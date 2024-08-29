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Новости Война
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В боях за Украину погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди

На війні загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді

В боях за Украину против российских оккупантов погиб доброволец из Грузии Виктор Кипритиди. Он ранее служил в "Грузинском легионе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что воину было 49 лет. Защитник Украины был уроженцем Сухуми, беженцем из Абхазии.

Кроме этого, ранее Виктор Кипритиди служил в добровольческом "Грузинском легионе", который воевал в рядах ВСУ.

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Подробности гибели Кипритиди не сообщаются. Тело воина доставят в Грузию 30 августа.

Отметим, что "Грузинский легион" воюет в Украине с 2014 года. Он насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В боях за Украину погибли более 60 грузинских бойцов.

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Автор: 

Грузия (4499) потери (4378) добровольцы (1158)


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Царство Небесне Герою! Гідні люди, геройська смерть.
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29.08.2024 10:14 Ответить
Спочивай спокійно, Герой України.
Вмерти за чужу країну - то вища відвага й честь.
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29.08.2024 10:15 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.08.2024 10:19 Ответить
Прізвище грецьке. Понтійський грек за національністю, але громадянин Грузії.
Їх раніше доволі багато проживало по берегах Чорного моря.

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29.08.2024 10:32 Ответить
Слава тобі Воїне, Віктор Кіпрітіді !!!Герою Слава !!!🙏
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29.08.2024 10:36 Ответить
Герою Слава і вічна пам'ять
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29.08.2024 11:09 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять
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29.08.2024 11:33 Ответить
Гаумарджос Сакартвелос,дзма!
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29.08.2024 11:35 Ответить
Нехай з Богом спочиває...
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29.08.2024 13:01 Ответить
 
 