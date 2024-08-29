УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8857 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 945 9

У боях за Україну загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді

На війні загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді

У боях за Україну проти російських окупантів загинув доброволець із Грузії Віктор Кіпрітіді. Він раніше служив у "Грузинському легіоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Зазначається, що воїну було 49 років. Захисник України був уродженцем Сухумі, біженцем з Абхазії.

Крім цього, раніше Віктор Кіпрітіді служив у добровольчому "Грузинському легіоні", який воював у лавах ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ

Подробиці загибелі Кіпрітіді не повідомляються. Тіло воїна доставлять до Грузії 30 серпня.

Зазначимо, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців і підпорядковується Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. У боях за Україну загинули понад 60 грузинських бійців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць "Сибірського батальйону" Владислав Юрченко загинув під час десантної операції на Кінбурнській косі. ФОТО

Автор: 

Грузія (1844) втрати (4392) добровольці (910)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне Герою! Гідні люди, геройська смерть.
показати весь коментар
29.08.2024 10:14 Відповісти
Спочивай спокійно, Герой України.
Вмерти за чужу країну - то вища відвага й честь.
показати весь коментар
29.08.2024 10:15 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
29.08.2024 10:19 Відповісти
Прізвище грецьке. Понтійський грек за національністю, але громадянин Грузії.
Їх раніше доволі багато проживало по берегах Чорного моря.

показати весь коментар
29.08.2024 10:32 Відповісти
Слава тобі Воїне, Віктор Кіпрітіді !!!Герою Слава !!!🙏
показати весь коментар
29.08.2024 10:36 Відповісти
Герою Слава і вічна пам'ять
показати весь коментар
29.08.2024 11:09 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять
показати весь коментар
29.08.2024 11:33 Відповісти
Гаумарджос Сакартвелос,дзма!
показати весь коментар
29.08.2024 11:35 Відповісти
Нехай з Богом спочиває...
показати весь коментар
29.08.2024 13:01 Відповісти
 
 