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Буданов у річницю боїв за Іловайськ: Будь-який компроміс із Путіним - це пастка

Буданов звернувся до українців у річницю боїв за Іловайськ

Одна з найстрашніших для України битв у 2014 році під Іловайськом перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС). Тоді ці події стали важливим уроком для українців, що будь-який компроміс із російським диктатором - це пастка.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Двадцять дев’яте серпня – важлива дата для кожного з нас – День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", - зазначив Буданов.

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Він нагадав про запеклі бої між українськими бійцями та російськими загарбниками під Іловайськом впродовж місяця і так званий обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців "дорогою смерті".

Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком – Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним – це пастка", - наголосив начальник української розвідки. 

Буданов закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України.

"Нехай світла пам’ять про героїв, які до останнього не втрачали ні бойового духу, ні віри в нашу Перемогу, назавжди залишиться в наших серцях! А ми обов’язково помстимося за них!" - додав очільник ГУР.

Дивіться також: У Києві вшанували пам’ять полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буданов Кирило (492) Іловайськ (269) День пам’яті захисників України (19)


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Топ коментарі
+22
тоді зе-н*ркоман 3 роки, до 24.02.2022, гундосив, талдичив про "про мір", "встретімся посредіне", "нада проста перестать стрелять", а зароз збирає дибільні нікому не потрібні "саміти миру" ???

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29.08.2024 09:21
+16
Тобто, ЗЄ переговорами у Катарі навмисно вів нас у пастку?
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
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29.08.2024 09:18
+15
тому зелена плиснява здає Донбас цілком
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29.08.2024 09:20
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О, ''кава в Ялті'' вигулькнув. І даже не про ''паляницю'' каже
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29.08.2024 09:15 Відповісти
подаруйте цьому "стратєху" найкращу книгу про війну китайця Сунь Дзи, якій вже більше 2 тис. р. !

"найкраща битва та якої НЕ було."

не знаю, чи читав Порох цю мудру книгу, але він діяв за її настановами - беріг Україну від війни
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29.08.2024 15:58 Відповісти
О ,вже і буданов почав гавкати на Порошенко ...чому б це ?...шоб лохтарат розігріти ...та шоб не казали, шо сьоднішна влада феезбешників , яка здає Україну ,та шоб нарід не помічпв цього ?!!!!
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29.08.2024 09:17 Відповісти
Все купується і все продається і навіть буданов . Раніше я вважав буданова нормальним журналістом але в ньому проснувся ген путани .
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29.08.2024 10:01 Відповісти
Буданов не журналіст Колись був хорошим розвідником тепер очолює ГУР Шкода що генеральські погони перетворили його в "оцеє"
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29.08.2024 11:16 Відповісти
Де конкретно він "гавкає" на Порошенка? Вкажіть будь ласка
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29.08.2024 10:02 Відповісти
Не розводьте хвилі у тазіку ...тема не доя діскусій ...всі дорослі ...
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29.08.2024 10:33 Відповісти
Він не згадував про Порошенка.Про путіна згадав чомусь.
Хоча яким боком той до іловаської авантюри,якою керували командувач сектору Б,генерал Хомчак та перший заступник міністра МВС,генерал Яровий 🤔
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29.08.2024 10:50 Відповісти
Я тут не бачу жодного наїзду в бік Порошенка. Буданов, при його недоліках, нагадав про цю трагедію і сказав, що пуйлу не можна довіряти. Тим більше, що Іловайськ на совісті Бені і корбана, які туди направили добробатів, щоб забрати ЗУГРЕС і підпорядковувалися вони Дніпропетровській ОДА, а не ЗСУ.
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29.08.2024 11:19 Відповісти
Анатолій , з повагою до Вас , але а ні Буданов ,а ні ОПа не згадала ті часи, як кругову зраду проти Порошенко ,а просто натякнули на його провину ...тим більше на фоні тотальної здачи, української теріторії сьогодні ...це просто схиляння стрілок у бік 5 Президента ...вказівка, куди лохторату треба пам'ять завернути ...та не бачити сьогоднішні реалії ...
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29.08.2024 13:17 Відповісти
Погоджуюся, шaновнa пaні!
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29.08.2024 14:29 Відповісти
Тобто, ЗЄ переговорами у Катарі навмисно вів нас у пастку?
А як щодо переговорів у Стамбулі?
А як щодо переговорів в Омані?
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29.08.2024 09:18 Відповісти
тому зелена плиснява здає Донбас цілком
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29.08.2024 09:20 Відповісти
Вся рашка це пастка
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29.08.2024 09:21 Відповісти
Головна наша проблема не *****, а наша безхребетна влада, і її дії....
Один дозволив статися Іловайську, другий взагалі привів до війни, обоє намагалися зробити вигляд що нічого не відбувається, але другий переплюнув своїм цинізмом всіх.....
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29.08.2024 09:21 Відповісти
А ти за кого з них голосував?
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29.08.2024 09:31 Відповісти
тоді зе-н*ркоман 3 роки, до 24.02.2022, гундосив, талдичив про "про мір", "встретімся посредіне", "нада проста перестать стрелять", а зароз збирає дибільні нікому не потрібні "саміти миру" ???

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29.08.2024 09:21 Відповісти
А щоб не йти на компроміс, ви віришили просто програти війну?
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29.08.2024 09:22 Відповісти
Де ж той Буданов був до 24.02.2022, коли ***** зі своїми вишкребками влаштувало "Іловайськ" на півкраїни?
На РНБОУ 23.02.2022 за введення воєнного стану проголосували лише Залужний та Рєзніков. Де був тоді КЕП очевидність (геній) Буданов?
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29.08.2024 09:24 Відповісти
Бригадный генерал Буданов сверлил отверстия под новые звезды. Пророчество сбылось, два новых генеральских звания (на сегодня).
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29.08.2024 09:31 Відповісти
А до буданава ніхто і зрозуміти це не міг.
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29.08.2024 09:27 Відповісти
З помічником депутата госдури валуєва, наркоторгівцем гогіашвілі проводили дозвілля.
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29.08.2024 09:34 Відповісти
Буданов у річницю боїв за Іловайськ: Будь-який компроміс із Путіним - це пастка І в цю пастку Україну і її народ куйло втягнув в Омані,через свою агентуру,котру "мудрий нарід" обрав для знищення України і самого себе,в 2019 році.
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29.08.2024 09:36 Відповісти
Скільки чиновників виїхало за кордон за розпорядженням буданова ?
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29.08.2024 09:36 Відповісти
С 1 сентября Китай вводит экспортные ограничения на целый ряд товаров, касающихся БпЛА, - https://t.me/robert_magyar/918 Мадяр

По его словам, разработки у нас едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия. Поэтому дронов будет мало, а цена них взлетит в разы.

Контрабандные пути доставки запрещенных товаров у нас с врагом, мягко говоря, разные. Поэтому, по мнению Мадяра, описанное ограничение станет одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях.
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29.08.2024 09:39 Відповісти
Під Іловайськом керував Хомчак за підтримки каломойського-орбана.
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29.08.2024 09:40 Відповісти
І той урок не було засвоєно наступником. Бо після цієї трагедії був Маріуполь, де у липні "визволили" наших захисників. Навіть брехали, що спочатку під наглядом Червоного хреста відвезуть поранених у Донецьк підлікувати, а потім вже вони їх визволять. А відвезли в Оленівку. Буданов на підтанцовках у шоу Зєрмака поховав не тільки повагу до себе, а й до усього ГУР
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29.08.2024 09:44 Відповісти
Да никаких выводов не сделано. Буданов просто формально сотрясает воздух .После страшного Иловайска верхушка Зе дальше доверяли Путе . Так называемое внезапное нападение 2022году февраль очередное доказательство. Американцы с 2021года буквально умаляли Зе что росия вот вот нападет. Но преступно халатное действия руководства привели к большим разрушениям и захвату страны агрессором.
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29.08.2024 10:51 Відповісти
Пастка, серйозно?! А що тоді робила команду Зе у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B0 Біловезькій пущі у час вторгнення (2022 р.), не кажучи про переговори самого Зе з Пуйлом з метою "подивитись в очі" ?... Лицемірство це кредо вашої Зе команди і вам від цього не відмитись.
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29.08.2024 09:51 Відповісти
Завалив би ти свій ******. Ви, зелена шобла, справді зробили все, щоб безкомпромісно здати Україну, але щось пішло не так. І ваш Гундосий Трупожер тепер мститься народові за небажання лягти під кацапів, завалюючи посадки непідготовленими чмобіками та добиваючи за допомогою своєї зеленої ******* тил. Горіть ви в пеклі, разом з кацапами, бо ви такі самі кати українського народу!
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29.08.2024 10:03 Відповісти
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не міг впливати на перебіг проведення https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-bellingcat-%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2/a-59850719 спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер" , яка зірвалася влітку 2020 року. Про це він заявив під час ток-шоу "Право на владу" 18 листопада.
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29.08.2024 10:06 Відповісти
А коли річниця Оману?😎
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29.08.2024 10:53 Відповісти
👍🥳👏
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29.08.2024 13:20 Відповісти
 
 