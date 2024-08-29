Буданов в годовщину боев за Иловайск: Любой компромисс с Путиным - это ловушка

Одна из самых страшных для Украины битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком для украинцев, что любой компромисс с российским диктатором - это ловушка.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Двадцать девятое августа - важная дата для каждого из нас - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через поле подсолнухов. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнух", - отметил Буданов.

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Он напомнил об ожесточенных боях между украинскими бойцами и российскими захватчиками под Иловайском в течение месяца и так называемый обещанный "зеленый коридор", который стал для сотен военных и добровольцев "дорогой смерти".

Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - подчеркнул начальник украинской разведки.

Буданов призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.

"Пусть светлая память о героях, которые до последнего не теряли ни боевого духа, ни веры в нашу Победу, навсегда останется в наших сердцах! А мы обязательно отомстим за них!" - добавил глава ГУР.

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