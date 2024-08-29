В боях за Украину погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди
В боях за Украину против российских оккупантов погиб доброволец из Грузии Виктор Кипритиди. Он ранее служил в "Грузинском легионе".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Отмечается, что воину было 49 лет. Защитник Украины был уроженцем Сухуми, беженцем из Абхазии.
Кроме этого, ранее Виктор Кипритиди служил в добровольческом "Грузинском легионе", который воевал в рядах ВСУ.
Подробности гибели Кипритиди не сообщаются. Тело воина доставят в Грузию 30 августа.
Отметим, что "Грузинский легион" воюет в Украине с 2014 года. Он насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В боях за Украину погибли более 60 грузинских бойцов.
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Смерть ворогам!!!
Їх раніше доволі багато проживало по берегах Чорного моря.