коли річниця Оману?😎
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29.08.2024 10:53 Ответить
👍🥳👏
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29.08.2024 13:20 Ответить
 
 