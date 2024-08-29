У боях за Україну загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді

У боях за Україну проти російських окупантів загинув доброволець із Грузії Віктор Кіпрітіді. Він раніше служив у "Грузинському легіоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Зазначається, що воїну було 49 років. Захисник України був уродженцем Сухумі, біженцем з Абхазії.

Крім цього, раніше Віктор Кіпрітіді служив у добровольчому "Грузинському легіоні", який воював у лавах ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ

Подробиці загибелі Кіпрітіді не повідомляються. Тіло воїна доставлять до Грузії 30 серпня.

Зазначимо, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців і підпорядковується Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. У боях за Україну загинули понад 60 грузинських бійців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць "Сибірського батальйону" Владислав Юрченко загинув під час десантної операції на Кінбурнській косі. ФОТО