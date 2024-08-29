У боях за Україну загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді
У боях за Україну проти російських окупантів загинув доброволець із Грузії Віктор Кіпрітіді. Він раніше служив у "Грузинському легіоні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказа".
Зазначається, що воїну було 49 років. Захисник України був уродженцем Сухумі, біженцем з Абхазії.
Крім цього, раніше Віктор Кіпрітіді служив у добровольчому "Грузинському легіоні", який воював у лавах ЗСУ.
Подробиці загибелі Кіпрітіді не повідомляються. Тіло воїна доставлять до Грузії 30 серпня.
Зазначимо, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців і підпорядковується Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. У боях за Україну загинули понад 60 грузинських бійців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вмерти за чужу країну - то вища відвага й честь.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Їх раніше доволі багато проживало по берегах Чорного моря.