Буданов у річницю боїв за Іловайськ: Будь-який компроміс із Путіним - це пастка
Одна з найстрашніших для України битв у 2014 році під Іловайськом перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС). Тоді ці події стали важливим уроком для українців, що будь-який компроміс із російським диктатором - це пастка.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Двадцять дев’яте серпня – важлива дата для кожного з нас – День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", - зазначив Буданов.
Він нагадав про запеклі бої між українськими бійцями та російськими загарбниками під Іловайськом впродовж місяця і так званий обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців "дорогою смерті".
Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком – Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним – це пастка", - наголосив начальник української розвідки.
Буданов закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України.
"Нехай світла пам’ять про героїв, які до останнього не втрачали ні бойового духу, ні віри в нашу Перемогу, назавжди залишиться в наших серцях! А ми обов’язково помстимося за них!" - додав очільник ГУР.
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"найкраща битва та якої НЕ було."
не знаю, чи читав Порох цю мудру книгу, але він діяв за її настановами - беріг Україну від війни
Хоча яким боком той до іловаської авантюри,якою керували командувач сектору Б,генерал Хомчак та перший заступник міністра МВС,генерал Яровий 🤔
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
Один дозволив статися Іловайську, другий взагалі привів до війни, обоє намагалися зробити вигляд що нічого не відбувається, але другий переплюнув своїм цинізмом всіх.....
На РНБОУ 23.02.2022 за введення воєнного стану проголосували лише Залужний та Рєзніков. Де був тоді КЕП очевидність (геній) Буданов?
По его словам, разработки у нас едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия. Поэтому дронов будет мало, а цена них взлетит в разы.
Контрабандные пути доставки запрещенных товаров у нас с врагом, мягко говоря, разные. Поэтому, по мнению Мадяра, описанное ограничение станет одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях.